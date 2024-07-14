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14 июля, 19:24

Александра Трусова и Макар Игнатов объявили дату свадьбы

Свадьба фигуристов Трусовой и Игнатова пройдёт 17 августа

Фигуристы Макар Игнатов и Александра Трусова. Фото © Telegram / Alexandra Trusova

Фигуристы Макар Игнатов и Александра Трусова. Фото © Telegram / Alexandra Trusova

Свадьба российских фигуристов Александры Трусовой и Макара Игнатова состоится уже в следующем месяце — 17 августа. Торжественную дату титулованные спортсмены объявили на VK Fest.

Пара появилась на мероприятии с охапкой воздушных шариков, в одном из которых находилась записка с датой их бракосочетания. Ведущая Ида Галич начала лопать их иголкой, и уже на втором шарике интрига была раскрыта.

"17 августа 2024 года", — объявила Галич в присутствии тысяч зрителей.

Кстати, сегодня также стало известно, что Трусова возобновляет карьеру после двухлетнего перерыва. Как сообщил двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко, в Санкт-Петербурге уже состоялись контрольные прокаты и он работает со спортсменкой "каждый день". Позднее эту информацию подтвердила и сама Александра.

Трусова намекнула, когда состоится её свадьба с Макаром Игнатовым
Трусова намекнула, когда состоится её свадьба с Макаром Игнатовым

Напомним, что предложение руки и сердца Александре Трусовой её возлюбленный Макар Игнатов сделал 17 июня. 27 июня пара подала заявление в ЗАГС. 24-летний фигурист является серебряным призёром чемпионата России, а также двукратным победителем финала Кубка России. Ему первому в РФ удалось совершить четыре прыжка в четыре оборота за одну программу. 19-летняя Трусова, в свою очередь, завоевала серебро на Олимпийских играх в Пекине, уступив первое место соотечественнице Анне Щербаковой.

Оксана Попова
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