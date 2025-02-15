«В пол лицом не укладывали»: Хакамада рассказала об облаве на «техно-тусовке» в отеле Savoy
Ирина Хакамада завила, что силовики вели себя этично во время облавы в Москве
Ирина Хакамада. Обложка © ТАСС / Владимир Гердо
Экс-политик, а ныне тренер личностного роста Ирина Хакамада рассказала, как во время одного из светских мероприятий в московском отеле Savoy, которое она решила посетить, полицейские устроили облаву. По её словам, силовики в пол лицом никого не укладывали.
«Вчера я была приглашена друзьями на музыкальное мероприятие и присутствовала только как гость (известно, что я увлекаюсь электронной музыкой как слушатель, а не DJ). То есть, я не была ни организатором мероприятия, ни должно была там выступать ни с каким DJ сетом», — пояснила Хакамада в соцсетях.
Это был светский вечер с деловым дресс-кодом. Внезапно мероприятие остановили. По словам экс-политика, оперативники действовали весьма этично и не укладывали никого лицом в пол. У посетителей проверили документы, после чего всех женщин отпустили, сказала она.
Ранее стало известно, что силовики в масках ворвались в столичный отель Savoy, где проходила вечеринка по случаю Дня святого Валентина. Перед гостями в отеле выступала с DJ-сетом Ирина Хакамада.