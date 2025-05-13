7 обычных для России вещей, от которых американцы падают в обморок — а мы принимаем как должное

С детства нам показывали, что Америка — это страна безграничных возможностей. Голливудские фильмы, глянцевые журналы, сериалы про красивую жизнь — всё это формировало в нашем сознании образ идеального места, где сбываются мечты. Но так ли это на самом деле? Life.ru решил разобраться, что есть в России такого, о чём жители США могут только мечтать, и почему наши обыденные вещи для них — несбыточная фантазия.

Почему люди идеализируют Америку?

Сравнение жизни в России и США: неожиданные плюсы российской действительности. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Irina WS

Давайте начистоту: многие из нас хоть раз да мечтали о жизни в США. Особенно после просмотра очередного фильма, где главный герой живёт в огромном доме, хотя работает обычным учителем, или сериала, где компания друзей собирается в кофейне посреди рабочего дня. Но реальность, как водится, отличается от картинки на экране.

Эффект красивой обёртки

За красивым фасадом американской жизни скрывается множество проблем, о которых не принято говорить вслух. Эмигранты часто сталкиваются с суровой действительностью, которая разительно отличается от их радужных представлений. Мы поговорили с россиянами, прожившими в США не один год, и выяснили, что у нас есть то, чему американцы искренне удивляются и чему даже завидуют. Давай рассмотрим 7 российских «обыденностей», которые для американцев — роскошь.

Бесплатная медицина, о которой в США даже не мечтают

Бесплатная медицина в России: почему американцы считают это невероятной роскошью. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Jonas Petrovas

Фраза «вызвать скорую» в России не вызывает ни у кого финансовой паники. А вот в США стоимость поездки на скорой помощи может достигать нескольких тысяч долларов! Представьте себе: вы лежите с температурой 40, а в голове крутится мысль: «Может, такси вызвать? Дешевле выйдет». Именно поэтому в американских фильмах герои так часто сами везут пострадавших в больницу — это не драматический приём, а суровая экономическая необходимость. Многие американцы не могут поверить, когда узнают о нашей системе обязательного медицинского страхования. Возможность просто прийти к врачу по полису ОМС или сделать бесплатную операцию для них звучит почти как научная фантастика.

Декретный отпуск

В то время как российские мамы могут законно находиться в декрете до трёх лет (с частичным сохранением рабочего места), американки в среднем получают... шесть недель! И это в лучшем случае. Многие работодатели в США даже не обязаны предоставлять оплачиваемый декретный отпуск. То, что российские мамы могут находиться с ребёнком до трёх лет, сохраняя при этом рабочее место, для американок — настоящая мечта. В США многие мамы вынуждены выходить на работу уже через месяц после родов, потому что иначе просто потеряют работу или не смогут финансово обеспечить семью.

Длинные новогодние праздники — американская несбыточная мечта

Новогодние каникулы в России: недостижимая мечта среднего американца. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Olesya Kuprina

Наши десятидневные новогодние каникулы вызывают у американцев когнитивный диссонанс. Для них один выходной на Рождество — это уже праздник. А тут целых 10 дней оливье, мандаринов и полного ничегонеделания! Американцы не понимают, как страна может функционировать, если все отдыхают больше недели. А мы не понимаем, как можно 1 января идти на работу: это же нарушение всех святых традиций!

Круглосуточные магазины на каждом углу — русское чудо

Мы привыкли, что в любое время суток можно выскочить в ближайший магазин за молоком, солёными огурцами или мороженым. В США с этим дела обстоят гораздо сложнее. После 22:00 большинство супермаркетов закрывается, и, если вдруг вам среди ночи захотелось солёного, придётся терпеть до утра или ехать на заправку, где выбор товаров, мягко говоря, ограничен.

Хлеб, который пахнет хлебом, а не пластиком

Русский хлеб и огурцы: почему американцы считают наши продукты деликатесом. Фото © Shutterstock / FOTODOM / SeventyFour

«Где найти нормальный хлеб?» — первый вопрос, который задают российские эмигранты, приехав в США. И это не преувеличение! Американский хлеб — это чаще всего безвкусные тостовые нарезки с консервантами, которые могут лежать неделями и не портиться. Найти ароматную буханку бородинского или батон свежего белого хлеба — целая миссия. Для русского человека такой хлеб кажется пластиковым и безвкусным.

Огурцы с огорода, а не пластиковые муляжи

Американские огурцы — это отдельная тема для разговора. Огромные, без запаха, без вкуса и почему-то всегда идеально ровные, как по линейке. Наши маленькие, пупырчатые, ароматные огурчики там считаются экзотикой и продаются по заоблачным ценам в специализированных магазинах.

Кисломолочные продукты, которые действительно скисли

Особенности жизни в США глазами русских эмигрантов: что вызывает ностальгию. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Mariya Surmacheva

Американцы не понимают нашей любви к простокваше, ряженке и кефиру. Для них кисломолочные продукты — это преимущественно йогурты с кучей сахара и добавок. А творог в их понимании — это что-то среднее между сыром и пастой. Жирные сливки? Забудьте! В стране, где все помешаны на обезжиренных продуктах, найти настоящие сливки — настоящий квест.

Что на самом деле лучше?

Культурный шок: почему российские люди не понимают американский быт и наоборот. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Sean Pavone

Конечно, не всё в Америке плохо, так же как не всё в России идеально. У каждой страны свои прелести и недостатки. Американцы могут похвастаться отличным сервисом, высокими зарплатами и прекрасными дорогами. Зато у нас есть душевность, которую не купишь ни за какие деньги, искренность в общении и умение находить выход из любой ситуации.