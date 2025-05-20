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Регион
20 мая, 15:49

Олег Шепс откровенно рассказал о личной жизни: Сердце должно быть свободно даже в отношениях

Олег Шепс: Даже если ты в отношениях, твоё сердце должно быть свободно

Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ shepsolegofficial

Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ shepsolegofficial

Один из самых загадочных участников «Битвы экстрасенсов» Олег Шепс откровенно рассказал о личной жизни. В новом выпуске подкаста ТНТ «Сетка» медиум признался, что женское внимание его не смущает — напротив, ему это льстит.

«Даже если ты в отношениях, твоё сердце должно быть свободно. Это не говорит о том, что нужно ходить налево. Кайф, когда рядом с любимым человеком ты чувствуешь себя свободно», — отметил маг.

Фанатки считают младшего Шепса одним из главных «крашей» страны — и даже соперником для его старшего брата Александра. Несмотря на то, что медиум остаётся загадкой и в интервью поклонницы довольны: за его словами чувствуется, что сердце экстрасенса — не из камня.

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Ранее победитель 21-го сезона телешоу «Битва экстрасенсов» Олег Шепс посоветовал россиянам перестать верить во всемогущество ясновидящих, платить за их приёмы безумные деньги и ждать быстрого результата. По его мнению, большинство проблем легко решаются в кабинете психолога.

Милена Скрипальщикова
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