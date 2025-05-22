Никола Вешний в 2025 году: Как провести православный праздник и что нельзя делать 22 мая

22 мая состоится православный праздник, который стал поистине народным. Это Никола Вешний, день, когда русский народ вспоминает святого, которого он любит, пожалуй, больше, чем остальных. Почитание Николая Угодника установилось на Руси очень давно, ещё при князе Святославе Ярославиче. Он был сыном Ярослава Мудрого, автора первого русского свода законов, «Русской Правды». Можно сказать, что Никола уже с XI века стал покровительствовать соблюдению славянами законов земных и Божьих. Рассказываем, в чём суть его весеннего праздника.

Смысл праздника Николы Вешнего

Никола Вешний посвящён Николаю Чудотворцу. Фото © РИА Новости / Сергей Пятаков

Праздник Никола Вешний установлен в 1087 году — 9 мая по юлианскому календарю, то есть 22 мая по календарю григорианскому, что появился спустя 500 лет после этих событий. Живём мы сейчас по григорианскому, так что праздновать будем именно в четверг. В православии в этот день отмечают перенос мощей Николая Угодника из города Миры Ликийские в итальянский город Бари. В Древней Руси, конечно же, о перенесении мощей узнали раньше всех: славяне с самого крещения почитали Николая Угодника с завидным рвением.

Никола Вешний — это не просто церковный праздник, а день активации древних сил земли и дорог. В этот момент открываются порталы обновления — всё, что ты запускаешь сейчас, будет под защитой. Павсекакий Богданов Маг

В Бари Николай Чудотворец, а именно 65 процентов его мощей, покоится до сих пор. Для упокоения Чудотворца подошла Церковь Святого Стефана. Туда мощи поместили 9-го (22) мая, а корабли прибыли в Бари 8-го (21) мая. Интересно, что такое важное событие в жизни самого главного для восточных славян святого произошло по юлианскому календарю в тот же день, что и победа над фашизмом. Правда, Победу над Гитлером мы празднуем по григорианскому календарю, и наше 9 Мая в переводе на юлианский календарь — это 26 апреля. Жить на два календаря — тяжёлая работа!

Как называют Николу Вешнего

В народе появилось много названий для Николы Вешнего. Фото © Wikipedia

День перенесения мощей Николая Угодника в Бари назывался не только Николой Вешним. Ещё были такие названия, как Никола летний, Никола с теплом, тёплый Микула с кормом, Травный день, Никола травный, Никола милостивый, летний, Никола мокрый, Микола тёплый, Никола морской, Весенний Микола, Вешняя Микола... Их было очень много, практически в каждой деревне своё. Для славян, которые как раз летом занимались работой над урожаем, день был особенно важен: Николая Чудотворца просили об урожае и приплоде животных, особенно лошадей.

Николай Чудотворец и его роль в эзотерике

Николай Чудотворец — важный в эзотерике персонаж. Для наших предков он заменил бога Велеса. Фото © ТАСС / Софья Сандурская

Николай Чудотворец — один из самых почитаемых в православии святых. Славяне и вовсе сделали его, пожалуй, самым почитаемым. Николай Угодник — покровитель мореходов, но не только. Его профиль — спасение от внезапной смерти, защита невинно осуждённых от казни, а история, когда Николай Чудотворец совершенно один остановил целый отряд под командованием двух военачальников, действительно поражала воображение. Маг Павсекакий Богданов рассказывает Life.ru, каков эзотерический смысл фигуры Николая Угодника.

Николай Чудотворец в эзотерике считается хранителем путей — как физических, так и жизненных. Поэтому я советую: начните утро с того, чтобы поставить свечу у окна — это призыв к светлым силам в дорогу. Закопайте у дерева три монеты и прошепчите желание — это активирует энергию изобилия. Сожгите старую записку с обидами — освободите место для новых дорог. Павсекакий Богданов Маг

В народе про себя считали, что Николай Чудотворец — эдакая реинкарнация бога скота и урожая Велеса. Поэтому простые славяне, которые работали на земле, так его обожали. И забота о сельскохозяйственных и прочих животных была одной из ключевых обязанностей на праздник. «В народе верили: если в этот день помочь животному — откроешь себе путь к благополучию», — рассказывает маг. Именно поэтому в ночь на Николу Вешнего в некоторых русских селениях выпускали на ночной вольный выгул табуны лошадей и молились о том, чтобы тех не утащили хищные звери.

Как лучше отметить Николу Вешнего 22 мая

У славян множество традиций на празднование Николы Вешнего. Фото © Freepik

Никола Вешний — важный день не только для Церкви, но и в плане расстановки эзотерических сил. Вблизи мест почитания православных святых, например у храмов, можно заметить особые, положительные энергии. Маг Павсекакий Богданов предоставляет несколько рекомендаций.

Не подписывайте документы и не вступайте в ссоры — этот день не для разрушений, а для укреплений. Очистите телефон от ненужных контактов — это цифровая версия обряда «убрать хлам из судьбы». На закате — подойдите к воде, даже к крану, поблагодарите за прошлое и попросите чистого пути. Никола Вешний — день, когда древние духи говорят: «Не бойся идти — я рядом». Павсекакий Богданов Маг

«Особенно сильны сегодня обереги из соли и железа — их можно носить с собой. А если в этот день вам приснился путь, дорога или поезд — это знак, что пора менять маршрут жизни», — продолжает Богданов. А если вы хотите отметить Николу Вешнего 22 мая по всем славянским канонам, то обязательно поучаствуйте в крестном ходе, посвящённом Николаю Угоднику.

Что можно и нельзя делать на Николу Вешнего 22 мая

В православной и славянской народной традиции есть вещи, которые на Николу Вешнего запрещены. Вот они: Нельзя грустить.

Нельзя быть праздным и лениться.

Нельзя ссориться.

Не стоит совершать дорогие покупки, заключать сделки.

Нельзя шить и вязать.

Не стоит отказывать людям в помощи.

Также есть те действия, которые на праздник Николы Вешнего 22 мая не запрещены, а, наоборот, поощряются. Вот список этих занятий: Накройте богатый стол дома.

Засватайте невесту — она будет хорошей хозяйкой.

Раздайте долги.

Помиритесь с тем, с кем поссорились.

Помогайте людям и животным.

Поучаствуйте в церковной службе и крестном ходе.