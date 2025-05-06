Режиссер Сарик Андреасян экранизирует «Войну и мир» Льва Толстого
Сарик Андреасян экранизирует «Войну и мир». Обложка © Telegram / САРИК И МОРЯК
Режиссер Сарик Андреасян планирует снять новую экранизацию романа Льва Толстого «Война и мир». Он объявил об этом в своём Telegram-канале.
«Все секреты раскрывать нельзя, но съёмки стартуют осенью!» — сообщил режиссёр.
В данный момент команда активно ведёт подготовку. Андреасян проводит кастинг на главные роли. Супруга режиссёра Лиза Моряк сообщила, что играть Наташу Ростову будет не она и призвала пользователей предлагать свои варианты.
Ранее депутат Госдумы Дмитрий Гусев направил запрос в Министерство культуры о целесообразности дальнейшей финансовой поддержки проектов Андреасяна. По словам парламентария, за последние 10 лет на фильмы режиссёра выделили 590 миллионов рублей.