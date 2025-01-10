Десятки латиноамериканцев-нелегалов найдены в конфетном цеху под Москвой, их отправят на родину
МВД: Более 20 мигрантов вышлют из России после рейда в конфетном цеху в Ногинске
После рейда в конфетном цеху в Ногинске более 20 латиноамериканских мигрантов будут депортированы из России. Кроме того каждому из них назначен штраф в размере пять тысяч рублей с последующим выдворением на Кубу, сообщила начальник управления информации и общественных связей подмосковного главка МВД РФ Татьяна Петрова.
Более 20 мигрантов вышлют из России после рейда в конфетном цеху в Ногинске. Видео © Telegram / Подмосковная полиция
«В рамках оперативно-профилактического мероприятия… проверили цех по производству конфет в Ногинске. В результате рейда полицейскими выявлено 22 уроженца одной из стран Латинской Америки, которые незаконно осуществляли трудовую деятельность на территории РФ, 20 из них нелегально находились в России», – сказала Петрова.
Всех правонарушителей привлекли к административной ответственности в соответствии со статьей 18.10 (незаконное осуществление трудовой деятельности иностранным гражданином или лицом без гражданства в РФ) и статьей 18.8 (нарушение правил въезда в страну иностранными гражданами или лицами без гражданства). Проверка также проводится в отношении работодателя по статье 18.15 (незаконное привлечения к трудовой деятельности иностранного гражданина или лица без гражданства).
Всего за 2024 год из России депортировали более 80 тысяч мигрантов. Их высылали из страны за нарушения миграционных правил. Именно в Москве за год выдворили 23 тысячи иностранцев. Их признали виновными в нарушениях, предусмотренных ст. 18.8 КоАП РФ. Теперь эти лица не смогут вернуться в Россию в течение следующих пяти лет.
Telegram / Подмосковная полиция