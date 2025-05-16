«Бесовские стражи»: Как вашу душу будут испытывать 20 раз, прежде чем пустить к Богу

После смерти христиан ожидает суд Божий. Но мало кто знает, что перед этим судом нашим душам придётся пройти 20 испытаний подряд. Их называют воздушными мытарствами или «бесовскими стражами». Это нечто вроде уровней в компьютерной игре: на каждом этапе вас будут поджидать бесы и мучить. В материале расскажем, что это за испытания и почему так сложилось, что человечеству придётся их пройти.

Что такое воздушные мытарства

Воздушные мытарства — для нашей греховной души это способ очиститься. Такой «карантин». Смерть святой Феодоры и видения мытарств души (Лубок, XIX век) Фото © Wikipedia

Воздушные мытарства — это двадцать испытаний, которым сразу после смерти и отхода в загробный мир будут подвергать душу бесы. Пока вы их не пройдёте, душа не сможет попасть на Божий суд, где Господь определит, в рай или в ад вам дорога. Это своеобразный «карантин» — сразу после того, как душа покинула греховную землю, ей нужно подождать, пока мирская скверна выйдет. Чтобы ускорить этот процесс, вас и будут испытывать. «Бесовскими стражами» процесс называется как раз из-за того, что именно бесы нижних чинов препятствуют душе войти в рай. Они, возможно против своей воли, защищают Бога от вас. Ну и, конечно, хотят перетянуть христианскую душу в преисподнюю.

За какие грехи человеку придётся пройти «бесовских стражей»

Грехов у обычного человека, как правило, за жизнь накапливается много, очень много. Фото © Wikipedia / Apostoloff

В позднем Средневековье католикам крупно повезло: их Церковь ввела практику индульгенций, то есть письменных отпущений грехов за деньги. На Западе верующий мог просто прийти к священнику, заплатить ему, и все грехи были бы ему отпущены. Это вызвало раскол Западной церкви: именно из-за морального разложения средневековых католиков Мартин Лютер и сочинил свои «Тезисы», положив начало христианскому течению протестантов. В православии уйти от воздушных мытарств таким элегантным методом не получится.

Перечислим список грехов, за которые на вас нашлют «бесовских стражей». Слова. Как известно, вначале было слово, и слово было «Бог». Так что у человека нет полного права пользоваться своими словами. Дар речи сам по себе не грех, но грех — им злоупотреблять. Многословие, пустословие, злословие, маты, пошлости, празднословие, смех... Вот за это всё можно угодить на воздушные мытарства. Ложь. Враньё, подлость, трусость, утаивание своих мыслей на исповеди. Господь не может одарить даром телепатии каждого священника. Клевета. Это не только уголовное преступление, которое регулируется статьёй 128 УК РФ, но и недоверие, обиды, жалобы. Чревоугодие. Вы, наверное, думали, что к нему относится только обжорство, но нет, ещё и алкоголизм, зависимости, даже лудомания. Ибо адреналин, который вы чувствуете каждый раз, когда проигрываете в казино, — это тоже дурманящее вещество. Лень. Это не только праздность, но и упрямство, необязательность, а также уныние, которое сейчас является психиатрическим диагнозом с кодом F32 (депрессивный эпизод). Воровство. Вы, наверное, думаете, что по этому греху проходят только грабители банков и магазинные воришки, но нет. Мошенничество — это тоже воровство. А ещё, если вы любите смотреть фильмы бесплатно, то для вас плохие новости. Сребролюбие. Чтобы не погружаться в этот грех, нужно просто отказаться от денег. Лихоимство. Схоже с воровством, но не является таковым. Все подзаборные гопники, все, кто брал в долг, но не отдавал, все, кто присваивал чужие идеи, — лихоимцы. Бесы — самые эффективные коллекторы. Неправда. Это не только обман, но и обвес, подкуп, любые мелкие махинации, которые не проходят по классу мошенничества. Зависть. Чему бы вы ни завидовали. Даже если вам кажется, что ваша зависть — это не зависть, а классовая или расовая теория. Гордость. Не надо относиться к себе так, будто вы лучше других. Злопамятность. Это большой грех. Христианство выгодно отличается от языческих культов тем, что запретило месть. Если вы с этим не согласны, вы не такой уж и христианин на самом деле. Гнев. Настоящий Божий человек не должен проявлять агрессию. Вообще. Убийство. Любой отъём дара жизни у любого живого существа, рождённого или нерождённого. Драки, удары кулаком — тоже убийство. Когда вы кого-то бьёте, вы убиваете живые клетки, из которых состоит его тело. Чародейство. Плохая новость для всех шаманов, астрологов и экстрасенсов. Блуд. Тут понятно — это всё, что связано с сексом, наяву, во сне, в реальной жизни или в фантазиях. Прелюбодеяние. Это похоже на блуд, но для того чтобы блуд стал прелюбодеянием, надобно заключить с кем-нибудь церковный брак. Содомия. Это настолько ужасно, что мы не будем тут писать про это. Заметьте: содомский грех может происходить и между двумя людьми разных полов, будьте осторожны! Ересь. Горе всем гностикам, горе свидетелям Иеговы. Бог не прощает еретиков. Немилосердие. Жестокость, безжалостность, удовольствие от чужих страданий.

Как будут проходить воздушные мытарства

Бог выделит вам проводников для воздушных мытарств. Они постараются защитить вас. Но не факт, что смогут. Фото © pavla-petra-hram.ru

После вашей смерти душа выйдет из тела. В положенный ей срок она должна будет отправиться на Божий суд. Двое ангелов водрузят вашу душу на облачко. На этом облаке вы будете летать к двадцати «чек-пойнтам», на каждом из которых вас будут поджидать бесы. Они будут пытаться проделать с вами те грехи, которые были перечислены выше. Ваша задача — не сломаться. Помыслы должны быть чисты, раскаяние должно быть искренним. На некоторых остановках могут показывать, как ваше бренное тело грешило «воздушномытарственными» грехами при жизни. Постарайтесь не смотреть на это. Безболезненно воздушные мытарства проходят только для безгрешных праведников. Например, когда преподобная Феодора Александрийская проходила «бесовских стражей», они вместо грехов показывали ей её добродетели.

Кто впервые написал о воздушных мытарствах

Впервые о воздушных мытарствах написали тогда, когда Церковь ещё была единой. Фото © Wikipedia / Виктор Михайлович Васнецов

В X веке, когда Владимир крестил Русь, а единая христианская Церковь ещё не раскололась, возникло одно интересное сочинение. А именно — «Житие преподобного Василия Нового». Именно там процесс воздушных мытарств был описан во всех подробностях. При этом жизнеописатель Василия Нового утверждал: Бог справедлив и милостив, а значит, может, если ему понравится та или иная душа, дополнить вашу «корзинку» добрыми делами, чтобы вы попали в рай. Информация о мытарствах Василия попала к нам, в наш мир, благодаря видению, которое настигло ученика преподобного, Григория. Мытарства святой Феодоры были также записаны именно Григорием.