Режиссер Сарик Андреасян экранизирует «Войну и мир» Льва Толстого

Режиссер Сарик Андреасян планирует снять новую экранизацию романа Льва Толстого «Война и мир». Он объявил об этом в своём Telegram-канале.

«Все секреты раскрывать нельзя, но съёмки стартуют осенью!» — сообщил режиссёр.

В данный момент команда активно ведёт подготовку. Андреасян проводит кастинг на главные роли. Супруга режиссёра Лиза Моряк сообщила, что играть Наташу Ростову будет не она и призвала пользователей предлагать свои варианты.