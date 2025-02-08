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Регион
8 февраля, 19:05

После рейда в клубе единоборств в Петербурге 12 мигрантам вручили повестки

Полицейские совместно с Росгвардией провели рейд в клубе единоборств, расположенном в торгово-развлекательном комплексе на улице Бухарестская в Санкт-Петербурге. Выяснилось, что в бойцовский клуб ходят нелегалы. Об этом сообщили в полиции Петербурга.

Полиция провела рейд в бойцовском клубе в Петербурге. Видео © Telegram / Петербургская полиция

Согласно информации от регионального Главка, правоохранительные органы проверили документы у 50 спортсменов, среди которых около половины оказались иностранцами. В результате в отдел увезли шесть граждан из Средней Азии. В отношении этих молодых людей были составлены административные протоколы за нарушение правил въезда в Россию или условий проживания. Также в ходе проверки было обнаружено 12 граждан из соседних стран, которые получили российские паспорта, но не встали на воинский учёт. Им были вручили повестки в военкомат.

На сайте МВД появился реестр с данными мигрантов
На сайте МВД появился реестр с данными мигрантов

Напомним, что с 5 февраля МВД может самостоятельно выдворять мигрантов-нарушителей. Ранее только судья или пограничники могли назначать административное выдворение иностранцев и лиц без гражданства из России. С недавнего времени эту функцию получили и сотрудники МВД. Новый закон также даёт им право помещать иностранных граждан, подлежащих выдворению, в специальные учреждения на срок до 48 часов.

Обложка ©

Telegram / Петербургская полиция

Александра Мышляева
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