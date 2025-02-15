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14 февраля, 23:43

Силовики пришли на вечеринку в честь святого Валентина в отель Savoy в Москве

Силовики в масках ворвались в столичный отель Savoy, где проходила вечеринка по случаю Дня святого Валентина. Перед этим в том же отеле выступала с DJ-сетом Ирина Хакамада.

Как сообщает Telegram-канал SHOT, всё произошло около полуночи на улице Рождественка, где расположен отель. Люди в масках ворвались в помещение и положили посетителей лицом в пол. Силовики начали обыск людей. На полу лежали пакетики с неизвестным порошком.

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Официальной информации об операции или причинах её проведения пока нет. Также не сообщается, был ли кто-то задержан входе мероприятия.

В конце января в Петербурге и Ленинградской области пятеро человек были задержаны по обвинению в изготовлении порнографии. Частную порностудию прикрыли силовики.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Dmitriy Kandinskiy

Лия Мурадьян
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