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17 октября, 11:37

Рулеты, колбаса и лаваш: Ирину Шейк потянуло на родное после шоу Victoria’s Secret

Ирина Шейк побаловала себя российскими сладостями после показа Victoria’s Secret

Ирина Шейк. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Fred Duval

Ирина Шейк. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Fred Duval

Популярная модель Ирина Шейк после выступления на показе Victoria’s Secret полакомилась российскими сладостями. Фотографию с рулетом и колбасой она выложила в свои социальные сети.

Российские лакомства Ирины Шейк. Фото © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / irinashayk

Российские лакомства Ирины Шейк. Фото © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / irinashayk

Девушка не сопроводила сторис никаким текстом, оставив лишь небольшое эмодзи с сердечком. Судя по всему, известная модель ела лаваш с колбасой и два вида сладких рулетов — со вкусами «шоколад» и «птичье молоко».

К слову, родилась Ирина в Челябинской области. Её отец был шахтёром, а мать преподавателем музыки. В юности она победила на конкурсе красоты «Супермодель 2004», где её заметил агент Гия Джикидзе и предложил стать профессиональной моделью.

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Также на недавнем показе Victoria's Secret дебютировала россиянка Виктория Евсеева. Там девушка появилась в фиолетовом комплекте нижнего белья, состоящего из бюстгальтера и трусов на высокой посадке.

Николай Рюмин
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