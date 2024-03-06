Путин поздравил Терешкову с днём рождения, ей исполнилось 87 лет
Легендарная Валентина Терешкова внесла весомый вклад в развитие отечественной космонавтики, а её героическая биография по праву вписана в историю нашей страны. Об этом говорится в поздравительной телеграмме, которую направил первой женщине-космонавту президент Владимир Путин.
Глава государства по достоинству оценил легендарный подвиг Терешковой, отметил её активную гражданскую позицию и законотворческую деятельность.
"Ваш легендарный подвиг, огромный вклад в развитие отечественной космонавтики, вся героическая биография по праву вписаны в историю России", — приводит текст телеграммы пресс-служба Кремля.
Первая женщина-космонавт родилась 6 марта 1937 года в Ярославской области, и сегодня она празднует свой 87-й день рождения. Свой легендарный космический полёт 26-летняя Терешкова совершила в воскресенье, 16 июня 1963 года, на космическом корабле "Восток-6". Сегодня Валентина Владимировна является депутатом Государственной думы, членом высшего совета партии "Единая Россия".
Напомним, что Валентина Терешкова стала первой, кого Владимир Путин наградил орденом Гагарина. Какую историю имеет эта награда, Life.ru рассказывал здесь.