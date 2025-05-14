День иконы Божией Матери «Нечаянная радость»: Каких чудес ждать от Богородицы на праздник 14 мая

В последний месяц весны православный календарь приготовил нам сюрприз, а именно — праздник Иконы Божией Матери «Нечаянная радость». Почему это такой важный день, учитывая, что он даже не входит в список традиционных двунадесятых праздников? Дело в том, что День иконы Божией Матери «Нечаянная радость» — это возможность подумать о своих грехах, помолиться и быть уверенным в том, что они будут отпущены. В материале расскажем, почему у праздника установился именно такой смысл.

Когда празднуется День иконы Божией Матери «Нечаянная радость»

День иконы Божией Матери «Нечаянная радость» отмечают каждый год в одно и то же время. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Klavdiia Arziukova

По юлианскому календарю празднование Иконы Божией Матери «Нечаянная радость» совершается 1 мая. Так как мы живём по григорианскому календарю, то нужно перенести число на две недели вперёд. Получается, что День иконы Божией Матери «Нечаянная радость» наступит 14 мая 2025 года. Этот праздник непереходящий, он отмечается из года в год в одно и то же время. А ещё один День иконы Божией Матери «Нечаянная радость» отмечают в декабре — 9-го числа по юлианскому календарю, то есть 22-го — по григорианскому.

История праздника День иконы Божией Матери «Нечаянная радость»

День иконы Божией Матери «Нечаянная радость» появился, как и сама икона, в интересных обстоятельствах. Фото © Wikipedia

День иконы Божией Матери «Нечаянная радость» уникален тем, что этот праздник, как и сама икона, появился на Руси. Именно у нас начали рисовать запоминающийся образ Богоматери Одигитрии, которому молится совершенно обычный человек. Митрополит Димитрий Ростовский в 1683 году написал книгу «Руно орошённое». В ней была история о грешнике, который каждый день молился Богоматери Одигитрии, а затем шёл совершать свой грех. Возможно, он был вором, а может, разбойником, история умалчивает. Но в один прекрасный день во время молитвы икона ожила, а у младенца Иисуса на теле появились язвы, расположенные в тех местах, где были раны от распятия.

История иконы Божией Матери «Нечаянная Радость» связана с преданием о некоем грешнике, который имел обычай молиться перед образом Богородицы. Однажды во время молитвы он увидел, что у младенца Иисуса открылись раны на руках, ногах и в боку, как на кресте. Изумлённый грешник спросил Богородицу о причине этих ран, и Она ответила, что это от его грехов и грехов всего человечества. Грешник в ужасе стал молить Богородицу о прощении, и Она долго умоляла Сына Своего о помиловании грешника. В конце концов Иисус Христос простил его ради молитв Своей Матери. Владислав Береговой Священник, руководитель отдела по Культуре и взаимодействию со СМИ Песоченской епархии

Сказать, что наш герой был удивлён, значит ничего не сказать. В ужасе он спросил у Богородицы, что происходит с её ребёнком, и та ответила, что грешники каждый раз распинают Иисуса заново, когда совершают зло. Судя по всему, парень был всё-таки разбойником, потому что проявил невероятную наглость: попросил Богоматерь отпустить ему грехи. Та согласилась, а вот Иисуса пришлось уговаривать трижды, причём на третий раз и Дева Мария, и грешник легли младенцу в ноги. После такого видения разбойник исправился, а случай был увековечен в иконе «Нечаянная радость».

Смысл праздника День иконы Божией Матери «Нечаянная радость»

День иконы Божией Матери «Нечаянная радость» появился благодаря Димитрию Ростовскому. Фото © Wikipedia

Как вы могли догадаться, «Нечаянная радость» — это отпущение грехов, которое пришло к нашему грешнику совершенно случайно. Он и не надеялся на то, что ему когда-либо удастся исправиться, но обычай каждый день молиться не прошёл даром. Богородица с Иисусом, видимо, услышали его молитвы и решили, что негоже такому воцерковленному человеку каждый день проводить во грехе. В этом и заключается главный смысл праздника — отпущение грехов.

Икона «Нечаянная Радость» напоминает нам о безграничном милосердии Божием и силе материнской молитвы, способной вымолить прощение даже самым закоренелым грешникам. Перед ней молятся об очень многом, особенно о прощении грехов, избавлении от пагубных привычек и о помощи в исправлении жизни. Владислав Береговой Священник, руководитель отдела по Культуре и взаимодействию со СМИ Песоченской епархии

Разумеется, никакое отпущение грехов невозможно без исповеди, а также искреннего, слёзного покаяния. Богородица решила простить нашего грешника с иконы потому, что увидела в нём настоящий, неподдельный ужас, когда тот заметил раны её Сына. В свою очередь Иисус не был настроен прощать грешника: он отпустил грех герою иконы только потому, что об этом попросила Богоматерь, а по святым заповедям повиновение старшим — это добродетель. Возможно, Иисус считал не вполне справедливой ситуацию, когда приходится прощать грехи человеку, который только что мучил его этими грехами, но всепрощение — один из столпов христианства. С этим ничего не поделаешь.

Чего просить у иконы Божией Матери «Нечаянная радость»

У иконы Божией Матери «Нечаянная радость» обычно просят пощады, милосердия, отпущения грехов. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Vadiar

Теперь мы знаем историю иконы Божией Матери «Нечаянная радость», а также смысл, который наши предки вкладывали в этот образ. Но, прежде чем этой иконе молиться, придётся понять цель обращения. О чём вы хотите попросить Богородицу из «Нечаянной радости»? А о чём её вообще можно просить? Некоторые вещи она просто физически не сможет сделать. Мы поговорили со священником Владиславом Береговым и передаём его слова.

Молитва перед этой иконой помогает смягчить ожесточённые сердца, примириться с врагами и восстановить добрые отношения с окружающими. Родители молятся перед этой иконой о благополучии и защите своих детей, об их духовном и физическом здоровье, о помощи в учёбе и жизненном пути. Богородица дарует надежду и утешение в трудные времена, напоминая о безграничном милосердии Божием и возможности прощения даже самых тяжких грехов. Владислав Береговой Священник, руководитель отдела по Культуре и взаимодействию со СМИ Песоченской епархии

«Многие молятся перед ней об избавлении от пьянства, наркомании и других зависимостей, как для себя, так и для своих близких», — объясняет Владислав. Но не только зависимости. «Нечаянная радость» может облегчить или вовсе исцелить разные болезни: «Как и перед многими другими иконами Божией Матери, перед «Нечаянной Радостью» можно молиться об исцелении от различных недугов». Если врачи говорят, что больше ничем не могут помочь, можно обратиться к Богородице. «В общем, у этой иконы можно молиться обо всём, что тревожит сердце и приносит страдания», — в заключение говорит Владислав.

Что можно и нельзя делать в День иконы Божией Матери «Нечаянная радость» 14 мая

День иконы Божией Матери «Нечаянная радость» не располагает к походам в лес. Перенесите поход на другие даты. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Vadiar

День иконы Божией Матери «Нечаянная радость» является православным праздником, таким же важным, как и все остальные. Нам с вами он ближе, потому что возник непосредственно на Руси, первую такую икону написали наши соотечественники. Поэтому нужно с особым вниманием прислушиваться к тому, что рекомендует в этот день Церковь, а также знать все народные приметы на день.

Рассказываем, чего нельзя делать в День иконы Божией Матери «Нечаянная радость». Нельзя заниматься рукоделием.

Нельзя ругаться и сквернословить. И грешить.

При беременности надо держаться подальше от огня и острых предметов. Ни в коем случае не перешагивать острые предметы и не трогать их! Иначе роды пройдут тяжело.

Не стоит ходить в лес. На День иконы Божией Матери «Нечаянная радость» это не к добру.

Теперь вы знаете, от чего мудрость предков и служителей Церкви предостерегает вас в День иконы Божией Матери «Нечаянная радость». От рукоделия вы можете запутаться в жизни, острые предметы под запретом и это не обсуждается, а в лес можно спокойно сходить на следующий день.

Посмотрите, что можно делать на День иконы Божией Матери «Нечаянная радость». Можете сходить на службу в церковь.

Можно остаться дома и помолиться там. Если у вас дома есть копия иконы Божией Матери «Нечаянная радость», то вообще замечательно.

Можете убраться в доме. Это не возбраняется.

Помогите ближнему. Это может быть как родственник или близкий человек, так и незнакомец. Подайте нищему на пропитание, пришлите немного денег больному ребёнку. В конце концов, это главный смысл христианства.