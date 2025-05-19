«Это не потеря»: Эксперт раскрыл последствия запрета рекламы магов в России

23 апреля в Госдуму внесли законопроект о запрете рекламы эзотерических услуг, включая астрологов, магов, экстрасенсов и других подобных специалистов. Эксперт Владимир Бурштейн считает, что запрет не окажет серьёзного влияния на рекламную отрасль в целом, так как крупные агентства и рекламодатели с этим сегментом почти не работали. Основными рекламодателями в этой сфере были самозанятые, ИП и мелкие компании, продвигавшие услуги через digital-каналы.

Однако для нишевых СМИ, тематических журналов и онлайн-сообществ, где подобная реклама приносила значительный доход, последствия будут ощутимее. Им придётся искать новые способы монетизации. Крупные рекламные агентства и digital-платформы почти не заметят изменений, так как доля эзотерики в их рекламных бюджетах была незначительной.

«В зрелых рекламных рынках коммуникация строится на доверии, проверяемых фактах и создании реальной ценности для потребителя. Уход заведомо непрозрачных или сомнительных услуг — это не потеря, а шаг к укреплению качества медиасреды. Для тех, чей бизнес был завязан на этом сегменте, статья доходов исчезнет. Для индустрии в целом — нет. Парадоксально, но в долгосрочной перспективе рынок от такого шага только выиграет: очистится рекламная экосистема, повысится конкуренция за внимание потребителя среди ответственных брендов, а значит, в конечном счёте, выиграет и рынок, и потребитель», — отметил эксперт в беседе с «Газетой.ru».

Он подчеркнул, что запрет приведёт к перераспределению рекламной активности в альтернативные каналы. Эзотерические услуги, как и любой востребованный товар, найдут способы продвижения — например, через скрытую рекламу в блогах, личные страницы специалистов, закрытые сообщества и мессенджеры. Однако потребители сегодня более осведомлены и меньше доверяют анонимным источникам, поэтому влияние неофициальной рекламы со временем будет снижаться.

Запрет рекламы — разумная мера, которая защищает потребителей от агрессивного продвижения сомнительных услуг, но сохраняет за ними право выбора. Полный запрет эзотерики привёл бы лишь к росту теневого рынка, который сложнее контролировать, заключил специалист.