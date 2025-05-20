Чудеса Енисейской Сибири: Тайны староверов, горы Путорана и самый загадочный народ мира

Енисей — главная река Западной Сибири, которая впадает не куда-то, а в сам Северный Ледовитый океан. Места тут холодные, суровые, пригодные для жизни лишь отчасти. Но люди тысячелетиями населяли даже самые северные волости этого региона. И не просто люди, а удивительные народы, чей путь развития отличался от гомогенной европейской культуры. На Енисее можно найти тех, чьи предки руководили переходом людей через Берингов пролив, и тех, кто обосновался тут для того, чтобы быть ближе к христианскому Богу. Расскажем, кого и что можно найти на территории Енисейской Сибири.

Горный массив Путорана

Зайдём с козырей — тут вы увидите такую величественную природу, которой нет ни в Европе, ни в Америке. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Alex Der Ant

Многие и не догадываются, но на Енисее есть настоящие фьорды. Совсем необязательно ехать в переполненную европейскими туристами Исландию, чтобы посмотреть на прекрасные скалистые заливы и вулканические пейзажи. Плато Путорана — это легендарный горный массив в составе Среднесибирского плоскогорья, в северо-западной его части. Это 250 тысяч квадратных километров чистой красоты. Всего-то 252 миллиона лет назад здесь произошло извержение супервулкана, и теперь у нас в стране есть одна из самых величественных природных достопримечательностей мира. Высота горного массива — полтора километра. Русские исследователи открыли его в 1844 году, хотя эвенки, населявшие эту местность, знали о плато тысячелетиями. В эвенкийском языке есть два слова, которые могут быть связаны с названием плато: «кутарама», то есть «болотистый», и «пэтэроми», что значит «облачный».

Достопримечательности плато Путорана

Плато Путорана — уникальное место не только в России, но и в мире. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Alex Yuzhakov

На плато Путорана за год бывают всего 2000 человек. Сюда трудно добраться — от Норильска его отделяют 120 километров. Но те, кто всё же доехал до Путорана, точно об этом не жалеют. Тут много смотровых площадок, и с них открывается невероятный по своему величию вид на фьордовые озёра, срезанные горные вершины до горизонта и водопады. Последние — особая гордость горного массива. Путорана занимает первое место в России по количеству водопадов. Каждый из них уникален, более того — многие из них оттаивают к лету и живут всего несколько месяцев. Самый живописный — на реке Иркинд. Большой Иркиндинский водопад достигает 27 метров в высоту. Рядом находится гора Чая-Кит, там живёт путоранский снежный баран.

Дубчес — столица старообрядцев

На реке Дубчес исторически селились старообрядцы. Они бежали от гонений. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Efimova Anna

Впервые русские появились на Енисее ещё в 1607 году. Это были мангазейские казаки, они первыми вышли сюда по реке Турухан, основав поселение Туруханск. Потом тобольские казаки повторили их маршрут и основали Енисейск. Но казаки были военными, они не задерживались на одном месте надолго. А с 1650-го года на Енисей начали приходить люди, которые хотели обосноваться в этих тихих и почти безлюдных местах. Это были старообрядцы, несогласные с политикой патриарха Никона и его реформами, здесь они спасались от преследований.

Беспоповцы на Енисее

Среди енисейских староверов было течение, в христианстве уникальное. Ни в католичестве, ни в протестантизме такого не было. Это беспоповцы — православные верующие, которые отказались от священников. Они называются старообрядцами часовенного согласия. Беглые староверы обосновались на реке Дубчес, северном притоке Енисея. До сих пор по берегам реки можно найти скиты, а также обители, и вход туда обычному человеку закрыт. Самым центром дубческих старообрядцев является деревня Сандакчес. Это первый пункт назначения как паломников, так и тех, кто хочет тут жить.

Как живут староверы на берегах Дубчеса и чем они отличаются от енисейских

Старообрядцы Дубчеса до сих пор сохраняют традиционный уклад жизни. Фото © YouTube / Cруб Старовера

Сандакчес обычно приводит простого жителя мегаполиса в культурный шок. Люди здесь живут совсем по-другому. Так, как было принято в XVII веке. Носят кафтаны, платки, плетёные пояса. Сохраняют настоящий русский образ жизни. Староверы молятся минимум пять раз в день, и каждый раз кланяются красному углу, который обустроен во всех избах. Староверы Дубчеса — закрытое сообщество. О нём ходят слухи в духе фильма «Солнцестояние» — если попадёшь туда, во внешний мир никогда не выберешься.

А вот енисейские староверы чуть более терпимы к современному стилю жизни. Они всё ещё носят свою традиционную одежду, но не отвергают блага цивилизации. С ними можно пообщаться, даже сфотографировать. Живут они не на Дубчесе, а южнее — в городах и посёлках на берегу Енисея. Их тут около нескольких тысяч, они ездят на автомобилях и велосипедах. С такими старообрядцами можно встретиться, например, в селе Ярцево Красноярского края.

Удивительный древний народ кеты

Кеты — это самые древние жители Енисейской Сибири. Фото © Wikipedia / Фритьоф Нансен.

Кеты — одни из самых древних жителей Енисейской Сибири. Их предки появились тут несколько тысяч лет назад — пришли из Южной Сибири. Вместе с кетами сюда пришли также арины, асаны, яринцы, бахтинцы и котты. Выжили только кеты, которых русские ещё называли енисейцами или остяками. Все эти народности уникальны тем, что появились от смешения сибирских европеоидов с монголоидами, но впоследствии антропологи кетов выделили в особый енисейский тип. Уже в первом тысячелетии нашей эры енисейцы познакомились с тюрками, финно-уграми и самодийцами. Уже в X–XIII веках кеты пришли на Средний Енисей, там вошли в контакт с хантами, селькупами и эвенками. Примерно тогда и сформировалась кетская культура, а также идентичность.

Традиционный уклад жизни и язык кетов

Традиционная жизнь кетов проходит в близости к природе, а также единении с ней. В XVII веке подчинённые Московскому царству кеты формально считались православными, но в реальности это было далеко от истины. Остяки продолжали верить в свою традиционную религию: по их верованиям, у каждого животного и растения есть душа, богом неба является Есь, которому противостоит царица подземного мира Хоседэм. Её владения находятся прямо здесь, под жилищами кетов. Первый в мире шаман Дох и первый человек Альбэ — тоже их культурные герои. Шаман Пуртос — трагичная фигура, герой, умерший при столкновении кетов с не-кетами.

Кроме того, священным животным они считают медведя. Остяки — охотники и рыболовы, поэтому мишка является для них источником жизни. Мясо, жир, шкура — без всего этого кеты не смогли бы выжить. Рыболовством они занимаются в традиционных лодках-долблёнках, используя технику «ударной рыбалки»: ударами они оглушают рыб. Кетский народ знает литьё металла, но живёт родоплеменным строем. Живут они в чумах, обувь красят в красный отваром ольхи, а зимой передвигаются на широких лыжах, покрытых камусом, то есть дублёной шкурой оленя.

Кеты — носители кетского языка, единственного оставшегося в живых из енисейской группы. Все остальные родственники кетов уже давно погибли или ассимилировались. На этом языке сейчас разговаривает около 64 человек. Недавно его начали изучать в начальных школах в кетских поселениях. Будет жаль, если и он погибнет: енисейские языки — уникальное явление, они сочетают в себе черты кавказских (дагестанских, нахских) и китайских языков. Кроме того, особый интерес представляют сложные глагольные формы языка: их очень много, до нескольких сотен. Письменность у кетов появилась в 1930-х на латинице и в 1970-х на кириллице. А «кет» или «кето» — самоназвание народа, переводится как «человек». «Денге» — множественное число, «люди».

Каким образом кеты связаны с индейцами

Кеты — рыболовы. Они освоили литьё, но жили родоплеменным строем. Фото © Wikipedia / Фритьоф Нансен.

Казалось бы, что общего может быть у сибирских коренных народов и таинственных индейцев с их пирамидами и духовными животными? Общность есть. Она скрыта глубоко в телах этих двух этнических групп. Всё наше тело состоит как из клеток, так и из молекул ДНК. По ДНК можно определить родство между народами, а также происхождение тех или иных этносов. Хромосома Y встречается только у мужчин. И по Y-хромосомной гаплогруппе Q у кетов выявилось 94-процентное совпадение с индейцами. Впрочем, ничего удивительного. Тысячи лет назад люди пришли в Америку как раз через заледеневший Берингов пролив. Кеты, получается, всё ещё помнят это время.