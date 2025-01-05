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Регион
5 января, 15:29

«Лицом по полу»: Тренера из Владимира обвинили в истязании гимнасток

Бастрыкин поручил завести дело по факту избиения гимнасток тренером во Владимире

Во Владимире родители обвинили тренера по художественной гимнастике в жестоком обращении с воспитанницами, а также в оскорблениях и ругани прямо во время занятий. Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту противоправных действий, сообщили в ведомстве.

Пострадавший от тренера ребёнок из Владимира. Фото © VK / Новости Владимира и области

Пострадавший от тренера ребёнок из Владимира. Фото © VK / Новости Владимира и области

«Глава ведомства поручил руководителю СУ СК России по Владимирской области Кулакову А. А. возбудить уголовное дело и доложить о ходе расследования», — сказано в тексте.

Поводом к разбирательству стали жалобы одной из родительниц, которая рассказала, что её дочь вернулась с тренировки с синяками на лице и разбитыми губами. Как пишут местные СМИ, девочка сначала не стала признаваться матери в случившемся, а просто объяснила травмы тем, что якобы упала во время занятий. Позже юная гимнастка разревелась и рассказала, что на самом деле тренер заломила ей руки, провезла лицом по полу и ударила головой об стену.

Анастасия Савватеева-Субботина. Фото © school5gym33.ru

Анастасия Савватеева-Субботина. Фото © school5gym33.ru

Адвокат Владислав Луньков опубликовал в соцсети аудиозапись, где тренер угрожает гимнасткам расправой, матерится на них и избивает. Предположительно, речь идёт об Анастасии Савватеевой-Субботиной, которая работает с детьми более 20 лет и является мастером спорта РФ и судьёй всероссийской категории. Инцидент с избиениями, как сообщается, произошёл в школе олимпийского резерва (СШОР) №5. По факту противоправных действий в отношении детей уже проводится проверка. Также следствию предстоит установить подлинность аудиозаписи.

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Ранее 16-летняя российская фигуристка Ангелина Палагина, участница серии «Гран-при России», завершила карьеру. Спортсменка рассказала в последнем интервью подробности своих сложных отношений с тренерами и причины ухода из спорта. Она призналась, что в детстве её бил тренер.

Обложка ©

freepik

Татьяна Миссуми
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