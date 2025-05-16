«Киллербот»: что известно о лучшей фантастической комедии весны 2025 года Даты выхода сезонов и серий сериала «Киллербот» (Murderbot) 2025. Трейлеры, сюжет сериала «Киллербот», кадры, актёры, интересные факты, фото и видео — в материале Life.ru. 15 мая, 21:27 Сериал «Киллербот» обещает стать хитом. Обложка © «Киллербот» (сериал, 2025 – ...), режиссёры Тоа Фрейзер, Пол Вайц, Крис Вайц, сценаристы Крис Вайц, Пол Вайц, Martha Wells / Kinopoisk

На платформе Apple TV+ выходит одна из главных премьер весны 2025 года — сериал «Киллербот». Сценаристами и режиссёрами Murderbot стали братья Крис и Пол Вайц, известные по работе над фильмами «Мой мальчик», «Американский пирог» и «Моцарт в джунглях». Братья были номинированы на «Оскар» в 2003 году в категории «Лучший адаптированный сценарий» за фильм «Мой мальчик». Теперь они представляют миру свой новый шедевр.

Исполнительным продюсером телешоу выступил Дэвид С. Гойер, работавший над одним из самых популярных сериалов на Apple TV «Основание».

Когда выйдет первый сезон сериала «Киллербот»

«Киллербот» стартует уже 16 мая. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / Apple TV

Премьера Murderbot (оригинальное название) состоится 16 мая в онлайн-кинотеатре Apple TV+. Зрителям представят сразу два первых эпизода. Известно, что первая серия называется «Свободная торговля» (Free Commerce), а вторая — «Зрительный контакт» (Eye Contact).

Всего в первом сезоне десять серий. Они будут выходить на платформе по пятницам на английском языке с русскими субтитрами. Финал запланирован на 11 июля. Серии длятся всего 25–30 минут.

Расписание выхода серий «Киллербот»

1-я и 2-я серии — 16 мая;

3-я серия — 23 мая;

4-я серия — 30 мая;

5-я серия — 6 июня;

6-я серия — 13 июня;

7-я серия — 20 июня;

8-я серия — 27 июня;

9-я серия — 4 июля;

10-я серия — 11 июля.

Трейлер

Впервые трейлер к сериалу «Киллербот» был опубликован 9 апреля 2025 года. Всего за месяц на YouTube-канале Apple TV его посмотрели почти три миллиона человек, что говорит о большом интересе публики.

Сюжет

Сериал «Киллербот» снят по мотивам цикла книг Марты Уэллс «Хроники Киллербота» (иногда их называют «Дневниками Киллербота»). Это история из далёкого будущего, где андроид-охранник вынужден спасать людей, выполняя опасные задания. Однажды после взлома собственной системы безопасности он обретает сознание и свободу воли, но тщательно скрывает это ото всех, чтобы его не убили.

Теперь его истинные желания — это просто сидеть дома и смотреть мыльную оперу по телевизору, а также размышлять о своём месте в этом мире. Перемены в сознании полностью меняют бота, и общество постепенно начинает замечать в нём новые черты.

Сериал снят по мотивам книг «Дневники киллербота». Фото © vokrug.tv

— Я хотела показать, чего ИИ мог бы хотеть на самом деле, в противовес тому, что он, по мнению человека, сделал бы. Мне было легко представить существо вроде Киллербота, которое пережило моральные страдания и нашло вот такой способ сохранять адекватность в жутких ситуациях. Он был жертвой, был очень уязвим. Но он не позволяет тому, что с ним происходило в прошлом, мешать ему жить и даже получает от жизни удовольствие, — так сказала о своём герое Уэллс.

Главная особенность сюжета заключается в том, что андроид предстаёт перед зрителями не просто машиной или роботом, а трогательной фигурой с чувствами и широким спектром эмоций. Центральный вопрос сериала — каково это быть разумной машиной в мире, где тебе не позволяют быть собой? Киллербот — очень сложный и интересный персонаж. Кто бы мог представить, что бывают роботы-интроверты?

Стоит отметить, что это не просто сериал из цикла научной фантастики, это ещё и комедия. Тонкая ирония и сарказм делают «Киллербот» лёгкой и душевной драмой. Сериал тонко исследует человеческие слабости с точки зрения разумного искусственного интеллекта, а поднимаемые в нём темы актуальны как никогда.

Актёры и персонажи

Робот из «Киллербота» будет необычным. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / Apple TV

Главного героя в сериале сыграл 48-летний шведский актёр Александр Скарсгард. Он известен по съёмкам в фильмах «Соломенные псы», «Меланхолия», «Наследники», «Тарзан. Легенда» и сериалах «Поколение убийц», «Большая маленькая ложь». Скарсгард является лауреатом премий «Золотой глобус» и «Эмми». Почти все критики отметили, что в «Киллерботе» у него одна из лучших ролей в карьере.

Герой Александра действительно сложный и нетипичный. Сыграть «машину», которая ещё и говорит как робот, — непростая задача. Также у него яркий и запоминающийся образ в футуристическом костюме, иногда он появляется в кадрах в шлеме.

— Эта роль по настроению очень сильно отличается от всего, что я играл, читал или видел раньше. Я не ожидал увидеть настолько социально неуклюжего, смущённого и напуганного людьми персонажа, просто желающего, чтобы его оставили наконец в покое и дали посмотреть космическую мыльную оперу. Так что это было нечто новое, восхитительное, чего я никогда не воплощал раньше, — признался Скарсгард в одном из интервью.

Скарсгарда утвердили на роль почти сразу же в 2023 году. Он также стал исполнительным продюсером шоу.

На экране появится и 49-летний американский актёр Дэвид Дастмалчян, известный по работе в фильме «Отряд самоубийц: Миссия навылет». Ему досталась роль доктора Гуратина, технически усовершенствованного члена исследовательской группы Альянса по сохранению, в которой работает Киллербот. Именно Гуратин первый чувствует, что в роботе что-то не так, но на его предупреждения никто не реагирует.

— Мне понравилось, что в моём персонаже Гуратине есть что-то напоминающее доктора Боунса, некие стартрековские вайбы. Но также я жду не дождусь, когда люди увидят Киллербота Александра Скарсгарда. Думаю, что это получилось просто божественно! И я не могу дождаться, когда люди увидят отношения между персонажами, увидят, как Гуратин безумно влюбляется в доктора Менсу, и увидят, как его сердце будет разбито на миллион осколков. Шутка! — сказал Дастмалчян о своём персонаже.

Актёры «Киллербота» остались довольны своей работой. Фото © vokrug.tv

Доктора Айду Менса, лидера группы, играет 55-летняя британка Нома Думезвени («Чисто английское убийство», «Доктор Кто», «Отыграть назад»).

— Уже хочется увидеть итоговый результат. Мне так любопытно потому, что это ни на что не похоже. Это научная фантастика, комедия, драма и — всё это вместе. И работа Александра прекрасна, как наш титульный персонаж он просто великолепен. Да, вы точно сразу захотите подписаться на «Киллербота», — оценила сериал Думезвени.

Также в сериале снялись Сабрина Ву («Умираю, как хочу секса», «Безумная поездочка»), Анна Конкл («Бесстыжие»), Таттиона Джонс («Рассказ служанки», «Робокоп»), Акшай Кханна («Гонка») и Тамара Подемски («Почётный гость», «Коронер»).

Интересные факты о сериале

Съёмки сериала изначально должны были состояться ещё в 2023 году, но из-за голливудских забастовок их пришлось отложить. Работа над шоу началась в марте 2024 года в Торонто (Канада).

Внешность главного героя «Киллербота» впервые показали общественности лишь в феврале 2025 года, хотя о сериале и начале съёмок стало известно годом раньше.

Интересно, что сериал «Взлёт и падение Святилища луны» (The Rise and Fall of Sanctuary Moon), который смотрит Киллербот по телевизору, — это вымышленная мелодрама. Главных героев этой мыльной оперы сыграли Кларк Грегг, Джон Чо, ДеВанда и Джек Макбрайер.

Ещё один важный факт: автор «Дневников Киллербота» Марта Уэллс принимала участие в написании сценария к сериалу Murderbot в качестве исполнительного продюсера и консультанта.

Отзывы и рецензии о сериале «Киллербот»

«Киллербот» получил высокие оценки. Фото © vokrug.tv

Критики, уже посмотревшие громкую премьеру, очень высоко оценили «Киллербот». На агрегаторе рецензий Rotten Tomatoes рейтинг этого научно-фантастического сериала достиг сразу 100% «свежести» при 18 обзорах. Также на сайте отмечается, что «Киллербот» заставлял их и плакать, и громко смеяться.

Американское СМИ Entertainment Weekly заметило, что всё самое интересное происходит во второй части сериала.

— Зрителям, вероятно, придётся дождаться второго сезона, чтобы увидеть, как Киллербот полностью раскроет свой потенциал, — отмечают журналисты этого издания.

А на сайте Collider появился весьма хвалебный отзыв:

— По сравнению с другими экранизациями этих книг «Киллербот», скорее всего, войдёт в число самых удачных в 2025 году и станет одним из лучших научно-фантастических сериалов на Apple TV+.

Редактор The Verge Эндрю Вебстер также поставил высокую оценку этому шоу:

— «Киллербот» поднимает важные вопросы, связанные с искусственным интеллектом и свободой воли, он делает это с чувством игривости и обаяния, а также с правильной неловкостью. Скорее это можно назвать своего рода странной и неловкой историей взросления, — сказал он.

Издание People's World назвало главную тему этого сериала:

— «Киллербот» — бодрящая смесь душевных моментов, остроумия и захватывающих тайн. Увлекательное погружение в тему человечности!

А в Looper выразили надежду, что в Murderbot будет много сезонов:

— Сериал «Киллербот» очень легко полюбить. И он оставляет нам надежду на то, что впереди ещё много приключений, — отметили там.

На «Кинопоиске» уже почти 6,5 тысячи человек добавили сериал во вкладку «Буду смотреть».

Авторы Галина Глазко