Путин наградил Аллегрову орденом «За заслуги в культуре и искусстве»

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о награждении певицы Ирины Аллегровой орденом «За заслуги в культуре и искусстве». Документ уже появился на официальном портале правовой информации.

«За вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность», — говорится в тексте.

Также космонавтам Роскосмоса Александр Гребёнкин и Николай Чуб удостоены звания Героев Российской Федерации. Как поясняется в президентском указе, награды даны «за мужество и героизм, проявленные при осуществлении длительного космического полёта в составе экипажа Международной космической станции».