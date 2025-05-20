Колючий рекорд: 60 россиянок и один продюсер Life.ru час простояли на гвоздях с важной целью 18 мая в Строгино Wake Park прошёл экстремальный флешмоб — 60 женщин, одетых в чёрное, час стояли на гвоздях, чтобы установить рекорд и бросить вызов боли, страху и стереотипам. 20 мая, 12:07 Обложка © Личный архив Ольги Дубцовой

На берегу Москвы-реки под утренним солнцем 18 мая можно было наблюдать странную, почти мистическую картину: 60 женщин, одетых во всё чёрное, стояли босиком на острых гвоздях. Они не просто стояли — они плакали, кричали, пели, прыгали, выбрасывали эмоции наружу и проходили через боль так, как никто из них раньше не проходил. Это был не перформанс, не шоу — это был вызов, флешмоб, ритуал силы и женского единства.

Фото © Личный архив Ольги Дубцовой

Организатор флешмоба — телесный практик Ольга Дубцова — заявила рекорд в Книгу рекордов России. Она мечтала об этом событии со дня, как сама однажды простояла на гвоздях час и поняла: из боли может родиться нечто большое.

«Как-то я сама стояла на гвоздях час — и меня осенило, что я хочу собрать 50–100 женщин, одетых во всё чёрное, на берегу реки и установить рекорд. Ведь ранее такого никто не делал. Я дала клич по своему женскому комьюнити о своей идеи! Девушки поддержали меня и приехали из разных городов!» — рассказывает организатор флешмоба Ольга Дубцова.

Видео © Личный архив Ольги Дубцовой

60 участниц откликнулись на зов. Кто-то приехал из соседнего Подмосковья, кто-то — из других городов России. Для них это было больше, чем просто флешмоб, — это был акт внутреннего освобождения. Ранее такого рекорда никто не заявлял. Были отдельные попытки простоять на гвоздях продолжительное время, но чтобы массово и час — нет. Ольга Дубцова с её командой стала первой. Сейчас рекорд рассматривает Книга рекордов России.

«Я приехала из Нижнего Новгорода на один день ради этого флешмоба! Я никогда в жизни так громко не орала, как сегодня. Даже когда рожала! Кажется, меня слышали на другом конце Москвы-реки и муж в Нижнем Новгороде», — делится участница Мария.

Фото © Личный архив Ольги Дубцовой

Каждая женщина прошла через свой маленький подвиг. Порой они стояли с закрытыми глазами, порой выкрикивали что-то в небо, обнимали друг друга, смеялись сквозь слёзы. Некоторые были на грани, но не сходили с гвоздей.

Фото © Личный архив Ольги Дубцовой

«Я живу в Москве, но вчера специально ради этого флешмоба ночью приехала из Питера, там была по делам. Я до этого стояла на гвоздях максимум минуты две, и мне сегодня с утра было очень плохо. Но я всё равно поняла, что не могу не поддержать флешмоб и хочу тоже установить рекорд. И у меня всё получилось! Я простояла час на гвоздях!» — рассказывает участница Анастасия.

Фото © Личный архив Елизаветы Студеникиной

Продюсер Life.ru Елизавета Студеникина тоже приняла участие в этом невероятном флешмобе. Простоять смогла не час, но 10 минут. А для новичка — это невероятный результат. Вот как она описывает свои ощущения: «Я раньше никогда не стояла на гвоздях. Думала, что даже секунды не простою. Но, когда я увидела и прочувствовала эту атмосферу — 60 женщин, которые объединились и поддерживают друг друга, — я рискнула и встала! Первые пять минут было больно, но потом мы все начали петь, кричать — и о боли я забыла! Это была невероятная атмосфера! Ещё раз убедилась, что МЫ, ЖЕНЩИНЫ, — можем всё!»

Фото © Личный архив Ольги Дубцовой

Гвозди в этом флешмобе — не только физическая практика, но и метафора. Это про работу с телом, со страхами, с вытесненной болью. Надеемся, рекорд зафиксируют и мы станем первыми, кто на такое осмелился! Для многих женщин стояние на гвоздях становится терапией, а флешмоб — ритуалом солидарности. Когда 60 тел одновременно входят в состояние боли и выхода за пределы, происходит что-то большее, чем тренинг или перформанс. А ещё Life.ru рассказывал про Романа — фотографа без рук, который живёт ярче, чем мы все. И его снимки стоит увидеть каждому! Такой талант...