Десятки латиноамериканцев-нелегалов найдены в конфетном цеху под Москвой, их отправят на родину

После рейда в конфетном цеху в Ногинске более 20 латиноамериканских мигрантов будут депортированы из России. Кроме того каждому из них назначен штраф в размере пять тысяч рублей с последующим выдворением на Кубу, сообщила начальник управления информации и общественных связей подмосковного главка МВД РФ Татьяна Петрова.

Более 20 мигрантов вышлют из России после рейда в конфетном цеху в Ногинске. Видео © Telegram / Подмосковная полиция

«В рамках оперативно-профилактического мероприятия… проверили цех по производству конфет в Ногинске. В результате рейда полицейскими выявлено 22 уроженца одной из стран Латинской Америки, которые незаконно осуществляли трудовую деятельность на территории РФ, 20 из них нелегально находились в России», – сказала Петрова.

Всех правонарушителей привлекли к административной ответственности в соответствии со статьей 18.10 (незаконное осуществление трудовой деятельности иностранным гражданином или лицом без гражданства в РФ) и статьей 18.8 (нарушение правил въезда в страну иностранными гражданами или лицами без гражданства). Проверка также проводится в отношении работодателя по статье 18.15 (незаконное привлечения к трудовой деятельности иностранного гражданина или лица без гражданства).