Рулеты, колбаса и лаваш: Ирину Шейк потянуло на родное после шоу Victoria’s Secret

Популярная модель Ирина Шейк после выступления на показе Victoria’s Secret полакомилась российскими сладостями. Фотографию с рулетом и колбасой она выложила в свои социальные сети.

Российские лакомства Ирины Шейк. Фото © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / irinashayk

Девушка не сопроводила сторис никаким текстом, оставив лишь небольшое эмодзи с сердечком. Судя по всему, известная модель ела лаваш с колбасой и два вида сладких рулетов — со вкусами «шоколад» и «птичье молоко».

К слову, родилась Ирина в Челябинской области. Её отец был шахтёром, а мать преподавателем музыки. В юности она победила на конкурсе красоты «Супермодель 2004», где её заметил агент Гия Джикидзе и предложил стать профессиональной моделью.