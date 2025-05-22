Тест: Король дискотек без труда вставит пропущенные слова в 7 хитов группы «Руки вверх!»
Сегодня, 22 мая, отмечает день рождения не просто музыкант, а главный хитмейкер российской поп-музыки 90-х — Сергей Жуков! Отметим это событие как следует?
Обложка © Коллаж © Life.ru, фото © ТАСС / Вячеслав Прокофьев, © Freepik / pikisuperstar
Сергей Жуков — человек, чьи песни знает вся страна и даже те, кто утверждает, что «не слушает такую музыку». Его голос, харизма и бесконечная энергия сделали группу «Руки вверх!» не просто коллективом, а настоящим символом середины 90-х и нулевых. Любимые хиты гремели на дискотеках, свадьбах, школьных вечеринках и даже во дворах под гитару. И самое удивительное — спустя двадцать лет эти композиции всё так же заводят публику! Давайте проверим, насколько хорошо вы помните тексты культовых хитов группы. Возможно, некоторые строчки вспомнятся мгновенно, а над другими придётся немного подумать.
Сейчас, чтобы послушать музыку, нужно нажать всего на одну кнопку в телефоне, а вот во времена СССР это было настоящим событием. Кинематограф ушедшей эпохи отлично передал эту атмосферу! Угадать, из каких 7 фильмов СССР эти кадры с проигрывателями, под силу только гуру винила. А если ваше детство прошло среди шведской стенки, обоев, поклеенных на газеты, и посуды, которую хранили до особого случая, то вы с лёгкостью узнаете, из каких 6 фильмов СССР эти квартиры.
- Сабантуй 2025: история и традиции самого шумного и весёлого татарского праздника
сегодня в 10:05
- Бывает лишь раз в году: Когда рождаются люди, которых охраняют сразу три ангела-хранителя
сегодня в 05:00
- Никола Вешний в 2025 году: Как провести православный праздник и что нельзя делать 22 мая
сегодня в 04:00