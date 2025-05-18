«Вымаливал прощение»: Тодоренко бросила Топалова в начале их романа

В начале отношений Регина Тодоренко и Влад Топалов временно расставались. Причиной разрыва стало пристрастие певца к алкоголю, рассказала пара на подкасте «Про это».

Топалов признал, что злоупотребление алкоголем ставило под угрозу его отношения с Тодоренко. Он объяснил, что раньше ему не хватало самодисциплины. Кризис наступил после вечеринки с братом Регины, когда она ушла, собрав вещи. Этот эпизод заставил Топалова осознать, насколько сильно его поведение ранило возлюбленную.

«Перешёл черту... Я понимаю, что-то не то, уже начинаю догадываться, потому что нет вещей... И я несколько дней вымаливал прощение... Наконец-то она дала мне аудиенцию. Я пришёл в ресторан, а она мне спокойно говорит: «Смотри. Это просто не моё. Ты классный, хороший, но всё. Я не могу вернуться за ту черту, которую ты перешёл. Без обид. Ты мне нравишься, у меня есть к тебе чувства, но всё», — разоткровенничался Топалов.

Певец рассказал, что после произошедшего Регина была настолько расстроена, что не хотела с ним разговаривать. Влад заявил, что получил второй шанс, после чего два года совсем не употреблял алкоголь.