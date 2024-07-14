Александра Трусова и Макар Игнатов объявили дату свадьбы

Свадьба российских фигуристов Александры Трусовой и Макара Игнатова состоится уже в следующем месяце — 17 августа. Торжественную дату титулованные спортсмены объявили на VK Fest.

Пара появилась на мероприятии с охапкой воздушных шариков, в одном из которых находилась записка с датой их бракосочетания. Ведущая Ида Галич начала лопать их иголкой, и уже на втором шарике интрига была раскрыта.

"17 августа 2024 года", — объявила Галич в присутствии тысяч зрителей.

Кстати, сегодня также стало известно, что Трусова возобновляет карьеру после двухлетнего перерыва. Как сообщил двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко, в Санкт-Петербурге уже состоялись контрольные прокаты и он работает со спортсменкой "каждый день". Позднее эту информацию подтвердила и сама Александра.