Почему число 7 часто называют божественным числом и что об этом говорит Библия

С числом 7 у многих из нас связаны только самые позитивные ассоциации. Оно символизирует удачу, счастье, совершенство, может быть, даже магию... Те, кто посмел прикоснуться к тайному знанию, знают, что в главной каббалистической книжке «Сефер йецира» семёрка наряду с тройкой и десяткой является важнейшим числом. У каббалистов 7 символизирует дисгармонию. Но что говорит по этому поводу Библия? Есть ли в ней какие-то зацепки, благодаря которым мы сможем определить, приносит семёрка счастье или, наоборот, вносит дисгармонию в мир? В материале разберёмся.

Упоминается ли число 7 в Библии? И если да, то сколько раз?

Есть ли число 7 в Библии? А наоборот? Фото © Wikipedia / Иероним Босх

Да, в Библии упоминается число 7. Причём в очень позитивном контексте и много раз. Всего насчитывается около 500 упоминаний семёрки в Книге Книг. Больше всего — в Книге Бытия и Откровении Иоанна Богослова. В первой строке Ветхого Завета тоже есть свои «приколы»: если на место существительных поставить цифры, в сумме из них получатся заветные «три семёрки»: 777. А ещё в каждой фразе Библии количество слов и букв всегда кратно 7, как обнаружил математик Иван Панин. В греческом каноне первые несколько стихов Нового Завета, например, состоят из 49 слов и 266 букв. Чтобы получить первое число, нужно умножить семёрку на саму себя, а чтобы получить второе — на 38.

Что число 7 символизирует в Библии

Так что же число 7 должно было символизировать в Библии? Фото © Freepik

Учитывая историю сотворения мира, изложенную в Ветхом Завете, число 7 символизирует завершение начатого дела, полноту, совершенство и гармонию. Ведь Господь трудился шесть дней, а на седьмой решил отдохнуть, разглядывая плоды своего труда: Вселенную, Космос, Землю, множество растений, зверей, насекомых, прочих божьих тварей... И отдых на седьмой день тоже считался частью его труда. Заметьте: день отдыха, седьмой, стал единственным днём недели, который Господь благословил. Так что божье благословение это число тоже символизирует.

Число 7 в Новом Завете и Ветхом Завете

Число 7 невероятно важно как для Ветхого Завета, так и для Нового Завета. Фото © Wikipedia / Карл Генрих Блох

Число 7 встречается в больших количествах как в Новом Завете, так и в Ветхом. Так, в Евангелии из семи фраз составлена молитва «Отче наш». Иисус Христос совершал семь чудес, рассказывал, согласно Матфею, семь притч, на Кресте говорил семь фраз. А Марию Магдалину мучили семь демонов. Но это не всё: в «Деяниях святых апостолов» перечислены семь диаконов иерусалимской церкви: Стефан, Филипп, Прохор, Никанор, Тимон, Пармен, Николай. Там же мы находим семь характеристик мудрости: она чиста, мирна, скромна, послушлива, полна милосердия и добрых плодов, беспристрастна и нелицемерна. Откровение Иоанна Богослова предлагает нам семь блаженств, семь церквей, семь подсвечников, семь чаш, семь печатей и семь ангелов.

А Ветхий Завет как раз рассказывает, что это могли быть за семь ангелов. Во-первых, скорее всего, это архангелы. Во-вторых, у них есть имена: Михаил, Гавриил, Рафаил, Уриил, Салафиил, Эгудиил, Варахиил. В истории с Потопом тоже постоянно упоминается эта цифра: за семь дней до постройки ковчега Бог предупреждает о бедствии Ноя. Иаков семь лет служил у Лавана, а потом ещё дважды по семь лет ждал, пока ему разрешат жениться на Рахили.

Число 7 в христианстве в целом

Число 7 в христианстве является счастливым, священным и почётным. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Martyn Jandula

Следуя традиции священной книги, в особенности Нового Завета, христианство включило число 7 в свою традицию ещё во времена апостолов. Так, в Староримском Символе веры насчитывается всего семь фраз, а сочинили его ещё в I–II веках нашей эры. Католические молитвы и гимны тоже составлялись так, чтобы количество строф или четверостиший равнялось именно этому числу. А в православии существует семь покаянных псалмов, седмичный богослужебный круг и семь раз, когда поют Трисвятое (молитву «Святый Боже, Святый Крепкий, Святый Безсмертный, помилуй нас»). Кроме того, Библию на славянские языки переводили семь священников, а именно Кирилл, Мефодий, Климент, Наум, Савва, Горазд и Ангеларий. Задолго до того, как славяне стали христианами, в Армянской церкви установился обычай на Пасху раздавать лаваш семи домам. А старообрядцы совершают молитву в сопровождении семи поклонов.

В христианстве в целом, безотносительно традиции, тоже постоянно мелькает цифра 7. Так, у нас есть семь смертных грехов. Это гордыня, гнев, жадность, зависть, чревоугодие, прелюбодеяние и уныние (депрессия). Добродетелей тоже семь: умеренность, целомудрие, справедливость, надежда, щедрость, смирение и вера. А сам Христос был распят на семиконечном кресте.

Число 7 в других религиях

А где ещё, кроме христианства, число 7 является таким же почётным? Фото © Shutterstock / FOTODOM / IvanMichailovich

Число 7 занимает почётное место также и в иудаизме. Оно опережает по старшинству все другие числа. Так сложилось исторически за многие столетия до нашей эры, когда евреев и арабов ещё не существовало, а рядом с Вавилоном проживали древние семиты, их предки. Эти древние семиты почитали число 7 как священное, они клялись этим числом, а также использовали его в качестве присяги. До сих пор в иврите остаётся это «клятвенное» значение числа. А ещё евреи должны прощать долги каждые семь лет, Бога надо благодарить за семь плодов, если вы вырастили их на земле Израильской, праведный падает и поднимается семь раз, а Молитва Моисея составлена из семи фраз.

В исламе число 7 сакрально, ведь арабы, ставшие первыми мусульманами в истории, тоже являются семитским народом. На Ближнем Востоке само это число было клятвой перед Аллахом. Также это число символизирует полноту, завершённость, но в то же время дисгармонию. Начальная сура Корана Аль-Фатиха составлена из семи аятов. Человек возвращается к Аллаху семью путями, а грешники входят в ад через семь ворот. А во время хаджа, паломничества в Мекку, верующий должен обойти Каабу семь раз и семь раз пробежать между холмами Сафа и Марва.