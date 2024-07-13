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12 июля, 23:17

Все обвинения сняты: Алек Болдуин разрыдался на суде по делу об убийстве оператора Хатчинс

Суд прекратил дело против Алека Болдуина о непредумышленном убийстве оператора

В США прекратили дело против американского актёра Алека Болдуина, которого привлекали по обвинению в непредумышленном убийстве оператора Галины Хатчинс на съёмках фильма "Ржавчина" (Rust). Соответствующее решение вынес суд в штате Нью-Мексико, который также запретил прокуратуре обращаться с аналогичными обвинениями в ту же инстанцию.

Актёр Алек Болдуин расплакался на суде. Видео © Х / Law&Crime Network

Кадры с судебного заседания были распространены в Сети. На них можно увидеть, как деятель киноискусств расплакался прямо в зале суда. Судья Мэри Марлоу Соммер прекратила дело по причине предвзятости, основанной на неправомерных действиях полиции и прокуроров, выразившихся в сокрытии доказательств от защиты.

Болдуина на суде ещё раз заставили смотреть кадры убийства оператора Хатчинс
Болдуина на суде ещё раз заставили смотреть кадры убийства оператора Хатчинс

Напомним, трагедия произошла в октябре 2021 года, когда артист выстрелил из пистолета, который считал бутафорским. В результате ранения получили два человека из команды. Режиссёру Джоэлу Соузе повредило ключицу, а 42-летняя уроженка Украины Галина Хатчинс погибла. Впоследствии актёр заявил, что не признаёт вину ни по каким из пунктов предъявленного обвинения. Помимо этого, американский суд до этого отклонял ходатайство Болдуина о снятии с него уголовного обвинения.

Обложка ©

Х / Law&Crime Network

Алексей Соловьёв
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