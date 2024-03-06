Путин поздравил Терешкову с днём рождения, ей исполнилось 87 лет

Легендарная Валентина Терешкова внесла весомый вклад в развитие отечественной космонавтики, а её героическая биография по праву вписана в историю нашей страны. Об этом говорится в поздравительной телеграмме, которую направил первой женщине-космонавту президент Владимир Путин.

Глава государства по достоинству оценил легендарный подвиг Терешковой, отметил её активную гражданскую позицию и законотворческую деятельность.

"Ваш легендарный подвиг, огромный вклад в развитие отечественной космонавтики, вся героическая биография по праву вписаны в историю России", — приводит текст телеграммы пресс-служба Кремля.