Одной из главных тем, которая волнует миллионы людей, является исход конфликта на Украине. На этот счёт высказываются не только современные политологи и военные эксперты. Известные провидицы также говорили о непростом времени для всех жителей планеты Земля в 2024 году, пишет РИА «ФедералПресс».

В общем доступе оказалось предсказание старицы Мисаилы, которая при жизни была известна как целительница и пророчица и пользовалась большим уважением у жителей Курской области. Её предсказания сбываются до сих пор. Предвидела она и вторжение ВСУ на курскую землю. По словам старицы, украинские бойцы потерпят поражение и будут наказаны за свои злодеяния свыше.

«Все, кто придёт на святую Курщину со злом, будут наказаны свыше и сто раз пожалеют!» – предсказывала женщина.

О возможном исходе конфликта высказывалась и «белорусская Ванга» Федора Конюхова. По её прогнозам, киевский режим в итоге будет обречён, а Украина перейдёт в руки России. Она предсказала, что будущее Незалежной предрешено. Несмотря на все трудности, РФ выйдет победителем в этом противостоянии.