5 чудотворных могилок православных святых, где и сегодня происходят чудеса и исцеления

Очень часто к православным старцам и старицам люди приходят за помощью и духовным советом, получают поддержку и начинают относиться к ним, будто к святым, задолго до того, как чудотворца канонизирует Церковь. Многие праведники обладают при жизни божественным даром: могут исцелять людей, смотреть в будущее, помогать дельным советом... Но этот дар не покидает Землю и после смерти. Когда праведник умирает, чудотворной становится его могила. И туда съезжаются паломники со всех концов света. Расскажем в материале о нескольких таких могилках.

Блаженная Матрона Московская

Матронушка помогала людям при жизни, а после смерти часть её души осталась помогать на могиле и в мощах преподобной. Фото © Wikipedia / A.Savin

Матрона Московская, в миру Никонова, — одна из самых почитаемых русских святых. Слепая от рождения, она всю жизнь помогала другим людям. Кому-то — добрым советом, кому-то — исцелением, за кого-то у Бога замолвит словечко... Блаженная старица родилась в 1881 году, а скончалась в 1952 году. Сохранилась её прижизненная фотография — слепая женщина с аккуратной причёской, одетая в ситцевый сарафан в горошек, сидит за столом в деревенском доме. Её прибежищем в конце жизни стала Сходня.

А похоронили Матрону на Даниловском кладбище — туда сразу стали вереницей приходить паломники. После канонизации Матроны в 2004 году мощи старицы были извлечены из могилы и помещены в Покровский монастырь. Но гробница святой всё ещё обладает чудодейственными свойствами.

Старец Аристоклий Афонский

Аристоклий Афонский родился на Урале и вскоре стал почитаемым святым. Фото © VK / «Данилов клад»

В 1883 году в благочестивой семье на свет появился мальчик Алексей. Дело было на Урале. В 10 лет у него отнялись ноги. Его матушка молила Николая Чудотворца, чтобы мальчик выздоровел. В обмен на обещание, что сын уйдёт в монастырь, святой исцелил Алексея. В 17 лет, как и было обещано, юноша постригся в монахи под именем Аристоклий. Он жил праведной жизнью, сам исцелял людей, молился, оплачивал обучение детям нищих. В 1909 году на него донесли, отправили в ссылку, его последователи писали письма на Афон, чтобы старца вернули в Москву. В 1918 году Аристоклий скончался.

Сначала его, как настоятеля Афонского подворья, похоронили там же, в усыпальнице. Но большевизм внёс свои коррективы, Аристоклия перезахоронили на Даниловском кладбище. Теперь там тоже святое место: паломники приходят на могилку старца со своими просьбами. Говорят, на ограде его участка часто сидит голубь, который внимательно слушает мольбы верующих.

Матушка Мисаила

Матушка Мисаила была монахиней, прожила праведную, полную страданий жизнь. Фото © VK / О монахине Мисаиле (Misaila.ru)

В деревне Муравлёво Курской области похоронена монахиня Мисаила. До пострига её звали Матроной. Она родилась где-то в 1860-х годах и рано осиротела, пришлось до 17 лет странствовать по чужим семьям. Её выдали замуж за инвалида, муж вскоре умер, а девушка постриглась в монахини. Матушка скончалась в 1953 году, она смогла помочь многим ещё при жизни. Сделала важное пророчество о том, что Муравлёво — место «ценное-драгоценное». Она же прославила это село, в котором сейчас строится храм в честь святителя Луки.

На могилку Мисаилы сейчас приезжают сотни паломников. Они стоят около деревянного креста, задают матушке вопрос, а отвечает на этот вопрос уже внутренний голос верующего. И он никогда не ошибается, ведь его направляет монахиня Мисаила.

Протоиерей Валентин Ястребцев

Протоиерей Валентин Ястребцев был праведным христианином, а ещё прошёл сталинские лагеря. Фото © VK / Анастасия Оркина

Протоиерей Валентин Ястребцев родился в селе Вановье Тамбовской губернии в 1899 году. С фотографии на нас смотрит строгий человек с окладистой бородой, видно, что всю жизнь он посвятил Господу. При жизни священник принципиально не ел мяса, не отказывался от православной веры и даже в 50-х, несмотря не запреты, исполнял требы. В 1929 году его арестовали как служителя культа, сослали в Мурманск, но святой отец выжил. В тамбовском селе Новотомниково Моршанского района он восстановил разрушенную церковь. Там и находится могила протоиерея, умершего в 1988 году. Ни один большевик не мог сломить его дух. Потому что Ястребцев боролся с самой нечистой силой — изгонял из людей бесов. На могилку часто приезжают паломники. Они просят об исцелении, в первую очередь духовном. А ещё берут с могилки горсть земли, заворачивают в бумажку и прикладывают к больным местам. Боль сразу отступает.

Архимандрит Ипполит

Архимандрит Ипполит — один из самых важных курских праведников. Фото © yandex.ru

В 1928 году в селе Субботино Курского уезда родился Сергей Иванович Халин. Половину своей жизни он строил военную карьеру и не подозревал, что ему суждено будет принять постриг в монахи под именем Ипполита. Командир зенитных пулемётчиков, он был уволен в запас в 1951 году, а спустя шесть лет, уже в 1957-м, стал послушником в Глинской пустоши. Во время «хрущёвских гонений» монастырь в пустоши закрыли, а Сергий переехал в Псково-Печорский монастырь. Уже в 1959 году он был пострижен в мантию, назвали его в честь мученика Ипполита Римского. Долго служил на Афоне, сохранив Пантелеймонов монастырь в русском подданстве. В 1983 вынужден был вернуться домой по состоянию здоровья. После распада СССР, в 1991 году, Ипполита назначили настоятелем Рыльского Николаевского монастыря. Управлять было нечем: святыня лежала в руинах. Но Ипполит сумел восстановить его, провёл там 11 лет и в 2002 году отошёл в мир иной. Его похоронили на территории монастыря, у алтаря Николаевского храма. При жизни его сравнивали с Серафимом Саровским, потому что Ипполит так же эффективно исцелял людей. Он разговаривал очень тихо, предпочитал молчать. Во время похорон в солнечный морозный день из ниоткуда на небе появилась радуга. На могилку старца съезжаются паломники, тот до сих пор помогает им.