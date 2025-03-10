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10 марта, 16:52

Путин наградил Аллегрову орденом «За заслуги в культуре и искусстве»

Ирина Аллегрова. Обложка © Telegram / Ирина Аллегрова

Ирина Аллегрова. Обложка © Telegram / Ирина Аллегрова

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о награждении певицы Ирины Аллегровой орденом «За заслуги в культуре и искусстве». Документ уже появился на официальном портале правовой информации.

«За вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность», — говорится в тексте.

Также космонавтам Роскосмоса Александр Гребёнкин и Николай Чуб удостоены звания Героев Российской Федерации. Как поясняется в президентском указе, награды даны «за мужество и героизм, проявленные при осуществлении длительного космического полёта в составе экипажа Международной космической станции».

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Ранее президент России Владимир Путин поздравил с днём рождения первую женщину-космонавта, депутата Госдумы Валентину Терешкову. Глава государства отметил, что её легендарный, исторический полёт к звёздам, а также востребованная общественная и законотворческая деятельность является зримым воплощение любви к Родине и преданности избранному делу.

Татьяна Миссуми
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