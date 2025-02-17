От политика до тренера личностного роста: как живёт Ирина Хакамада Ирина Хакамада заявила, что не была организатором вечеринки в клубе Savoy, где силовики во время облавы обнаружили пакетики с неизвестным порошком и задержали некоторых гостей. Чем сейчас занимается Хакамада и какие активы у неё есть? 17 февраля, 12:51 Ирину Хакамаду в последнее время преследуют скандалы. Обложка © Коллаж © Life.ru, фото © ТАСС / Сергей Фадеичев

Ирина Хакамада — тяжеловес политики из девяностых, соратница Анатолия Чубайса и Бориса Немцова, а ныне богемная тусовщица и бизнес-коуч — в последнее время часто мелькает в новостях. Так, в День всех влюблённых она была на вечеринке в клубе Savoy. По данным телеграм-канала Mash, билеты на мероприятие стоили от 59 до 150 тысяч рублей, а гостям обещали «продолжение в номерах».

В разгар мероприятия в помещение на улице Рождественка вошли силовики в масках, они стали проверять посетителей. Как сообщали очевидцы, на полу нашли пакетики с неизвестным порошком. Помещения отеля обследовали с собаками, несколько человек были задержаны и доставлены в полицию.

Сама Хакамада заявила, что была не организатором мероприятия, а гостем и силовики вели себя предельно корректно. Они не укладывали никого лицом в пол, проверили документы у присутствующих, после чего всех женщин отпустили.

До этого Хакамада стала жертвой мошенников. В августе 2024 года она получила сообщение в мессенджере от человека, представившегося её подругой, который попросил перевести на сторонний счёт 400 тысяч рублей. Хакамада выполнила просьбу, но позже связалась с приятельницей и узнала, что та не просила денег. Юрист звезды утверждал, что вернуть деньги будет очень сложно, а скорее, просто невозможно, ведь все средства сразу же наверняка обналичили или перевели в криптовалюту.

Отношение к мобилизованным

В 2023 году Хакамада оказалась в центре громкого скандала, когда в эфире одного из телеканалов, отвечая на вопрос: «Есть ли среди ваших знакомых те, кого мобилизовали», позволила себе оскорбительную для тысяч наших солдат и их близких фразу:

— Нет, моих нет, они не идиоты! Хе-хе! — сказала Хакамада, специально зевая и потягиваясь, показывая всем своим видом отношение к этой теме.

Ирина Хакамада высказывается о мобилизованных. Видео © YouTube / RTVI Новости

Ответ привлёк внимание общественности. Высказывания бизнес-тренера просили проверить.

Наследство и долги супруга

Хакамада после смерти Владимира Сиротинского, её последнего, четвёртого по счёту мужа, занималась вопросами наследства. Покойный слыл богатым человеком, потому что возглавлял Lingualeo — лидирующий на российском рынке сервис онлайн-обучения английскому языку. Порталы о жизни звёзд сообщали, что у Хакамады в браке были свободные отношения.

Ирина Хакамада с мужем — финансистом Владимиром Сиротинским, 2014 год. Фото © ТАСС / Михаил Джапаридзе

С 2007 года Сиротинскому принадлежала французская компания SCI Domaine Giuncarella. Во Франции иностранцы создают подобные структуры, чтобы покупать и сдавать местную жилую недвижимость. Domaine Giuncarella зарегистрирована на территории роскошной виллы в престижном курортном городке Рокбрюн-Кап-Мартен, где любили отдыхать Коко Шанель, Грета Гарбо и Уинстон Черчилль. Это пригород Ниццы, рядом с Монако.

Как видно на спутниковых снимках, вилла построена в имперском стиле. С её балконов и террас открывается чудесный вид на Лигурийское море. Имеется собственный лес площадью почти гектар. Такая недвижимость стоит до 20 миллионов евро, а сдавать её можно за сумму до 35 тысяч евро.





Изначально Ирина Хакамада числилась во французском юрлице младшим партнёром, но, овдовев, стала там главной. Себе в помощники она уже назначила Данилу Котлярова — своего сына от первого брака. В списке наследников могут быть сама Хакамада, её дочь от Сиротинского, а также падчерица.

СМИ сообщали, что в начале февраля Хакамаде удалось погасить долги покойного мужа за границей в размере 2,5 миллиона евро (около 250 миллионов рублей). Ради этого ей пришлось продать его дом в Монако, снизив цену на миллион евро, и всё равно она с трудом нашла покупателя.

— Женщине нужна подстраховка. Вот представьте, если бы я ничего не делала… У мужа оказались большие долги, внебрачная дочь, потом он умирает. 2,5 миллиона евро долгов. И что? Где я окажусь, если близкие не предложат мне помощь? Мне хватало денег содержать мужа, а ещё мне хватило профессионализма — сын тоже помог — продать его недвижимость под Монако с потерей в миллион, — рассказала Хакамада в интервью и добавила, что теперь свободна от долгов.

Судя по базам данных, а конкретно по документу, опубликованному в декабре 2024 года во французском реестре, на тот момент дом ещё не был продан, но компания действительно закрывалась. Хакамада гасила долги жены и дочери Сиротинского — Ксении и Марии, а также ещё одной его дочери от дизайнера Марии Забедновой — Дарьи Забедновой.

Вместо таунхауса в Массачусетсе — таунхаус в Гонконге

Вероятно, у Хакамады возникли проблемы в зарубежных делах.

— Меня разочаровал Запад. Там нарушаются все конституционные права человека. Теперь если ты русский, то ты преступник, — заявляла она.

Ирина Хакамада в ближайшее время вряд ли съездит в штат Массачусетс, где ранее часто гостила. Её имя есть во всех американских телефонных справочниках. Судя по ним, она была зарегистрирована в респектабельном квартале города Согуса, в таунхаусе стоимостью свыше 600 тысяч долларов.

— Дом в голландском стиле Гамбрел с восемью комнатами. Шкафы из вишни, гранитные обеденный стол и столешницы. В гостиной есть мраморный камин и уникальная винтовая лестница, — так недвижимость, которую занимает Хакамада, описывают американские риелторы.

У Хакамады в Штатах постоянно живут полный тёзка пасынка, которого она официально усыновила во время второго брака, а также падчерица — дочь покойного четвёртого мужа.

Массачусетский таунхаус Хакамады

Если Ирина Хакамада захочет покинуть родину, она может переехать в Гонконг, где уже давно осел её сын от первого мужа Данила Котляров. Он поселился в одном из самых дорогих районов во всём мире — в гонконгской бухте Repulse Bay. В бизнес-реестрах отмечено, что он живёт в таунхаусе с собственной террасой в элитном жилом комплексе Burnside. Из окон открывается панорама Южно-Китайского моря, находящегося в двух шагах. На внутренней территории есть уличный бассейн и отличная школа. Цена жилья Котлярова — около 35 миллионов долларов, месячная аренда обойдётся в пересчёте на рубли свыше миллиона.







Сын Хакамады с 2005 года (то есть с 27-летнего возраста) трудился финдиректором горнодобывающего концерна «Петропавловск». Этот гигантский бизнес основал экс-сенатор Павел Масловский, недавно осуждённый на пять с половиной лет колонии за мошенничество в особо крупном размере. После серии скандалов сын Хакамады ушёл с официальной должности в «Петропавловске», но остался там в качестве консультанта и руководителя дочерней компании Aricom, зарегистрированной в Лондоне.

Ирина Хакамада и её сын Данила Котляров. Фото © ТАСС / Алексей Филиппов

Полтысячи квадратов в Москве

Ирина Хакамада дала понять, что никуда не собирается из России. Это легко объяснимо. Она может позволить себе выйти на крышу исторического дома, чтобы полюбоваться закатом, опускающимся на Бульварное кольцо Москвы. Хакамада единолично владеет хоромами на 422 «квадрата» — это четверть от всех жилых площадей — в одном из доходных домов легендарного русского купца Алексея Бахрушина. Речь идёт об объекте культурного наследия с россыпью мемориальных досок на фасаде.

Ещё в начале двухтысячных Ирина Хакамада заключила с городом так называемый «инвестиционный договор на обустройство чердака в жилом доме под жилые цели». По сути, она присоединила к своей квартире мансарду и часть крыши.

Доходные дома Алексея Бахрушина. В одном из них живёт Ирина Хакамада. Фото © Яндекс Карты

Согласно специализированным порталам, квадратный метр в доме Бахрушина обойдётся в сумму до миллиона рублей. Учитывая присоединённую мансарду, недвижимость Хакамады потянет на полмиллиарда.

По данным Росреестра, эти хоромы в 2001 году купил сын Хакамады. Сама она тогда заседала в Госдуме III созыва, и декларировать подобную роскошь ей было не к лицу. Но уже через семь месяцев сын продал официально, с купчей, роскошную квартиру своей матери и её последнему мужу, ушедшему из жизни Сиротинскому. Возможно, таким образом супружеская пара уменьшила стоимость актива, чтобы без проблем декларировать его в будущем. За два года до смерти Сиротинского хоромы были целиком переписаны на Ирину Хакамаду.





К слову, сын Хакамады прописан в другом месте — в «трёшке» кирпичной «сталинки» у метро «Октябрьская». Стоимость — около 20 млн рублей. Копейки, по меркам семьи.

Возможно, скоро Ирине Хакамаде, еë дочке и падчерице могла бы достаться в наследство ещё одна дорогостоящая недвижимость. В собственности её покойного четвёртого мужа до сих пор числятся 24 сотки земли с двумя особняками в СНТ «Хуторок» на Рублёвке. Это данные базы ЕГРН. Стоимость данного имущества — до 50 миллионов рублей.

Авторы Егор Пережогин