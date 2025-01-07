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Регион
7 января, 07:05

Жильцы многоэтажки в Тюмени бьют тревогу из-за поселившихся на лестнице мигрантов

Бастрыкин взял на контроль дело о живущих в подъезде дома в Тюмени мигрантах

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин взял на контроль дело о мигрантах, которые поселились на лестнице в тюменской многоэтажке. Об этом Ura.ru рассказали в СК РФ.

Иностранцы, которые поселились в многоэтажке в Тюмени. Фото © Ura.ru

Иностранцы, которые поселились в многоэтажке в Тюмени. Фото © Ura.ru

«Председатель СК России запросил доклад о ходе расследования уголовных дел по факту выявления нарушения прав жильцов многоквартирного дома в Тюмени. Там мигранты обосновались между лестничными пролётами, создавая угрозу безопасности и порядку в жилом комплексе», — сообщили в ведомстве.

Напомним, что жильцы многоэтажки на улице 50 лет ВЛКСМ пожаловались Ura.ru на мигрантов, которые обосновались на лестничных клетках. Иностранцы живут между этажами. Они спят на лестничной клетке и там же испражняются.

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Напомним, что уже 5 февраля в России вступит в силу новый закон о мигрантах. Должностные лица МВД РФ будут уполномочены самостоятельно принимать решение о необходимости административного выдворения мигрантов из страны за ряд правонарушений.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Artyom Lezhnyuk

Оксана Попова
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