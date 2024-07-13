Все обвинения сняты: Алек Болдуин разрыдался на суде по делу об убийстве оператора Хатчинс

В США прекратили дело против американского актёра Алека Болдуина, которого привлекали по обвинению в непредумышленном убийстве оператора Галины Хатчинс на съёмках фильма "Ржавчина" (Rust). Соответствующее решение вынес суд в штате Нью-Мексико, который также запретил прокуратуре обращаться с аналогичными обвинениями в ту же инстанцию.