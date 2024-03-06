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6 марта, 09:54

Путин поздравил Терешкову с днём рождения, ей исполнилось 87 лет

Легендарная Валентина Терешкова внесла весомый вклад в развитие отечественной космонавтики, а её героическая биография по праву вписана в историю нашей страны. Об этом говорится в поздравительной телеграмме, которую направил первой женщине-космонавту президент Владимир Путин.

Глава государства по достоинству оценил легендарный подвиг Терешковой, отметил её активную гражданскую позицию и законотворческую деятельность.

"Ваш легендарный подвиг, огромный вклад в развитие отечественной космонавтики, вся героическая биография по праву вписаны в историю России", — приводит текст телеграммы пресс-служба Кремля.

Первая женщина-космонавт родилась 6 марта 1937 года в Ярославской области, и сегодня она празднует свой 87-й день рождения. Свой легендарный космический полёт 26-летняя Терешкова совершила в воскресенье, 16 июня 1963 года, на космическом корабле "Восток-6". Сегодня Валентина Владимировна является депутатом Государственной думы, членом высшего совета партии "Единая Россия".

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Напомним, что Валентина Терешкова стала первой, кого Владимир Путин наградил орденом Гагарина. Какую историю имеет эта награда, Life.ru рассказывал здесь.

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Kremlin.ru

Каринэ Гевондян
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