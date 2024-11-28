Топ-модель Ирина Шейк похвасталась фигурой в секси-бикини во время отдыха в бане

Российская топ-модель Ирина Шейк, известная своими яркими выходами на мировых подиумах, поделилась серией личных снимков в соцсетях и показала повседневную жизнь и стильные образы. В 38 лет Ирина продолжает удивлять поклонников своей подтянутой фигурой и естественной красотой.

Ирина Шейк. Коллаж © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / irinashayk

Одним из самых обсуждаемых моментов стало появление Шейк в сауне. Модель предстала в чёрном бикини, сидя на деревянной лавочке после парилки. На её голове красовался причудливый головной убор из листочков веника. Селфи в зеркале без макияжа и с влажными волосами подчеркнуло её естественную привлекательность.

Помимо этого, Ирина показала себя в чёрном худи в уютной атмосфере контактного зоопарка. Она рассмеялась, когда лемур с красновато-коричневой шерстью уютно устроился на её плече. Этот непринужденный момент подчёркивает, что модель ценит простые радости жизни.

Шейк также продемонстрировала свою любовь к моде, появившись в кожаном тренче и туфлях на каблуках. Её стильный образ, дополненный шикарным красным платьем с глубоким вырезом и цветочным принтом, привлёк внимание поклонников. В этих нарядах Ирина выглядела как настоящая икона стиля.

В личных снимках модель показала своего щенка породы мальтипу по кличке Арахис. Этот милый питомец стал неизменным спутником Ирины во время прогулок по Нью-Йорку. Кроме того, Шейк запечатлела свою дочь Лею со спины во время мастер-класса, подписав кадр словами: «Дарю тебе сердце».

Ирина также поделилась моментами расслабления: в халате и без макияжа она наслаждалась уходом за лицом, делая селфи у окна балкона своего номера в отеле. На другом снимке модель показала аппетитный десерт с салфеткой, на которой красной помадой было написано: «Я люблю тебя» с отпечатком губ.

Эти фотографии раскрывают многогранность Ирины Шейк — от её профессиональных достижений до искренних моментов из личной жизни. Модель продолжает вдохновлять поклонников своей естественностью и стилем, оставаясь одной из самых обсуждаемых личностей в мире моды.