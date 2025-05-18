«Чёрный лебедь»: Ирина Шейк в смелом платье произвела фурор на красной дорожке в Каннах
Ирина Шейк в смелом платье произвела фурор на красной дорожке в Каннах
Ирина Шейк на Каннском фестивале. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / irinashayk
Ирина Шейк произвела фурор на премьере фильма «Досье 137» своим смелым выбором платья. Модель, казалось, проигнорировала новые, более строгие правила дресс-кода Каннского кинофестиваля, появившись в эффектном платье без бретелей.
Шейк представила драматичный образ, напоминающий «чёрного лебедя», благодаря обильной отделке перьями, которая подчеркнула её безупречную фигуру. Дополнили этот голливудский шик длинные перчатки, распущенные волосы и яркий макияж с акцентом на алые губы. Появление российской модели не осталось незамеченным, и она мгновенно стала центром внимания фотографов.
Откровенное платье Шейк не осталось без внимания. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / irinashayk
«Я так ждала, когда увижу «Досье 137». Это по-настоящему что-то особенное!» — поделилась эмоциями Шейк, обнародовав снимки с красной дорожки.
А ранее Ирина Шейк похвасталась фигурой в секси-бикини во время отдыха в бане. Шейк предстала в чёрном бикини, сидя на деревянной лавочке после парилки. На её голове красовался причудливый головной убор из листочков веника.