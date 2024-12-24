Суд вынес окончательное решение для Алека Болдуина за убийство оператора-украинки

Прокуратура американского штата Нью-Мексико остановила процесс обжалования решения суда по делу актёра Алека Болдуина, который обвинялся в непредумышленном убийстве. Об этом сообщает агентство Associated Press (AP).

Авторы указали, что специальный прокурор штата Кари Моррисси отозвала ходатайство об обжаловании решения суда. Адвокаты актёра Люк Никас и Алекс Спайро назвали случившееся окончательным признанием невиновности их клиента. По их словам, произошедшее является досадной трагедией, но Болдуин не в ответе за случившееся.