Володин поздравил Терешкову с 61-летней годовщиной её полёта в космос

Председатель Государственной думы Вячеслав Володин поздравил первую женщину-космонавта Валентину Терешкову с 61-й годовщиной её полета в космос. Поздравления от имени спикера опубликованы на сайте Госдумы.

"День первого в истории полёта женщины-космонавта навсегда связан с вашим гражданским и человеческим подвигом. Всему миру вы показали пример мужества, воли и силы духа", — сказано в публикации.

Володин пожелал Терешковой доброго здравия и поблагодарил за "вклад в развитие и укрепление России". Кроме того, он отметил её труд во благо нашей страны и её жителей.

Свой полёт на космическом корабле "Восток-6" Терешкова совершила с 16 по 19 июня 1963 года, облетев Землю 48 раз. На это у неё ушло двое суток 22 часа и 50 минут. Это сделало её первой женщиной-космонавтом в истории и единственной представительницей прекрасного пола, которая совершила полёт в космос в одиночку.