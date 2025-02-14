Водка «Зеленский» и рок в помощь Украине: как и где живут внучки президента СССР Михаила Горбачёва Внучки Михаила Горбачёва давно в Берлине. Старшая после начала СВО запустила благотворительную распродажу жовто-блакитной водки «Зеленский». Младшая замужем за рокером, который пишет треки в поддержку Украины. Как они живут? 13 февраля, 21:17 Анастасия Вирганская и Ксения Горбачёва. Обложка © Коллаж © Life.ru, фото © Getty Images / Jon Furniss, © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / vinigrandi_gmbh

Когда Горбачёвы осели в Германии

Покойного Михаила Горбачёва, первого и последнего президента СССР, очень многое связывало с Германией. Он родился в оккупированном немцами ставропольском селе. Ему установлены бюст в Берлине и памятник в Дессау-Рослау за объединение ФРГ с ГДР. У него была вилла в Баварских Альпах. Сейчас все его наследники — дочь и обе внучки — живут в столице Германии.

Ирине Вирганской, единственному ребёнку Михаила и Раисы Горбачёвых, месяц назад исполнилось 68 лет. По образованию она кардиолог, но карьеру сделала, возглавляя именной фонд отца и его филиалы в Люксембурге, Берлине и Сан-Франциско. В итоге Вирганская осела в Германии. К выбору её мог подтолкнуть второй муж Андрей Трухачёв. Согласно немецким регистрам, Трухачёв живёт в Вильдау и владеет складами с парком грузовых автомобилей в Людвигсфельде. Его холдинг оказывает таможенные, складские, экспедиторские услуги и занимается дистрибьюторской деятельностью. Речь о бизнесе уровня Евросоюза. Андрей Трухачёв — миллионер, вхожий в лучшие дома. У него есть совместные фото с Ангелой Меркель и Дмитрием Хворостовским. Если верить немецким базам, Трухачёв устроил к себе обеих падчериц, внучек Горбачёва: 45-летнюю Ксению и 37-летнюю Анастасию.

Слева направо: Анастасия Вирганская, Андрей Трухачёв, Ирина Вирганская, Михаил Горбачёв и Ксения Горбачёва. Фото © Getty Images / Dave M. Benett

Что известно про внучек Горбачёва

В нулевые внучки президента СССР вели себя как светские львицы. Они окончили журфак престижного МГИМО, жили в особняке на Рублёвке и в 300-метровой квартире номенклатурного дома на улице Косыгина в Москве, не покидали гламурных хроник.

Ксении Горбачёвой приписывали роман с продюсером Виктором Дробышем, она тусовалась в музыкальных кругах и была замужем трижды. После очередного развода она взяла фамилию деда потому, что редко общается с родным отцом.

Анастасию Вирганскую знали как полиглота, большую модницу и журналистку глянцевых изданий. Она даже признавалась самой завидной невестой страны.

Внучки окончательно переехали в Берлин в нулевых-десятых годах, дав понять, что им там лучше. Ксения признавалась в интервью, что не хотела и боялась рожать в России. Анастасия не скрывала в соцсетях, что хлопочет о немецком гражданстве для себя и ребёнка.

— Самая любимая страна, в которой вы хотели бы жить… — как-то спросили Ксению Горбачёву.

— Да где угодно в Западной Европе, — ответила она.

Анастасия Вирганская и Ксения Горбачёва. Фото © Getty Images / Jon Furniss

Водка «Зеленский» из магазина Ксении Горбачёвой

Сейчас Ксения Горбачёва развивает магазин коллекционных вин ViniGrandi — это и винотека в Берлине, и интернет-маркетплейс, и склады в Бранденбурге. Изначально бизнес учредил отчим Андрей Трухачёв. В 2022 году вторым управляющим, наряду с Горбачёвой, там стал Филиппо Гуидотти — тосканский сомелье, переехавший в Германию. У Life.ru сложилось впечатление, что Гуидотти стал третьим по счёту мужем Ксении. Она сама проговорилась об этом, изменив свой ник в соцсетях на frau.guidotti_.

Филиппо Гуидотти. Фото © VK / Filippo-Maria Guidotti

После начала СВО соцсети магазина Ксении Горбачёвой не просто отметились несколькими антивоенными постами. Руководство ViniGrandi отчиталось об организации распродажи водки с жовто-блакитной этикеткой под названием Zelensky — из подписи к публикации можно понять, что вырученные деньги планировалось передать Украине. Лайк поставила дочь Ксении, правнучка последнего генсека СССР.







Рок-группа мужа Анастасии Вирганской спела в поддержку Украины

Анастасия Вирганская, младшая внучка Горбачёва, в настоящий момент числится управляющим директором двух структур отчима, связанных с грузоперевозками. Её муж Дмитрий Зангиев зарабатывает тем, что играет в берлинской психоделик-дум-хард-рок-группе Abanamat. Выглядит он соответствующе: патлатый, весь в татуировках и в бандане, почти всегда на фото со спиртным.

Дмитрий Зангиев справа с пивом. Рядом другие члены группы. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / abanamat_band

Группа Дмитрия Зангиева недавно записала трек для международного хард-рок-сборника под названием Stop war in Ukraine — все собранные со слушателей средства идут на Украину. Также в коллаборации с группой Зангиева был выпущен специальный проукраинский мерч в стиле хэви-метал. Организовал всё это украинский музыкальный лейбл Path of Doom.

Группа мужа внучки Горбачёва поддерживает Украину. Фото © pathofdoomradio.bandcamp.com

Дмитрий Зангиев остался загадкой для российской прессы. Когда Зангиев стал избранником внучки Горбачёва, журналисты раскопали про него, что он трудился пиарщиком и параллельно искал работу с желаемым окладом от… 45 тысяч рублей. На самом деле это не какой-то там панк из подворотни. В молодости он, например, засветился на одном фото с Сабриной Гиннесс — любимой девушкой принца Чарльза до леди Дианы. Как выяснил Life.ru, Дмитрий Зангиев из очень хорошей семьи с элитными квартирами в центре Москвы. Он пасынок полного тёзки Казбека Зангиева, ныне покойного топ-менеджера Северо-Осетинского филиала «Русгидро».

Зангиев и первая большая любовь принца Чарльза. Фото © photo.gala.fr

Какая недвижимость у внучек Горбачёва

Огромные хоромы в номенклатурном доме на улице Косыгина Горбачёвы давно продали продюсеру Игорю Крутому. Виллы экс-президента в абхазской Мюссере и крымском Форосе сейчас национализированы Абхазией и Россией соответственно. Не было сообщений о продаже семьёй Горбачёвых двух семейных дач на Рублёвке в элитном посёлке Калчуга.

Дача Горбачёва на Рублёвке может стоить до 200 млн рублей. Рядом дом, где жила его старшая внучка. Фото © mirkvartir.ru

В нулевых семья Горбачёва купила за 7 млн евро недвижимость в немецкой Баварии — и не какой-то новодел, а исторический, построенный в начале прошлого века замок Хубертуса. Это поместье площадью 570 квадратов на берегу горного озера Тегернзе, вокруг Альпы. Этот дворец однажды выставлялся на продажу, но вроде так и не был продан.

Резиденция Горбачёва в Баварских Альпах. Фото © mirkvartir.ru

Возможно, берлинская недвижимость семьи располагается в жилом доме по адресу винотеки Ксении Горбачёвой. Это историческое здание на Констанцер-штрассе возле национальных парков «Пройссен» и «Олифер Плац». Квадрат в этом доме стоит 4300 евро.

Предполагаемый дом Ксении Горбачёвой. Фото © Google Maps

Авторы Пётр Егоров