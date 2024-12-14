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14 декабря, 10:38

Зло уйдёт! Что старица Мисаила и провидица Федора Конюхова напророчили России в 2025 году

Белорусская провидица Федора Конюхова предсказала крах киевского режима

Провидица из Белоруссии Федора Конюхова. Обложка © sb.by

Провидица из Белоруссии Федора Конюхова. Обложка © sb.by

Одной из главных тем, которая волнует миллионы людей, является исход конфликта на Украине. На этот счёт высказываются не только современные политологи и военные эксперты. Известные провидицы также говорили о непростом времени для всех жителей планеты Земля в 2024 году, пишет РИА «ФедералПресс».

В общем доступе оказалось предсказание старицы Мисаилы, которая при жизни была известна как целительница и пророчица и пользовалась большим уважением у жителей Курской области. Её предсказания сбываются до сих пор. Предвидела она и вторжение ВСУ на курскую землю. По словам старицы, украинские бойцы потерпят поражение и будут наказаны за свои злодеяния свыше.

«Все, кто придёт на святую Курщину со злом, будут наказаны свыше и сто раз пожалеют!» – предсказывала женщина.

Чума и бунты в Европе, расцвет социализма в РФ: Раскрыты пророчества Нострадамуса и Ванги на 2025 год
Чума и бунты в Европе, расцвет социализма в РФ: Раскрыты пророчества Нострадамуса и Ванги на 2025 год

О возможном исходе конфликта высказывалась и «белорусская Ванга» Федора Конюхова. По её прогнозам, киевский режим в итоге будет обречён, а Украина перейдёт в руки России. Она предсказала, что будущее Незалежной предрешено. Несмотря на все трудности, РФ выйдет победителем в этом противостоянии.

Ранее Life.ru делился прогнозами известных провидцев о судьбе других стран. Например, в Финляндии всерьёз считают, что в 2025 году РФ нападёт на них, и готовятся к войне. В Польше от 2025 года ждут ядерной войны и страшной засухи, после которых мир распадётся на две части. Словацкие экстрасенсы предрекают наступление долгожданного перемирия в результате «изнеможения» украинцев, а Китай ждут катаклизмы и потеря Тайваня. Японию, согласно предсказаниям учёных, ждёт череда землетрясений и цунами.

Алёна Зиновьева
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