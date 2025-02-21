Что ждёт Россию и мир в ближайшем будущем: 5 предсказаний святого Аристоклия Московского

Аристоклий Московский — святой Русской православной церкви, который обладал пророческим даром. Праведный афонский старец, он предсказал множество важных исторических событий XX века, ещё видел в долгосрочном будущем России только хорошее. Чуть больше о святом старце Аристоклии и его пророчествах рассказываем в материале.

Жизненный путь святого Аристоклия Московского

Святой Аристоклий Московский — схимонах Афонского подворья в Москве. Фото © azbyka.ru

Мирское имя Аристоклия — Алексей Алексеевич Амвросиев. Он родился в Оренбурге в 1846 году. В детстве Алексей заболел тяжёлой болезнью, отнялись ноги. Его мать, Матрона, молилась Николаю Чудотворцу об исцелении своего сына. Она пошла на сделку с Чудотворцем: если Алёша выздоравливает, Матрона посвящает сына Богу, а сама уходит в монастырь, когда он подрастёт. Так и случилось. Алексей исцелился в день памяти святого, а Матрона ушла в монастырь, когда ему исполнилось 17. Его судьба и в миру сложилась хорошо: стал мещанином, женился.

В 1876 году жена умерла, и Алексею стало окончательно понятно: мирская жизнь — не для него. Мужчина отправился на гору Афон в Русский Свято-Пантелеймонов монастырь. Спустя четыре года службы его постригли в монахи под именем Аристоклий. Его покровителем стал кипрский священномученик Аристоклий Саламинский. Потом святой заслужил звание иеродиакона, а вскоре после этого его рукоположили в иеромонахи. Через десять лет после своего появления на Афоне, в 1886 году, Аристоклий стал схимонахом.

Вскоре после пострижения во схиму старец понял: пора возвращаться в Россию. В Москве он возглавил подворье своего монастыря и стал настоятелем часовни Святого Великомученика Пантелеймона. На родине Аристоклий проявил дар исцеления: ежедневно сотни людей обращались к нему за помощью и чудодейственным лечением. Он раздавал пожертвования своих прихожан нищим и оплачивал обучение для детей из бедных семей.

Святой Аристоклий умер в 1918 году. Его похоронили в усыпальнице его подворья, но затем большевики решили перезахоронить старца на Даниловском кладбище. Это было сделано в 1923 году. Но в первый год нового тысячелетия Русская православная церковь причислила к лику святых ряд праведников из той эпохи. Среди них был и Аристоклий. Его мощи были торжественно обретены и помещены на Афонское подворье, а 6 сентября отмечается день памяти старца.

Предсказания святого Аристоклия Московского

Аристоклий Московский предсказывал как предательство России другими странами, так и её величие. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Anneka

Помимо дара целителя святой Аристоклий обладал ещё и пророческим даром. Его предсказания, как пишет издание «Вечерняя Москва», много раз сбывались: так, старцу удалось предвидеть несколько реальных исторических событий. Расскажем о главных пророчествах схимонаха.

Революция 1917 года и Великая Отечественная война

Святой Аристоклий предсказал и революцию, и войну, которые случились в России в первой половине XX века. Его духовные дочери утверждали, что одна из них сходила к старцу ещё перед революцией и спросила о судьбах России. Аристоклий смог предсказать победу большевиков и «большой башмак», под которым старец, видимо, подразумевал немецкую армию.

Предантихристово время

Святой Аристоклий Московский считал, что скоро начнётся предантихристово время. Фото © Life.ru.

Аристоклий смог предсказать время, в котором мы живём сейчас. В картине мира святого старца предантихристовый период — это временной промежуток, в который люди забудут о вере, утратят моральные ориентиры и откажутся каяться в своих грехах. Время, когда традиционные ценности будут что-то значить только в одной стране мира — в России. До второго пришествия осталось совсем недолго, так как издевательство над христианской верой и моралью, которое происходит сейчас по всему миру, очень трудно спокойно терпеть, даже если ваш уровень терпения сравним с таковым у Иисуса Христа.

От России отвернутся все державы

И это предсказание Аристоклия сбылось. Санкции, которые на Россию «повесили» страны Запада, чуть не сделали нас державой-изгоем. Остались только те, кто поддерживает твёрдую решимость нашей страны сохранять традиционные ценности. Зато отношения со стратегическими партнёрами от этого только окрепли.

Суд Божий настигнет весь мир

Пожалуй, это предсказание святого старца Аристоклия ещё не сбылось. Но уже вот-вот сбудется. Как писал монах, всё начнётся после «необычного взрыва». Отказ от традиционных ценностей, разгул разврата и угрозы технологического прогресса современного общества — вот что приведёт человечество к возмездию. Возможно, искусственный интеллект, ведомый Божьей дланью, начнёт «удаление» человечества как раз из-за этих грехов. А может быть, на Землю рухнет небольшой астероид. Но ещё есть шанс спастись.

Через Россию мир спасётся

Аристоклий Московский считал, что мир спасётся через Россию. Фото © Life.ru.

Аристоклий предсказывал главную роль России в спасении всего мира. Духовное самосознание нашей страны и верность традициям помогут нам самим спастись, главное — постоянно каяться. А от собственного спасения у России появятся ресурсы на помощь другим странам, возможно, даже тем, кто отвернулся от неё, ведь наш народ ценит покаяние и милосердие. Наша держава будет поддерживать пострадавших от Божьего суда ресурсами и финансово. Если речь о глобальном потеплении, то здесь есть смысл — именно в нашей стране последствия данного феномена будут не такими ужасными, как затопление половины Бразилии или смертоносная жара в таких странах, как Египет или ОАЭ.

Сбываются ли предсказания святого Аристоклия?

Да, сбываются. Пророчества о революции 1917 года и Великой Отечественной войне сбылись. По мнению собеседницы «Вечерней Москвы», экстрасенса Дарьи Мироновой, из-за того, что люди перестали творить добро и каяться, наступил всемирный экономический кризис, который стал всего лишь началом предантихристового времени.

Если люди не будут развивать себя, заниматься самопознанием, развивать свои духовные традиции, основу своей внутренней культуры, они не останутся верными Богу, и тогда великий апокалипсис обрушится на их головы, и всё погрязнет во тьме грядущего. Дарья Миронова Экстрасенс