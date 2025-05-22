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22 мая, 13:30

Тест: Король дискотек без труда вставит пропущенные слова в 7 хитов группы «Руки вверх!»

Сегодня, 22 мая, отмечает день рождения не просто музыкант, а главный хитмейкер российской поп-музыки 90-х — Сергей Жуков! Отметим это событие как следует?

Обложка © Коллаж © Life.ru, фото © ТАСС / Вячеслав Прокофьев, © Freepik / pikisuperstar

Обложка © Коллаж © Life.ru, фото © ТАСС / Вячеслав Прокофьев, © Freepik / pikisuperstar

Сергей Жуков — человек, чьи песни знает вся страна и даже те, кто утверждает, что «не слушает такую музыку». Его голос, харизма и бесконечная энергия сделали группу «Руки вверх!» не просто коллективом, а настоящим символом середины 90-х и нулевых. Любимые хиты гремели на дискотеках, свадьбах, школьных вечеринках и даже во дворах под гитару. И самое удивительное — спустя двадцать лет эти композиции всё так же заводят публику! Давайте проверим, насколько хорошо вы помните тексты культовых хитов группы. Возможно, некоторые строчки вспомнятся мгновенно, а над другими придётся немного подумать.

Сейчас, чтобы послушать музыку, нужно нажать всего на одну кнопку в телефоне, а вот во времена СССР это было настоящим событием. Кинематограф ушедшей эпохи отлично передал эту атмосферу! Угадать, из каких 7 фильмов СССР эти кадры с проигрывателями, под силу только гуру винила. А если ваше детство прошло среди шведской стенки, обоев, поклеенных на газеты, и посуды, которую хранили до особого случая, то вы с лёгкостью узнаете, из каких 6 фильмов СССР эти квартиры.

Тест: Узнать все 8 фильмов СССР по одному кадру под силу лишь бывшим пионерам
Тест: Узнать все 8 фильмов СССР по одному кадру под силу лишь бывшим пионерам
Виктория Мишинкина
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