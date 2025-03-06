Путин поздравил Терешкову с 88-летием и назвал её полёт в космос легендарным

Президент России Владимир Путин поздравил с днём рождения первую женщину-космонавта, депутата Госдумы Валентину Терешкову. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

«Уважаемая Валентина Владимировна! Примите искренние поздравления с Днём рождения. Вы всегда с честью решали поставленные задачи на самых сложных, ответственных направлениях работы», — говорится в поздравительной телеграмме.

Путин отметил, что легендарный, исторический полёт Терешковой к звёздам, а также востребованная общественная и законотворческая деятельность является зримым воплощение любви к Родине и преданности избранному делу. Президент пожелал Терешковой доброго здоровья, успехов и всего наилучшего.

6 марта Валентине Терешковой исполняется 88 лет. Она первая в мире женщина-космонавт (1963), Герой Советского Союза (1963), генерал-майор (1995). Полный кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством».

Терешкова родилась 6 марта 1937 года в Ярославской области. Свой легендарный космический полёт 26-летняя гражданка СССР совершила в воскресенье, 16 июня 1963 года, на космическом корабле «Восток-6». Сегодня Валентина Владимировна является депутатом Государственной думы, членом высшего совета партии «Единая Россия».