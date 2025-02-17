8 предсказаний сербской Ванги: Какие слова Верицы Обренович уже сбылись, а каким только суждено

«Сербская Ванга», предсказательница Верица Обренович, — ясновидящая, которая раз за разом выдаёт удивительно точные предсказания. Всю жизнь она сотрудничала с югославскими, а затем сербскими военными, и её материалы стали рассекречивать только под конец десятых годов. Обренович увидела место и время покушения на Слободана Милошевича, а потом нашла «жёлтый дом» в Косове, где нелегально торговали органами сербских военнопленных. Провидица также смогла предупредить человечество о болезнях, войнах и катастрофах. Верица умерла в 2019 году, но предсказания начали сбываться уже при её жизни. Рассказываем о шести уже сбывшихся видениях пророчицы и двух, которым только предстоит воплотиться в жизнь.

Крым войдёт в состав России

Верица Обренович предсказала вхождение Крыма в состав России. Фото © YouTube / Тайны будущего

Это предсказание Верица Обренович сделала в 2012 году, за два года до самого события. При этом провидица подчеркнула: Крым войдёт в состав России ненасильственно. Именно так и произошло. Крымчане были рады «вежливым людям», провели референдум, и судьба мира была предрешена. Он становился многополярным. Величие России было восстановлено.

Вывод войск США из Афганистана и Ирака

Вывод войск США из Афганистана Верица Обренович тоже предсказала, но не сказала, когда именно он будет. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Getmilitaryphotos

Это событие Верица Обренович предсказала в далёком 2015 году, десять лет назад. И если вывод войск из Ирака состоялся в 2011 году, то до вывода войск из Афганистана оставалось целых шесть лет. Администрация Байдена закончила американское вмешательство в суверенитет Афганистана, параллельно бросив там своих союзников из числа афганцев. Кстати, предсказательница была уверена в том, что мир в Афганистане воцарится после того, как Россия займётся этим вопросом.

Новый смертельный вирус из лаборатории

Невероятно, но факт: Верица Обренович предсказала даже ковид! Фото © Shutterstock / FOTODOM / Inkoly

Это снова предсказание из 2015 года. Верица Обренович говорила, что вирус будет хуже лейкемии. Мы не знаем, действительно ли коронавирус хуже лейкемии, но им точно заболело в разы больше людей. Кроме того, прорицательница утверждала, что первыми вакцину создадут русские, так и случилось: Россия первой в мире выпустила «Спутник», чья эффективность затем была доказана. Это предсказание сбылось через четыре года.

Наводнения в Бразилии

Верица Обренович предсказывала рост цен на кофе из-за наводнений в Бразилии. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Douglas Pfeiffer

Прошлогоднее наводнение в штате Риу-Гранди-ду-Сул Верица Обренович тоже предсказала. Что характерно, пророчица обещала, что данное стихийное бедствие поднимет цены на кофе, — так и случилось. Предсказание Верица сделала в далёком 2007 году. Кстати, футурологи предполагают, что в случае глобального потепления большую часть Бразилии может и вовсе затопить. Будет жаль потерять такие прекрасные города, как Рио-де-Жанейро или Сан-Пауло, учитывая, что последствия стихийного бедствия лягут на плечи нищего населения фавел.

Дожди во Вьетнаме

Верица Обренович предсказывала смертоносные тропические ливни во Вьетнаме. Фото © Shutterstock / FOTODOM / xuanhuongho

Дожди во Вьетнаме Верица тоже предсказала в 2007 году. В прошлом году стало известно, что сильные дожди в этой стране спровоцировали оползни, под которыми оказались погребены люди. Кроме того, в 2010 году произошёл тропический шторм Консон, который сильно ударил по Вьетнаму. А в 2013 году был тропический шторм Подул, в результате которого скончалось более 40 человек.

Авария на электростанции и цунами в Японии

Верица Обренович смогла предвидеть аварию на АЭС в Японии. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Santiherllor

Это предсказание Верица Обренович сделала тоже в 2007 году. Тот год был особенно богат на пророчества, но его не вернуть. Спустя каких-то четыре года оба прорицания сбылись. И авария на АЭС «Фукусима», и землетрясение, спровоцировавшее цунами, произошли в 2011 году. Число погибших от землетрясения превысило 19 тысяч человек. Это были в основном невинные люди. Весь мир скорбел вместе с Японией.

Катастрофа в Китае

Верица Обренович предупреждала о некоей катастрофе в Китае. Фото © Shutterstock / FOTODOM / hxdbzxy

В 2007 году Верица предсказала катастрофу в Китае. Непонятно, что именно она имела в виду, но с тех пор в КНР произошло несколько стихийных и человекогенных бедствий. Так, в 2014 году была давка в Шанхае, унёсшая множество жизней. Тогда же было землетрясение с 617 погибшими и два тайфуна. А в 2022-м рухнул самолёт Boeing 737 в Тэнсяне. Эта катастрофа стала самой масштабной в истории полётов. Возможно, настоящие беды только ждут Китай.

Супервулкан Йеллоустоун в США

Верица Обренович предсказала конец США при извержении супервулкана. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Lane V. Erickson

Йеллоустонская кальдера — это супервулкан в США на территории природного заказника Йеллоустоун. Верица Обренович предсказала страшную катастрофу в случае извержения этого вулкана. Такое стихийное бедствие может уничтожить США как государство. Пока этого не произошло, но беды уже обрушиваются на Америку: так, в начале 2025 года лесные пожары уничтожили весь Голливуд, распространились в важнейшем торговом центре Лос-Анджелес и спровоцировали референдум об отделении Калифорнии от Штатов.