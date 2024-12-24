Суд вынес окончательное решение для Алека Болдуина за убийство оператора-украинки
Прокуратура штата Нью-Мексико прекратила процесс по делу актёра Болудина
Алек Болдуин в фильме «Неидеальное убийство». Фото © кино-театр.ру
Прокуратура американского штата Нью-Мексико остановила процесс обжалования решения суда по делу актёра Алека Болдуина, который обвинялся в непредумышленном убийстве. Об этом сообщает агентство Associated Press (AP).
Авторы указали, что специальный прокурор штата Кари Моррисси отозвала ходатайство об обжаловании решения суда. Адвокаты актёра Люк Никас и Алекс Спайро назвали случившееся окончательным признанием невиновности их клиента. По их словам, произошедшее является досадной трагедией, но Болдуин не в ответе за случившееся.
«Сегодняшнее решение об отказе от обжалования является окончательным подтверждением того, что Алек Болдуин его адвокаты говорили с самого начала: это была чудовищная трагедия, но Алек Болдуин не совершал преступление», — сообщила защитная сторона.
Напомним, что трагедия случилась в октябре 2021 года, когда киноактёр выстрелил из пистолета, решив, что это всего лишь муляж для съёмок. В итоге были ранены два члена съёмочной команды. Режиссёр Джоэл Соуза отделался ранением ключицы, а 42-летняя уроженка Украины Галина Хатчинс погибла. Болдуин не признал вину ни по одному из пунктов обвинения. Суд отклонил его ходатайство о снятии уголовного обвинения.