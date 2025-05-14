Индия и Пакистан: Обострение
День Победы
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
14 мая, 11:16

Сарик Андреасян заявил, что снимет сериал о Черкизовском рынке

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / AJSTUDIO PHOTOGRAPH

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / AJSTUDIO PHOTOGRAPH

Российский режиссёр Сарик Андреасян объявил о запуске нового проекта. В интервью РИА «Новости» он сообщил, что готовит сериал о Черкизовском рынке.

Действие развернётся в 1990-х годах. Главный герой — преподаватель математики, который оказывается на «Черкизоне» и пытается начать собственное дело в условиях зарождающегося российского предпринимательства.

По предварительной информации, сериал будет состоять из 10 серий по 60 минут каждая. Сценарий напишет Даниил Азаров, для которого это станет дебютом, а креативным продюсером проекта, как ожидается, выступит Алексей Гравицкий.

Премьера ожидается в 2026 году. Название и состав актёров пока не разглашаются.

Черкизовский рынок, работавший с начала 1990-х до 2009 года, был крупнейшим вещевым рынком Восточной Европы. Он занимал более 49 гектаров, где одновременно трудились свыше 100 тысяч человек. Многие продавцы жили прямо на территории в бараках и временных общежитиях. Владельцем рынка являлась компания АСТ под руководством Тельмана Исмаилова.

Тест: Фанат артхауса отгадает 7 культовых фильмов Тарковского всего за 100 секунд
Тест: Фанат артхауса отгадает 7 культовых фильмов Тарковского всего за 100 секунд

А ранее сообщалось, что Андреасян планирует снять новую экранизацию романа Льва Толстого «Война и мир». Супруга режиссёра Лиза Моряк сообщила, что играть Наташу Ростову будет не она и призвала пользователей предлагать свои варианты.

Марина Фещенко
  • Новости
  • Сарик Андреасян (кинорежиссёр)
  • Кино и сериалы
  • Поп-культура и Развлечения
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar