Шепс дал шокирующий совет про визиты к экстрасенсам

Победитель 21-го сезона телешоу «Битва экстрасенсов» Олег Шепс посоветовал россиянам перестать верить во всемогущество ясновидящих, платить за их приёмы безумные деньги и ждать быстрого результата. По его мнению, большинство проблем легко решаются в кабинете психолога. Об этом Шепс рассказал в интервью фигуристке Евгении Медведевой на её YouTube-канале.

«Я всегда говорю — ребята, не ходите (к экстрасенсам — прим. Life.ru), разберитесь в себе хорошо для начала. Если потом что-то не будет получаться, окей, это ваш выбор, ваше дело. Но я, наоборот, говорю — ребята, ходите к психологу», — заявил он.

По его словам, визит к психологу имеет гораздо больше шансов закончиться результативно, так как мистики в повседневной жизни человека очень мало и не нужно её искать в каждой мелочи при возникновении трудностей. Шепс также предупредил, что сейчас развелось огромное количество мошенников, которые выдают себя за ясновидящих и обирают доверчивых граждан.