Володин поздравил Терешкову с 61-летней годовщиной её полёта в космос
Первая женщина-космонавт Валентина Терешкова. Обложка © Сайт Государственной думы РФ
Председатель Государственной думы Вячеслав Володин поздравил первую женщину-космонавта Валентину Терешкову с 61-й годовщиной её полета в космос. Поздравления от имени спикера опубликованы на сайте Госдумы.
"День первого в истории полёта женщины-космонавта навсегда связан с вашим гражданским и человеческим подвигом. Всему миру вы показали пример мужества, воли и силы духа", — сказано в публикации.
Володин пожелал Терешковой доброго здравия и поблагодарил за "вклад в развитие и укрепление России". Кроме того, он отметил её труд во благо нашей страны и её жителей.
Свой полёт на космическом корабле "Восток-6" Терешкова совершила с 16 по 19 июня 1963 года, облетев Землю 48 раз. На это у неё ушло двое суток 22 часа и 50 минут. Это сделало её первой женщиной-космонавтом в истории и единственной представительницей прекрасного пола, которая совершила полёт в космос в одиночку.
В марте Life.ru рассказывал о том, что Терешковой исполнилось 87 лет. С днём рождения её поздравил президент РФ Владимир Путин, отметив её героическую биографию, благодаря которой она по праву заслужила место в истории России. Глава государства отметил ставший легендарным подвиг космонавта, а также поблагодарил её за активную гражданскую позицию.