«Времени нет совсем»: «Беременная» Тодоренко призналась, почему улетела за границу вместе с семьёй

Несколько дней назад телеведущая Регина Тодоренко уехала вместе с супругом и детьми за границу. Это произошло на фоне новостей о третьей беременности, из-за чего многие поклонники подумали, что именно с этим обстоятельством связан отъезд. Оказалось, звезда покинула Россию исключительно по рабочим вопросам, о чём и поделилась в своём телеграм-канале.

На данный момент Тодоренко принимает участие в проекте, который, по её признанию, отнимает много сил и времени.

«Всю неделю у меня съёмки по 16 часов, сон по 4-5. Времени гулять нет совсем. Но! Есть йога совместно с мужем и элементы силовых тренировок», — рассказала телеведущая.