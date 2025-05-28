Каскадёрша обвинила Кевина Костнера в «‎незапланированном изнасиловании» на съёмках вестерна

Американская каскадёрша Девин Ла Белла подала в суд на звёздного актёра и режиссёра Кевина Костнера, а также продюсеров его нового вестерна «Горизонты: Часть 2». Их обвиняют в сексуальной дискриминации, домогательствах и создании враждебной рабочей атмосферы на площадке. Об этом сообщает издание Hollywood Reporter.

Согласно заявлению, 2 мая 2023 года на съёмочной площадке Костнер, без предупреждения и согласия Ла Беллы, якобы организовал съёмку незапланированной сцены сексуального насилия, в которой она была вынуждена участвовать. Артистка утверждает, что эпизод был добавлен после отказа актрисы Эллы Хант.

Каскадёрша подчеркнула, что «была оставлена без защиты» и «предана системой», что навсегда изменило её отношение к индустрии. После инцидента её карьера, по её словам, резко оборвалась: она не получила приглашения на третью часть фильма и лишилась предложений от прежнего координатора трюков.

Адвокат Костнера, Мартин Сингер, категорически отвергает обвинения, называя их «абсолютно безосновательными». Он настаивает, что на площадке проходила лишь репетиция, а сама Ла Белла выразила готовность участвовать, показав «палец вверх» супервайзеру.