У Львов — 36, у Тельцов — 42: Какой возраст считается самым опасным в жизни каждого знака зодиака

О плюсах и минусах астрологии написано много работ, но трудно отрицать одно: человечество пользовалось зодиакальной системой веками. Знаки зодиака всерьёз воспринимали математики Пифагор и Архимед, полководцы Леонид и Александр Македонский, позже вся Европа пыталась заглянуть в будущее при помощи созвездий. А первое упоминание о знаках зодиака в наших широтах встречается в «Изборнике Святослава» — книге 1073 года. Люди изучают астрологию тысячелетиями, поэтому сейчас маститые астрологи могут предсказать даже опасный для представителей разных знаков зодиака возраст. Подробности рассказываем в материале.

Знак зодиака Овен — 28 лет

Знак зодиака Овен. Переломным возрастом будет 28. Фото © Shutterstock / FOTODOM / ShannonChocolate

В современном мире люди начинают взрослеть ближе к четвёртому десятку, а всё потому, что уровень жизни сильно вырос. Овны по гороскопу столкнутся с настоящим взрослым кризисом как раз в 28 лет. Они могут почувствовать, что слегка «отстали» от ровесников: такое часто бывает на встречах одноклассников или однокурсников. Все остальные хвастают своей блистательной карьерой, отношениями, материнством или отцовством — Овнам же может показаться, что их успехи в данных сферах не так велики. Сохраняйте спокойствие: ваши однокашники, скорее всего, завидуют вашей свободе и умению спонтанно менять свою жизнь — ведь желание спонтанности может быть просто криком души. Если внезапно захотелось ненадолго сбежать в другой город, звёзды это поймут. А тихая семейная жизнь и быт могут «догнать» вас через год или два.

Знак зодиака Телец — 42 года

Число жизни, Вселенной и всего такого — 42, это ещё и опасный возраст для тех, кто был рождён под знаком зодиака Телец. К этим годам у них обычно получается создать себе комфорт и стабильность, но как раз сейчас внешняя гармония начинает расходиться с внутренним ощущением. Жизнь становится предсказуемой, и это начинает напрягать. Достижения перестают вызывать столько радости, сколько вызывали раньше. Сердце хочет покоя, душа же, наоборот, перемен, поэтому некоторые представители Тельцов могут даже разрушить то, что сами строили годами.

Знак зодиака Близнецы — 33 года

Знак зодиака Близнецы. Тридцать три года — это опасный для вас возраст. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Dima Zel

Иисуса Христа распяли, когда ему было тридцать три года, но Христос не был рождён под созвездием Близнецов (по некоторым современным подсчётам). Как Сын Божий он редко подчинялся земным правилам, которые более актуальны для смертных людей. В случае тех, кто рождён под знаком зодиака Близнецы, ситуация несколько иная. В 33 вам как раз придётся подчиниться силам природы. Как раз на третьем году четвёртого десятка вы вдруг почувствуете тревогу, усталость, а эмоции войдут в состояние дисбаланса. В этом возрасте особенно важно поговорить с самим собой и подумать о том, кто вы на самом деле. Для Близнецов по гороскопу 33 — это число честности, время, когда стоит отбросить от себя те роли, которые дисгармонируют с самой вашей сутью.

Знак зодиака Рак — 30 лет

Тридцать лет для современного человека — это тот возраст, когда он начинает понимать, что молодость вышла на финальный этап. А некоторые спортсмены даже выходят на пенсию в этом возрасте — например, нападающий Никита Филатов. На «пенсию» могут выйти также романтизм и мечтательность Раков по гороскопу. На четвёртом десятке представители этого знака верят, что любовь как в кино возможна в реальной жизни, а добро всегда побеждает зло. Вместе со взрослением приходит понимание, что всё не совсем так. Это вносит некоторое смятение в картину мира рождённого под знаком зодиака Рак. Вам стоит начать нелёгкий разговор с собой, который как раз сейчас просто необходим.

Знак зодиака Лев — 36 лет

Знак зодиака Лев. В 36 лет вы станете ощущать мир совсем по-другому. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Daniel Eskridge

Рождённые под знаком зодиака величественного Льва часто обладают весьма высокой самооценкой и любят внимание. В 36 они станут замечать, что жизнь не всегда состоит из одних побед. И не каждое их действие воспринимается окружающими с восторгом. Мечты о величии могут столкнуться с реальностью, которая соответствует фантазиям лишь на 75 процентов. Для представителей знака зодиака Лев это большой разрыв. Вы можете почувствовать неожиданные приливы агрессии или, наоборот, стать отстранённым. А кто-то из Львов по гороскопу вообще начнёт завидовать другим и страдать от их успехов. В таком состоянии важно вспомнить, что многие личные победы скрыты от посторонних глаз. Вас могут обожать молча. Когда душа просит тишины, она должна её получать.

Знак зодиака Дева — 39 лет

Знак зодиака Дева. В 39 лет вас ждут глубокие трансформации. Фото © Shutterstock / FOTODOM / VH-studio

Представители знака зодиака Дева знамениты любовью к пунктуальности, перфекционизму и стратегическому планированию. Перед тем как им исполнится 40, они подводят итоги. И если в этом плане хотя бы один пункт не был выполнен, у Девы по гороскопу начинается беспокойство, которое, если его запустить, может превратиться в полноценный страх. Перфекционизм позволяет представителям знака зодиака добиться успеха, но в случае, если он мешает, можно слегка ослабить его давление. Жить без чек-листа — это новый опыт, который часто приносит людям счастье.

Знак зодиака Весы — 27 лет

«Клубом 27» теперь можно называть не только знаменитых рок-артистов с печальной судьбой. Теперь такой «клуб» есть и у сообщества представителей знака зодиака Весы. Именно за три года до тридцати Вселенная задаёт им важные вопросы: «Кто ты? Кто твои союзники? Ты правый или левый? Веришь ли ты в Бога? Какова твоя профессия?» Весы по гороскопу, как правило, входят от них в ступор, не зная, что выбрать и на какой дорожке меньше всего опасностей. Как раз в этот момент лучше не медлить: доверяйте интуиции, всё будет хорошо. Профессиональный астролог Аделина Панина в диалоге с «Вечерней Москвой» отдельно подчёркивает, насколько для Весов по гороскопу важна вера в лучшее.

Знак зодиака Скорпион — 40 лет

Знак зодиака Скорпион. Будьте осторожны в 40 лет. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Allexxandar

Для рождённых под знаком зодиака Скорпион жизнь до 40 лет часто представляет собой бесконечную череду поединков. Внешне они могут производить впечатление благополучных и радостных людей, в то время как их душа выглядит как проигравший поединок боец ММА. В отличие от Близнецов по гороскопу, Скорпион начинает чувствовать усталость от привычного стиля жизни только к началу пятого десятка. Борьба с самим собой и другими, самоконтроль, внутренняя драма, скрытая от посторонних глаз... Когда это всё достигает критической точки, Скорпиону по гороскопу может понадобиться полная переоценка своей жизни. Переоценка, но не разрушение — это важно!

Знак зодиака Стрелец — 31 год

Для рождённых под знаком зодиака Стрелец свобода — это, пожалуй, главная ценность в жизни. Но в 31 год у них может возникнуть усталость от этой свободы: бесконечные поиски себя действительно утомляют. Именно сейчас Стрельцам по гороскопу, может быть, захочется сменить свой кочевой образ жизни на «оседлость», взять на себя какую-то ответственность и попробовать, каково это — когда жизнь становится стабильной. Это не проигрыш и не предательство себя, это просто взрослая жизнь.

Знак зодиака Козерог — 44 года

Знак зодиака Козерог. До и после 44 лет можно не волноваться. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Fred Mantel

Для тех, кто родился под знаком зодиака Козерог, планирование, выполнение этих планов и строгое соответствие графику — это очень важно. Но в 44 года у всего этого может внезапно пропасть смысл. Представители знака зодиака Козерог думают: «Зачем мне это всё?» Часто они не успевают насладиться своими успехами в полной мере как раз из-за обилия ещё непокорённых вершин. Главное — немного остановиться, войти во вкус, почувствовать радость от того, что вы сделали столь многое.

Знак зодиака Водолей — 29 лет

Знак зодиака Водолей. Ваши 29 лет пройдут тяжело. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Allexxandar

Те, кто принадлежат к знаку зодиака Водолей, в 20+ обычно оказываются любимы и уважаемы за свой инновационный подход к делу. Они — настоящие пионеры и любят бродить там, где ранее не ступала нога человека. Но в 29 отношение общества меняется на диаметрально противоположное. Теперь идеи Водолея по гороскопу кажутся всем странными. Это приводит к замкнутости, порой даже депрессии, когда хочется тихо и мирно исчезнуть. В этот момент главное — помнить, что безумные идеи могут изменить мир до неузнаваемости. И поддерживать хорошие отношения с людьми, несмотря ни на что.

Знак зодиака Рыбы — 35 лет

Для Рыб по гороскопу 35 лет — время, когда с них окончательно сваливаются розовые очки. Если раньше в жизни было место какой-то мечтательности, то сейчас вы начинаете понимать, что с коммунальными платежами, ремонтом сантехники и раздельным сбором отходов приходится часто разбираться в одиночку. На тонкую душевную организацию представителей знака зодиака Рыбы это оказывает практически убийственное действие: депрессия, плохое настроение, плаксивость — всё это следует за разочарованием. В такой момент вас исцелят творчество, любовь и честность.