Тест: Король дискотек без труда вставит пропущенные слова в 7 хитов группы «Руки вверх!»

Сергей Жуков — человек, чьи песни знает вся страна и даже те, кто утверждает, что «не слушает такую музыку». Его голос, харизма и бесконечная энергия сделали группу «Руки вверх!» не просто коллективом, а настоящим символом середины 90-х и нулевых. Любимые хиты гремели на дискотеках, свадьбах, школьных вечеринках и даже во дворах под гитару. И самое удивительное — спустя двадцать лет эти композиции всё так же заводят публику! Давайте проверим, насколько хорошо вы помните тексты культовых хитов группы. Возможно, некоторые строчки вспомнятся мгновенно, а над другими придётся немного подумать.