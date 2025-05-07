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Регион
7 мая, 10:11

«Времени нет совсем»: «Беременная» Тодоренко призналась, почему улетела за границу вместе с семьёй

Регина Тодоренко улетела вместе с семьёй за границу ради съёмок в новом проекте

Регина Тодоренко. Обложка © Telegram / Регина Путешественница

Регина Тодоренко. Обложка © Telegram / Регина Путешественница

Несколько дней назад телеведущая Регина Тодоренко уехала вместе с супругом и детьми за границу. Это произошло на фоне новостей о третьей беременности, из-за чего многие поклонники подумали, что именно с этим обстоятельством связан отъезд. Оказалось, звезда покинула Россию исключительно по рабочим вопросам, о чём и поделилась в своём телеграм-канале.

На данный момент Тодоренко принимает участие в проекте, который, по её признанию, отнимает много сил и времени.

«Всю неделю у меня съёмки по 16 часов, сон по 4-5. Времени гулять нет совсем. Но! Есть йога совместно с мужем и элементы силовых тренировок», — рассказала телеведущая.
Тодоренко снялась топлес, чтобы похвастаться «новой» спиной
Тодоренко снялась топлес, чтобы похвастаться «новой» спиной

Ранее в Сети распространились слухи о грядущем пополнении в семье Тодоренко и Топалова. Случайно проговорились певица Валерия и продюсер Иосиф Пригожин на вечеринке после съёмок шоу «Маска». Сама телеведущая предпочла отшутиться, запостив в социальных сетях мем с фразой Жириновского.

Мария Любицкая
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