Москва, Ижевск, Хабаровск: Нейросеть нарисовала 10 городов России как героев русских сказок

Если что-то раньше казалось вам невозможным, то, скорее всего, нейросети уже воплотили это в жизнь. Например, очеловечивание российских городов — сложная задача, мало кто из профессиональных иллюстраторов за это возьмётся, к тому же надо обладать изрядной долей патриотизма. Но мы попросили нейросеть — и она всё сделала! В материале показываем, как нам удалось превратить города России в героев сказок.

Москва

Изображение заряжено вайбами старой купеческой Москвы, воспетой Цветаевой. © «Шедеврум»

Если бы богатырь Иван из «Сказки о медведе-костоломе и Иване, купецком сыне» был не из Коврова, а из Москвы, этот человек вполне мог бы быть его отцом. Впрочем, этот человек, даже будучи в Москве, всё равно мог быть родственником Ивана, купецкого сына, который не боялся ходить один по белу свету с товарами, потому что от диких зверей его защищал железный аршин — прибор для измерения длины. Сказочный москвич — это, скорее всего, зажиточный купец, за его спиной мы видим два храма Василия Блаженного, кремлёвскую башню и Торговые ряды.

Санкт-Петербург

Город на Неве выглядит так, будто пережил многое. © «Шедеврум»

Маскотом Санкт-Петербурга нейросеть, видимо, выбрала Кощея Бессмертного. Иначе как объяснить то, что персонаж Петрограда выглядит, пожалуй, хуже, чем персонаж Москвы, которая старше его на 600 лет? Нейросеть поймала главные особенности Питера: гребные каналы, здания XIX века и даже изобразила храм Спаса на Крови, который в 1907 году открыли на том месте, где в 1881 году был убит Александр II Освободитель. Учитывая древнюю одежду старца, не совпадающую с хронологией возведения города Санкт-Петебурга, может, и правда легендарный русский сказочный злодей переехал именно сюда? Его должна притягивать история строительства города, а ещё болотистая местность.

Архангельск

Архангельск нейросеть решила изобразить в виде помора, это логично. © «Шедеврум»

Архангельск, столица поморов, в изображении нейросети, конечно, связан с этим народом. Поморы — это отдельная группа в общности русского народа, люди, которые жили на Севере у моря, занимались мореплаванием, рыболовством и охотой. Архангельск был для них важным торговым и культурным центром. Нейросеть, судя по всему, изобразила тут купца из поморской сказки «Морской царь», в ходе сюжета которой несчастному приходится отдать владыке морей своего собственного сына, но всё заканчивается хорошо: купеческий сын, снова Иван, возвращается к родителям и женится на Василисе Премудрой.

Ярославль

Ярославль — город, основанный Ярославом Мудрым, самым перспективным древнерусским князем. © «Шедеврум»

Ярославль — очень древний город, но нейросеть изобразила его достаточно молодым. Возможно, это и есть князь Ярослав, который, по легенде, основал его в 1010 году. Тогда на территории Ярославля было языческое поселение Медвежий Угол. Легенда гласит, что на месте Ярославля князь убил медведя, поэтому и приказал заложить город, а животное попало на герб поселения. Впрочем, человек на изображении может быть и Алёшей Поповичем, ведь этот богатырь родом из Ярославля.

Екатеринбург

Екатеринбург — столица Урала, и тут невольно на ум приходит Хозяйка Медной горы. © «Шедеврум»

В качестве сказочного маскота Екатеринбурга нейросеть решила изобразить Хозяйку Медной горы, и это было рациональным решением. Хозяйка — покровительница Уральских гор, а также рудников, где работали горняки, что добывали здесь во времена Российской империи драгоценные камни. В уральских сказках и легендах она ассоциируется с Азовкой — та тоже покровительствует уральским кладам и может как уничтожить несчастного горняка, так и озолотить его. Дух назван в честь горы Азов, которая была культовым местом языческого народа манси.

Пермь

Пермь — древняя столица коми-пермяков. © «Шедеврум»

Задолго до образования города существовало Великопермское княжество, которое находилось в вассальной зависимости от Новгородской республики и одновременно Московского княжества. Пермь Великая была населена язычниками коми-пермяками и московской военной аристократией, которая пыталась управлять территорией, не допуская набегов со стороны башкир из Казанского ханства или мансийцев с востока. Этот человек напоминает отца трёх братьев из сказки народа коми «Волшебный топор».

Ижевск

Ижевск — город с древними истоками и тяжёлой судьбой. © «Шедеврум»

Ижевск был основан в 1760 году на реке Иж. Но древние поселения удмуртов были там и до этого, даже до тех времён, когда Удмуртская земля была захвачена татарами. На изображении мы видим человека в богато украшенной одежде с волосами, заплетёнными в косы. Это может быть богатырь Кондрат, герой удмуртского народного эпоса, ведь он жил в глухих лесах на берегу реки Иж.

Элиста

Элиста — это столица Калмыкии. Калмыки являются буддистами. © «Шедеврум»

Город Элиста был основан в 1865 году царской Россией. Но калмыки жили здесь задолго до этого. Просто они не любили надолго задерживаться на одном месте, а предпочитали перемещаться по степи. На нас смотрит решительного вида мужчина в богато украшенном одеянии. Может быть, это калмыцкий национальный герой, добрый батыр Овше, сын Енкэ-Мэнкэ и Ердени-Джиргал? Он смотрит на нас решительно, и, по преданию, на его теле не было ни одного уязвимого места. На фоне расположены буддийские пагоды, ведь это традиционная религия калмыков.

Якутск

Якутск — столица Республики Саха, морозный край, где бывают самые суровые зимы. © «Шедеврум»

Официальная история Якутска начинается с основания Ленского острога казаками под руководством Петра Бекетова в 1632 году. Интересно, что пока в европейской части Русского государства бушевала смута, казаки продолжали расширение своей страны на восток. В любом случае задолго до прихода казаков эти земли были заселены якутами — народом саха. А до якутов тут жили их предки — люди кулун-атахской культуры. Человек, который изображён на картине, одет в рамках якутской традиции: шкуры животных для тепла, традиционная причёска и головной убор. Это может быть Удюргай-батыр — герой якутских народных сказок.

Хабаровск

Хабаровск — город, который назван в честь казака родом из Устюга. © «Шедеврум»

Хабаровск был назван в честь Ерофея Хабарова, который во время своего похода на восток открыл соляные месторождения, а потом дошёл аж до территории Китая. До XIX века территория, где был Хабаровск, оставалась нейтральной — на неё не претендовали ни Российская империя, ни Цинская. Можно сказать, что в то время там процветала анархия. Для Цинской империи место было «Диким Западом», а для Российской — «Диким Востоком». Исторически в этом крае проживали ульчи, эвенки, даже нивхи, чьим домом был остров Сахалин. Персонаж с нейросетевой картинки, впрочем, больше походит на героиню из ирландского фольклора.