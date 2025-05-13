7 обычных для России вещей, от которых американцы падают в обморок — а мы принимаем как должное
Life.ru рассказывает о привычных для россиян вещах, которые в США считаются небывалой роскошью и вызывают искреннее удивление у американцев.
7 преимуществ жизни в России, которым завидуют американцы. Обложка © Коллаж © Life.ru, фото © Shutterstock / FOTODOM / FabrikaSimf, AYO Production, Caterina Trimarchi, Viktoria Hodos
С детства нам показывали, что Америка — это страна безграничных возможностей. Голливудские фильмы, глянцевые журналы, сериалы про красивую жизнь — всё это формировало в нашем сознании образ идеального места, где сбываются мечты. Но так ли это на самом деле? Life.ru решил разобраться, что есть в России такого, о чём жители США могут только мечтать, и почему наши обыденные вещи для них — несбыточная фантазия.
Почему люди идеализируют Америку?
Сравнение жизни в России и США: неожиданные плюсы российской действительности. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Irina WS
Давайте начистоту: многие из нас хоть раз да мечтали о жизни в США. Особенно после просмотра очередного фильма, где главный герой живёт в огромном доме, хотя работает обычным учителем, или сериала, где компания друзей собирается в кофейне посреди рабочего дня. Но реальность, как водится, отличается от картинки на экране.
Эффект красивой обёртки
За красивым фасадом американской жизни скрывается множество проблем, о которых не принято говорить вслух. Эмигранты часто сталкиваются с суровой действительностью, которая разительно отличается от их радужных представлений. Мы поговорили с россиянами, прожившими в США не один год, и выяснили, что у нас есть то, чему американцы искренне удивляются и чему даже завидуют. Давай рассмотрим 7 российских «обыденностей», которые для американцев — роскошь.
Бесплатная медицина, о которой в США даже не мечтают
Бесплатная медицина в России: почему американцы считают это невероятной роскошью. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Jonas Petrovas
Фраза «вызвать скорую» в России не вызывает ни у кого финансовой паники. А вот в США стоимость поездки на скорой помощи может достигать нескольких тысяч долларов! Представьте себе: вы лежите с температурой 40, а в голове крутится мысль: «Может, такси вызвать? Дешевле выйдет». Именно поэтому в американских фильмах герои так часто сами везут пострадавших в больницу — это не драматический приём, а суровая экономическая необходимость. Многие американцы не могут поверить, когда узнают о нашей системе обязательного медицинского страхования. Возможность просто прийти к врачу по полису ОМС или сделать бесплатную операцию для них звучит почти как научная фантастика.
Декретный отпуск
В то время как российские мамы могут законно находиться в декрете до трёх лет (с частичным сохранением рабочего места), американки в среднем получают... шесть недель! И это в лучшем случае. Многие работодатели в США даже не обязаны предоставлять оплачиваемый декретный отпуск. То, что российские мамы могут находиться с ребёнком до трёх лет, сохраняя при этом рабочее место, для американок — настоящая мечта. В США многие мамы вынуждены выходить на работу уже через месяц после родов, потому что иначе просто потеряют работу или не смогут финансово обеспечить семью.
Длинные новогодние праздники — американская несбыточная мечта
Новогодние каникулы в России: недостижимая мечта среднего американца. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Olesya Kuprina
Наши десятидневные новогодние каникулы вызывают у американцев когнитивный диссонанс. Для них один выходной на Рождество — это уже праздник. А тут целых 10 дней оливье, мандаринов и полного ничегонеделания! Американцы не понимают, как страна может функционировать, если все отдыхают больше недели. А мы не понимаем, как можно 1 января идти на работу: это же нарушение всех святых традиций!
Круглосуточные магазины на каждом углу — русское чудо
Мы привыкли, что в любое время суток можно выскочить в ближайший магазин за молоком, солёными огурцами или мороженым. В США с этим дела обстоят гораздо сложнее. После 22:00 большинство супермаркетов закрывается, и, если вдруг вам среди ночи захотелось солёного, придётся терпеть до утра или ехать на заправку, где выбор товаров, мягко говоря, ограничен.
Хлеб, который пахнет хлебом, а не пластиком
Русский хлеб и огурцы: почему американцы считают наши продукты деликатесом. Фото © Shutterstock / FOTODOM / SeventyFour
«Где найти нормальный хлеб?» — первый вопрос, который задают российские эмигранты, приехав в США. И это не преувеличение! Американский хлеб — это чаще всего безвкусные тостовые нарезки с консервантами, которые могут лежать неделями и не портиться. Найти ароматную буханку бородинского или батон свежего белого хлеба — целая миссия. Для русского человека такой хлеб кажется пластиковым и безвкусным.
Огурцы с огорода, а не пластиковые муляжи
Американские огурцы — это отдельная тема для разговора. Огромные, без запаха, без вкуса и почему-то всегда идеально ровные, как по линейке. Наши маленькие, пупырчатые, ароматные огурчики там считаются экзотикой и продаются по заоблачным ценам в специализированных магазинах.
Кисломолочные продукты, которые действительно скисли
Особенности жизни в США глазами русских эмигрантов: что вызывает ностальгию. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Mariya Surmacheva
Американцы не понимают нашей любви к простокваше, ряженке и кефиру. Для них кисломолочные продукты — это преимущественно йогурты с кучей сахара и добавок. А творог в их понимании — это что-то среднее между сыром и пастой. Жирные сливки? Забудьте! В стране, где все помешаны на обезжиренных продуктах, найти настоящие сливки — настоящий квест.
Что на самом деле лучше?
Культурный шок: почему российские люди не понимают американский быт и наоборот. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Sean Pavone
Конечно, не всё в Америке плохо, так же как не всё в России идеально. У каждой страны свои прелести и недостатки. Американцы могут похвастаться отличным сервисом, высокими зарплатами и прекрасными дорогами. Зато у нас есть душевность, которую не купишь ни за какие деньги, искренность в общении и умение находить выход из любой ситуации.
Когда мы идеализируем другие страны, важно помнить, что трава всегда зеленее там, где мы не находимся. Вместо того чтобы гнаться за мифическим идеалом, может, стоит научиться ценить то, что имеем? Ведь многие вещи мы начинаем ценить только тогда, когда их теряем. И кто знает — может, пока мы мечтаем о жизни в Америке, американцы тайком завидуют нашим бесплатным поликлиникам, длинным праздникам и настоящему хлебу с хрустящей корочкой? А вы как думаете? Кстати, сможете ли вы отгадать всех медсестёр из советских фильмов в тесте Life.ru?
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