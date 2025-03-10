Путин наградил Аллегрову орденом «За заслуги в культуре и искусстве»
Ирина Аллегрова. Обложка © Telegram / Ирина Аллегрова
Президент РФ Владимир Путин подписал указ о награждении певицы Ирины Аллегровой орденом «За заслуги в культуре и искусстве». Документ уже появился на официальном портале правовой информации.
«За вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность», — говорится в тексте.
Также космонавтам Роскосмоса Александр Гребёнкин и Николай Чуб удостоены звания Героев Российской Федерации. Как поясняется в президентском указе, награды даны «за мужество и героизм, проявленные при осуществлении длительного космического полёта в составе экипажа Международной космической станции».
Ранее президент России Владимир Путин поздравил с днём рождения первую женщину-космонавта, депутата Госдумы Валентину Терешкову. Глава государства отметил, что её легендарный, исторический полёт к звёздам, а также востребованная общественная и законотворческая деятельность является зримым воплощение любви к Родине и преданности избранному делу.