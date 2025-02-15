Гости с оружием, порошок на столах: Появилось видео задержаний на «техно-тусовке» Хакамады

На вечеринке с бизнес-коучем Ириной Хакамадой в Москве прошли задержания нескольких человек. Тусовку в честь Дня Святого Валентина проводили в столичном клубе Savoy, куда и ворвались силовики. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Задержания на «техно-тусовке» Хакамады в Москве. Видео © Mash

Билеты на вечеринку с российским политическим деятелем и публицисткой стоили от 50 до 150 тысяч рублей, а после окончания банкета гостям обещали «продолжение в номерах». В итоге были найдены пакетики с неизвестным белым веществом и оружие. Некоторых посетителей задержали и доставили в отделение полиции.

Сама тусовка была оформлена в розовых тонах и с большим количеством воздушных шаров в форме сердца. Примерно 20 сотрудников правоохранительных органов появились на вечеринке около 1:00 ночи, отключили музыку и положили гостей лицом на пол. Сама Ирина Хакамада ситуацию не комментировала.