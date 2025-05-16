Их боится даже искусственный интеллект: Самые ужасные злодеи советского кино по версии нейросети

Советское кино богато на жуткие, хтонические образы злодеев. Нацисты, бандиты, интеллигентные серийные убийцы, пираты, даже ведьмы... У советского человека было много врагов, и киношные боевики, детективы и ужастики пытались вызвать в нём страх и тревогу множеством способов. Кто-то из злодеев давил психологически, кто-то притворялся обычным гражданином из трамвая, кто-то производил впечатление, будто восстал из ада вместе со всей нечистой силой. В материале расскажем, кого нейросеть считает самым ужасным из киношных злодеев СССР. ИИ предложили выбрать из шести лиходеев, и он вынес свой вердикт, расставив их в порядке убывания.

1. Евгений Фокс, «Место встречи изменить нельзя»

«Место встречи изменить нельзя» — нестареющая классика с Владимиром Высоцким в роли сыщика. Фото © «Место встречи изменить нельзя» (мини-сериал, 1979), режиссёр Станислав Говорухин, сценаристы Аркадий Вайнер, Георгий Вайнер / Kinopoisk

Глеб Жеглов в исполнении Владимира Высоцкого положил все силы на борьбу с этим монструозным криминальным элементом и его бандой «Чёрная кошка». Фокс для этой банды был «руками», то есть главным исполнителем. Горбатый Карп, лидер банды, не хотел «марать руки». Обычные бандиты из «Чёрной кошки» не могли уничтожить столько человек за такое короткое время, в них просыпалась совесть. Но совесть — это не то, что беспокоило Фокса. Шарапов насчитал 23 жертвы, Фокс умертвил их практически голыми руками! А ножичком угрожал вооружённым пистолетами милиционерам.

2. Салех, «Пираты XX века»

Салех, несмотря на свою роль в фильме, стал примером для подражания — в основном благодаря приёмам карате, что он демонстрировал в фильме. Фото © «Пираты ХХ века» (1979), режиссёр Борис Дуров, сценаристы Борис Дуров, Станислав Говорухин / Kinopoisk

«Пираты XX века» — замечательный во всех отношениях фильм. Это первый советский боевик, к тому же он о пиратах — в своё время фильм был даже зрелищнее, чем приключения Чака Норриса. Салех — тоже талантливый «исполнитель» в криминальном мире. Он не рассуждает, он действует, и его действия приносят много страданий. На «Нежине» он оставил без кормильцев множество семей (если, конечно, у этих моряков были семьи).

3. Чёрный Абдулла, «Белое солнце пустыни»

Чёрный Абдулла из фильма «Белое солнце пустыни» — пример враждебно настроенного к СССР степного джигита. Фото © kino-teatr

«Белое солнце пустыни» — это не только «Гюльчатай, открой личико!». Это ещё и приключенческая сага о красноармейцах, которые оказались в местах, где действовали совсем другие правила, нежели у них на родине. Строгие порядки Туркестана начала XX века замечательно дополняли атмосферу фильма в жанре истерн, а злодеи из числа туркменов отлично вписывались в архетип «туземцев». Чёрный Абдулла — басмач, контрабандист и противник главных героев фильма, он безжалостен и жесток, но в то же время его уважают даже красноармейцы. Когда Кахи Кавсадзе играл этого персонажа, массовку бандитов набирали из обычных жителей окрестных селений. Они часто устраивали после съёмок разборки, просили позвать «Абдуллу» и делали в точности то, что скажет актёр. Но в случае, если бы вы, например, попались в руки Чёрного Абдуллы, он устранил бы вас максимально зрелищно.

4. Профессор Мориарти, «Шерлок Холмс и доктор Ватсон» (1980)

Мориарти — один из немногих из этого списка, кто получил высшее образование. Фото © «Шерлок Холмс и доктор Ватсон: Смертельная схватка» (ТВ, 1980), режиссёр Игорь Масленников, сценаристы Владимир Валуцкий, Артур Конан Дойл / Kinopoisk

Профессор математики и лидер мафии, Мориарти — достойный противник для Шерлока Холмса. Его острый ум, натренированный на вычислениях из области высшей математики, позволяет ему делать всё, что захочется, и не нести за это ответственность. Половина преступлений в Лондоне была делом его рук. Мориарти не только совершал ужасные злодеяния, но и скрывал свои реальные доходы, получая в университете всего 700 фунтов в год (но, вообще-то, это около полутора миллионов современных рублей).

5. Индеец Джо, «Том Сойер»

Индеец Джо производил ошеломительное впечатление на советских детей. Фото © kino-teatr

Индеец Джо хоть и был злодеем, но действовал вполне логично. Вряд ли вы бы обрадовались, увидев вооружённых американцев у себя на огороде, а ведь примерно что-то подобное и произошло с коренными жителями Америки сотни лет назад. Но для детского фильма Джо — это просто верх ужаса. Он убивает и преследует, он строит козни и продумывает планы мести, самое ужасное — он может с лёгкостью затеряться как в лесу среди деревьев, так и в толпе среди почтенных леди и джентльменов. Он вгоняет в дрожь, он всегда рядом и представляет реальную опасность.

6. Николай Кротов, «Противостояние»

Николай Кротов — кошмарный предшественник Чикатило. Фото © «Противостояние» (мини-сериал, 1985), режиссёр Семён Аранович, сценарист Юлиан Семенов / Kinopoisk

Но даже индеец Джо меркнет по сравнению с Николаем Кротовым из фильма «Противостояние». Непонятно, сколько серийных убийц вдохновилось его фигурой, но Кротов — это дьявол во плоти. Он выглядит как обычный мужчина, не очень спортивный, скорее всего, инженер. Но именно этим он и опасен: он умеет втираться в доверие и вслед за этим убивать, жестоко и безжалостно.

Кого нейронка сочла самым страшным злодеем?

«Киноафиша» предложила нейросети выбрать из этих шести персонажей самого жуткого и безжалостного, и она вынесла свой вердикт. Победителем оказался Фокс. Бандит в белых перчатках, который думает о том, как бы вас «нарезать», даже разговаривая с вами, глядя вам в глаза... Это был хороший выбор!