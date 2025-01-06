Истязавшая гимнасток тренерша из Владимира попала в больницу после жёсткого приказа Бастрыкина

Следователи возбудили уголовное дело в отношении тренера по художественной гимнастике Анастасии Савватеевой-Субботиной, преподающей в школе олимпийского резерва № 5 во Владимире. Женщину подозревают в избиении воспитанниц и оскорблениях. Об этом РИА «Новости» рассказал адвокат Владислав Луньков. Он добавил, что подозреваемая пытается затянуть ход расследования.

«На сегодняшний день, насколько мне известно, преподавателя забрали на скорой в больницу. Это известный трюк, нас этим не удивишь. Когда в отношении человека что-то происходит, они сразу ложатся в больницу — сейчас человека ни уволить нельзя, ни проверку в его отношении проводить. Человек «болеет», — пояснил юрист.

По его словам, обвиняемая также пытается оказать давление на родителей юных гимнасток, обзванивая их и заставляя поменять показания. Адвокат заверил, что все эти факты уже известны следствию и им будет дана правовая оценка. Луньков отметил, что потерпевших становится всё больше: на связь выходят семьи, которые лет 10 назад приводили своих детей на занятия к данному тренеру и уже тогда за подозреваемой наблюдались факты неадекватного поведения. Одна из женщин рассказала, что Савватеева-Субботина бросила в её дочь ножницы во время тренировки.