После рейда в клубе единоборств в Петербурге 12 мигрантам вручили повестки

Полицейские совместно с Росгвардией провели рейд в клубе единоборств, расположенном в торгово-развлекательном комплексе на улице Бухарестская в Санкт-Петербурге. Выяснилось, что в бойцовский клуб ходят нелегалы. Об этом сообщили в полиции Петербурга.

Полиция провела рейд в бойцовском клубе в Петербурге. Видео © Telegram / Петербургская полиция

Согласно информации от регионального Главка, правоохранительные органы проверили документы у 50 спортсменов, среди которых около половины оказались иностранцами. В результате в отдел увезли шесть граждан из Средней Азии. В отношении этих молодых людей были составлены административные протоколы за нарушение правил въезда в Россию или условий проживания. Также в ходе проверки было обнаружено 12 граждан из соседних стран, которые получили российские паспорта, но не встали на воинский учёт. Им были вручили повестки в военкомат.