«Киллербот»: что известно о лучшей фантастической комедии весны 2025 года

Интересно, что сериал «Взлёт и падение Святилища луны» (The Rise and Fall of Sanctuary Moon), который смотрит Киллербот по телевизору, — это вымышленная мелодрама. Главных героев этой мыльной оперы сыграли Кларк Грегг, Джон Чо, ДеВанда и Джек Макбрайер.