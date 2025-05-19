«Общая жена»: Как японка выжила на необитаемом острове среди 30 мужчин в самый разгар Второй мировой

Когда люди перестают быть людьми и становятся ресурсом, дело плохо. Ещё хуже, когда именно вы перестали быть человеком и стали ресурсом. Совсем ужас, если вы — дефицитный ресурс. Примерно так тысячелетия работала система дискриминации внутри вида «человек разумный», продолжает она так работать и сейчас, хотя мы и делаем успехи в снижении вреда. Если вкратце, то Вторая мировая война стала поворотным моментом в истории человечества: теперь хотя бы в Северном полушарии большинство людей могут чувствовать себя в относительной безопасности от себе подобных. Расскажем вам историю, которую совершенно по-разному воспримут мужчины и женщины, миллениалы и зумеры, бумеры и поколение икс. А вот поколению альфа такое читать пока рано.

Остров Анатахан: Кто оказался отрезан от остального мира

Остров Анатахан — маленький клочок земли рядом с Марианской впадиной. Фото © Wikipedia / U.S. Geological Survey

Представьте себе остров посреди Тихого океана, настолько маленький, что его можно обойти пешком. Скажем, около 34 квадратных километров. Именно так и выглядит Анатахан. После Первой мировой войны островом завладела Япония. Государственная корпорация Nanyang Xingfa Co. устроила там кокосовую плантацию. И, если честно, на самом деле эта корпорация поступила мудро, когда назначила на пост главного управленца Сёйчи Хиге, близкого родственника предыдущего директора, Кикуитиро Хиге. Кикуитиро был молод, закалён и плечист, поэтому помогал Сёйчи восстанавливать порядок. Остальные девять рабочих его слушались благодаря авторитету и физической силе.

Как люди выжили на Анатахане в самый разгар Второй мировой

В разгар Второй мировой на острове можно было выжить, но качество жизни упало у всех обитателей острова. Фото © Wikipedia / Jack Lockwood, U.S. Geological Survey

Порядок на острове был, пока не началась Вторая мировая война. Уже 1 сентября 1939 года Япония была окружена военно-морскими силами США, но на Анатахане не было слышно пока даже взрывов. Впрочем, сестра Сёйчи находилась на одном из соседних островов, который был как раз недалеко от американской базы. Господин Хиге очень переживал за сестру, так что отправился на поиски. Восемнадцатилетняя жена Сёйчи, Кадзуко, осталась на острове одна.

Супруги Хиге: Почему это одна из самых страшных историй любви

Супруги Хиге пронесли этот опыт через всю свою жизнь. Фото © Youtube / Денис Борисов

Спойлер: Сёйчи Хиге так и не вернулся на Анатахан. Ему больше нравилось жить в цивилизованном мире. Директора плантации не было на острове несколько месяцев. Это значило, что Сёйчи уже умер. Кадзуко рыдала каждый день. Её утешал Кикуитиро. Он построил шалаш, приносил туда пищу и держал в узде других рабочих. Когда стало очевидно, что Сёйчи не вернётся, и все надежды на то, что он остался жив, пропали, Кикуитиро стал новым «парнем» Кадзуко. Они стали вместе жить в шалаше.

Судьба Кадзуко Хиге после пропажи мужа

Когда муж пропал, это серьёзно. Речь идёт о начале двадцатого века. В каких-то сферах порядки были ещё средневековыми. Фото © Youtube / Денис Борисов

Кадзуко, к счастью, выжила. До июня 1944 года все жили спокойно, и авторитет Кикуитиро держался. Потом «природа очистилась»: озабоченных работников плантации уничтожила американская бомба, которая попала прямо в барак. Шалаш с парочкой чудом уцелел. Некоторое время они жили на острове одни. Но вскоре всё изменилось. К Анатахану причалила рыболовецкая лодка с боеприпасами. На борту находилось 10 солдат и 20 рыбаков. Это были выжившие после того, как военные США разбомбили японский корабль. Поначалу они признали власть Кикуитиро и согласились с тем, что Кадзуко — его «жена».

Прошло время, и ситуация начала накаляться. Мужчины начали бросаться обвинениями в «эгоизме» в сторону Кикуитиро. Он всеми силами пытался сохранить статус кво, но по итогу голосования мужчины решили, что Кадзуко теперь — общая. В теории это было похоже на «обобществление жён», о котором писал ещё Карл Маркс, но в реальности выглядело неприглядно. Кикуитиро удавалось некоторое время сдерживать других японцев, но, когда они разобрали все части упавшего американского самолёта, рядом с останками экипажа нашлись два револьвера и патроны. Баланс сил сместился в сторону «новичков».

Дальнейшие события каждый трактует в меру своей испорченности. В американских газетах Кадзуко вообще с удивлением и уважением называли «причиной смерти шестерых японцев». Память о военных действиях была всё ещё жива. Вереница смертей выглядела так: Кикуитиро, судя по всему, застрелили, война закончилась, но японцы не поверили листовкам, следующего «ухажёра» зарезали, ещё одного утопили. Мужчины боролись за власть, а власть в их сообществе означала возможность сблизиться с Кадзуко. Из 30 мужчин выжили только 19. Они решили, что без Кадзуко убийств не будет, и запланировали убить её. Девушка подслушала эти планы, сбежала в джунгли и с тех пор стала жить отдельно от самцов homo sapiens, которые не теряли надежды её найти. В 1950 году Кадзуко заметил американский военный корабль. Девушка была спасена.

Судьба Кадзуко Хиге после того, как её спасли с острова

Кадзуко Хиге спаслась. Но какова была её судьба после спасения? Фото © Youtube / Денис Борисов

Дальнейшие события напоминают сюжет мелодрамы. Кадзуко вернулась домой, на Окинаву. Там она стала «селебой»: газетчики набросились на историю «общей жены» — женщины, из-за которой японцы стали убивать друг друга. При этом звездой момента госпожа Хиге стала даже в США: множество заголовков американских газет вкратце рассказывают её историю. Её статус знаменитости помог Кадзуко: оказалось, что Сёйчи жив и тоже живёт на Окинаве! Несмотря на то что муж бросил её на острове Анатахан, Кадзуко вернулась к нему. Они жили счастливо, хоть и недолго: в возрасте 49 лет, в 1970 году, женщина скончалась.

А какая участь постигла всех этих рабочих, морячков и прочее население острова?

Те самые тридцать мужчин, которые начали убивать друг друга из-за Кадзуко, потому что не могли сдержать плотские желания (или хотя бы направить их в другое русло), стали жить после того, как девушка сбежала, мирно и спокойно. Ни о какой делёжке власти не было и речи. Револьверы надолго остались без работы. Топить кого-то тоже уже не хотелось. Парни всё ещё тешили надежду найти и умертвить Кадзуко, но эти вылазки в стиле «ищите женщину» только укрепляли их тёплые отношения. Выходить к людям мужчины боялись: они думали, что Вторая мировая будет идти вечно. Только в 1951 году их удалось оттуда вызволить. Те сразу начали оправдываться: мол, обвинять их нужно только в покушении на убийство, которое морячки предприняли после того, как поняли, что наличие женщины на острове разлагает их нравы.

Так что всё-таки было на Анатахане — карнавал сексуализированного насилия или мужской гарем?

Спасение 19 японцев с острова перевело газетные заголовки в другое русло. Кадзуко назвали «пчелиной королевой», обвиняли в том, что она своими силами соблазнения уничтожала мужчин, с которыми имела отношения по собственной воле. Здесь хорошо сыграл архетип «яблоко раздора», только, в отличие от древнегреческих богинь, японские мужчины действительно существовали. По приключениям Кадзуко в 1953 году сняли фильм «Сага об Анатахане».