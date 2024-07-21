Экс-бойфренд Ирины Шейк и Хайди Клум женился на немецкой модели с русскими корнями
Page Six: Экс-бойфренд Ирины Шейк женился на немецкой модели с русскими корнями
Известный американский арт-дилер Вито Шнабель. Обложка © ТАСС / Zuma / SMG
Известный американский арт-дилер Вито Шнабель, ранее находившийся в отношениях с такими звёздами, как Ирина Шейк и Хайди Клум, связал себя узами брака. Его возлюбленной оказалась немецкая модель с русскими корнями по имени Хелена Альтхоф. Об этом сообщает Page Six.
Пара опубликовала снимки торжества в социальных сетях, оставив шутливую подпись: "Упс". Камерная церемония между 37-летним Вито и 21-летней Хеленой проводилась в уединённом месте Олд-Уэстбери на северном берегу Лонг-Айленда в Нью-Йорке. Угощали гостей мероприятия чёрной икрой и суши.
Стоимость убранства брачующихся исчисляется тысячами долларов. Невеста прошла к алтарю в белом мини-платье со шлейфом, босоножках Christian Louboutin и многочисленных украшениях. Жених же оделся в строгий классический костюм.
Информации о немецкой модели не так уж и много. Познакомились теперь уже супруги около двух лет назад, во время вечеринки на яхте общего друга – миллиардера. На тот момент Хелене исполнилось всего 19 лет, однако Шнабеля возраст девушки не смутил. Сам Вито — более яркая личность. Ранее таблоиды нередко писали о его любовных похождениях с Хайди Клум, Эмбер Хёрд, Лив Тайлер, Дакотой Джонсон и Ириной Шейк.
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