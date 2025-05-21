Всё, что вы знали о крестьянах, — ложь: 5 разоблачённых мифов о том, как жили наши предки

В Российской империи проживало 99,8 миллиона жителей. Крестьяне составляли внушительный 81%. Это около 80 миллионов человек. То есть, по сути, все подписчики блогера Влада Бумаги — это российские крестьяне. Польша и Финляндия, тоже части Российской империи, в статистику не вошли: там не было крепостного права, а ещё существовал парламент. Однако обычных русских крестьян было не просто много, а очень много, но свидетельства об их существовании можно найти разве что в виде списков метрических книг, которые хранились в церквях. Естественно, про это сословие впоследствии придумали много мифов. В материале разрушим пять легенд о наших мужиках да бабах.

Все крестьяне были крепостными

Крепостное право оформилось на Руси в шестнадцатом веке. Фото © Wikipedia / Сергей Михайлович Прокудин-Горский.

Крепостное право — это вещь, пожалуй, неотделимая от российской истории Нового времени. Оно окончательно оформилось в 1592 году, когда указом царя крестьянам запретили переходить от одного владельца земли к другому. Люди становились собственностью, привязанной к земле. Раньше они могли поменять барина раз в год, во время Юрьева дня. Но сын Ивана Грозного Фёдор выпустил указ, отменивший эту привилегию. В 1598 Фёдор Иоаннович умер. Как и остатки крестьянских надежд на то, что Юрьев день восстановят.

Но это Русское царство, которому, на самом деле, оставалось существовать недолго. Династические проблемы Рюриковичей и ослабление государства привели к времени Смуты, когда Россия оказалась под польской оккупацией. После Смуты на престол взошли Романовы. А уже в XVIII веке, при Петре I, Россия стала империей. Парадоксально, но в империи крестьянам стало легче. Уже в 1724 году появилась категория казённых, государственных крестьян. При Екатерине II таковыми стали те землепашцы, что принадлежали монастырям. В 1796 году казённые составляли почти половину всего крестьянства: 41 процент, 60 миллионов человек. И как раз «казённики» пользовались всеми благами свободного человека. У них не было барина, они обладали экономическими правами, например им разрешалось торговать. Решать их судьбы могла только держава, у которой были совсем другие заботы. Казённые крестьяне обладали правами и свободами. К таким, кстати, принадлежал Михаил Ломоносов.

Родился крепостным — умер крепостным

Крестьянин — это не навсегда. В России были возможности, ими можно было воспользоваться. Фото © Wikipedia / Russischer Photograph.

Социальные лифты — это не пустой звук, а реальные общественные институты, которые могут навсегда изменить вашу жизнь к лучшему. В Российской империи они тоже были. Как и сейчас, при должных талантах, харизме и везении можно было совершить «Брусиловский прорыв» из одного сословия в другой. Пленный иноземный раб мог стать графом, так произошло с Иваном Кутайсовым, другом детства Павла I. Крестьяне тоже меняли сословие: Андрей Воронихин, крепостной барона Строганова, получил вольную и стал архитектором, что построил Казанский собор. Знаменитый актёр Михаил Щепкин, в честь которого названо училище, получил вольную за 10 тысяч рублей: его выкупили, чтобы он мог без проблем работать в театре. Таких историй было достаточно много. Сценаристы «Бедной Насти» не лукавили!

Крестьяне могли похвастаться силой и здоровьем

А вот это действительно миф. Роды в поле никого ещё не делали здоровее или счастливее. Фото © Wikipedia / Ярошенко Николай Александрович.

Это, мягко говоря, неправда. Дворяне выгодно отличались от крестьян по ряду пунктов. Они меньше болели, в том числе сифилисом, обладали большей физической силой, имели доступ к передовой на то время медицине. У крестьянина была одна возможность получить врачебный уход дворянского уровня: армия. И то не всегда, настоящим реформатором в этом деле стал Николай Пирогов, который догадался обезболивать солдат. В общем, крестьяне болели и умирали чаще — всё из-за тяжёлой работы.

С женщинами дела обстояли ещё хуже. Наши прародительницы рожали за жизнь, пожалуй, более 15 раз. Завести одного ребёнка — это хорошо. Двоих — ещё лучше. Но когда роды превращаются в конвейер, а в перерывах между ними нужно наравне с мужчинами работать в поле, представительница прекрасного пола усыхает буквально за тридцать лет. В честном поединке дворянка, даже находясь в полуобморочном состоянии из-за корсета, скорее всего одолела бы свою крестьянскую ровесницу, особенно если обеим было бы уже больше 25 лет. От таких условий жизни женщины умирали очень часто, как и их новорождённые дети. Часто мужчина, будучи в свои 35 лет ещё полным сил, оказывался вдовцом с пятью-шестью детьми на руках. Это немного объясняет снохачество, обычай, когда отец крестьянина вступал в порочную связь с женой собственного сына. Причина проста: законная жена либо отсутствовала, либо уже не могла по состоянию здоровья выполнять супружеские дела, а производство новых крестьян не должно было останавливаться.

Все крестьяне прозябали в нищете

Не все крестьяне были бедными, но многие бедные были крестьянами. Фото © Wikipedia / Zeno.org.

Крестьяне могли быть богатыми. Это подтверждается, например, большевистским раскулачиванием. К 1930-му году люди в деревнях делились на три статьи по доходу: кулаки, самые богатые, середняки, чуть менее богатые, и бедняки. Когда землепашцы всё ещё жили в общинах, соседи старались перераспределять свой доход, помогать выжить совсем бедным. Но не всегда. Экономические, или казённые крестьяне, могли брать землю в аренду, открывать там бизнес, торговать, при должном везении переходить в купеческое сословие. Зажиточные крестьяне, даже крепостные, могли нанимать на работу своих односельчан, давать деньги в долг. Иногда они даже выкупали собственность у обнищавших господ. Кроме того, у крепостных был стимул богатеть: можно было попытать счастья в оброчной системе. Оброк — это налог, который нужно было платить своему хозяину, чтобы он не вмешивался в ваши дела. Бедные крестьяне были вынуждены ходить на барщину — принудительную работу на барских полях.

Все крестьяне были алкоголиками

Алкоголь — убийца мечты, и наши предки отлично это понимали. Фото © VK / Интересные факты о Республике Коми

Русское государство стало регулировать алкоголь ещё во времена Ивана Грозного. В Москве запретили водку, для опричников построили кабаки, которые работали на манер ночных клубов, то есть там можно было только выпивать. В 1652 году «Собор о кабаках», закон от Боярской думы, запретил Церкви иметь свои винокурни. Царская казна часто поощряла пьянство, потому что алкоголь приносил очень-очень много прибыли. Но самим жителям России к концу XIX века это порядочно надоело. Рядом губерний уже к отмене крепостного права управляли Общества трезвости. К 1913 году этих обществ было около 1800. А по статистике того же года русские потребляли 3,14 литра алкоголя в год. Они находились в последней десятке списка европейских стран по потреблению спиртного.