7 гениальных русских изобретений, которые нагло украли на Западе, — про одно вы точно не знали!

Наши соотечественники всегда славились смекалкой и умением находить нестандартные решения. Но вот с патентами у русских изобретателей отношения обычно складывались непросто. В результате — сколько раз бывало, что гениальные идеи, родившиеся в России, внезапно становились всемирно известными под иностранными именами. Мы собрали семь легендарных изобретений, которые по праву должны считаться русскими, но почему-то оказались «приватизированы» западными умами.

История технического прогресса полна белых пятен и неожиданных сюжетных поворотов. Почему так часто получалось, что российские изобретатели оказывались в тени своих западных коллег? Тут сыграли роль и нелюбовь к бюрократическим формальностям, и отсутствие нормальной патентной системы, и желание делиться своими идеями со всем миром без оглядки на авторские права. А может, просто не повезло?

Мобильный телефон: на 16 лет раньше американцев

Как советский инженер создал мобильный телефон за 16 лет до американцев. Фото © Wikipedia

В 1957 году, когда большинство людей и мечтать не могли о переносной связи, московский инженер Леонид Куприянович создал первый в мире мобильный телефон. Его аппарат ЛК-1 весил «всего» три килограмма, работал в радиусе 30 километров и держал заряд до 30 часов. Представляете? На тот момент это было настоящим чудом техники! К 1961 году Куприянович уменьшил вес телефона до 70 граммов — его можно было носить в кармане. Но история сыграла с ним злую шутку: первым изобретателем мобильника считается американец Мартин Купер, создавший свой аппарат только в 1973 году. Просто наш телефон был слишком дорогим для массового производства — дороже мотоцикла! А технология опередила своё время и спрос.

Таблица Менделеева: её создатель на обложке, но не в названии

Почему таблицу Менделеева за границей называют просто «периодической». Фото © Shutterstock / FOTODOM / Srg Gushchin

Это, пожалуй, самый странный случай в нашем списке. С одной стороны, весь мир знает имя Дмитрия Менделеева. С другой — таблицу, которую он создал в 1869 году, за пределами постсоветского пространства упорно называют просто «периодической». Наш химик не просто расположил 60 известных на тот момент элементов в определённом порядке, но и предсказал свойства ещё не открытых веществ! После того как некоторые из них действительно были обнаружены (скандий, галлий, германий), стало ясно: система работает. Но и тут нашлись претенденты на славу: французы приписывают открытие Александру Бегуйе, британцы — Уильяму Одлингу, немцы — Юлиусу Мейеру. И только в России таблица носит имя настоящего первооткрывателя.

Радио: первая передача за два года до Маркони

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Март 1896 года, Петербург. На заседании Русского физико-химического общества Александр Попов демонстрирует передачу сигнала без проводов. Сообщение, переданное с помощью созданного им передатчика, — имя Heinrich Hertz — успешно принято на расстоянии 60 метров. А уже в 1897 году учёному удалось наладить связь между кораблями на расстоянии до пяти километров! Тем временем итальянец Гульельмо Маркони, которого весь мир считает изобретателем радио, подал патент на своё устройство только июне 1896 года, а документ ему выдали только 2 июля 1897 года. Но Попов работал на российский флот — и его изобретения долгое время оставались засекреченными. Так что пока весь мир аплодировал Маркони, настоящий первооткрыватель оставался в тени.

Электрокар: на столетие раньше Маска

История электрокара в России: кто на самом деле опередил Илона Маска на сто лет. Фото © Wikipedia

В 1899 году, когда до появления Tesla было больше века, русский инженер Ипполит Романов создал электрический экипаж с запасом хода на четыре дня. Его «электроповозка» разгонялась до 39 км/ч и была настоящим технологическим прорывом. Депутаты Петербургской думы были в восторге от изобретения, но против выступила пожарная служба. Они посчитали, что электричество и деревянная конструкция («сарай на колёсиках», как они выразились) — опасное сочетание. За запуск в производство потребовали залог в пять тысяч рублей — огромную по тем временам сумму. Романов не смог найти таких денег, и его электрокары были объявлены «опасными и бесполезными». А мир упустил шанс на экологичный транспорт на сто лет раньше.

Лампа накаливания: «лампочку Ильича» придумал не Ильич

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Первую действительно работающую лампочку с угольным стержнем в вакуумной колбе создал в 1874 году петербургский инженер Александр Лодыгин. Через год Павел Яблочков усовершенствовал изобретение, заменив уголь на каолин (белая глина). Его свеча Яблочкова произвела фурор на выставке в Париже. А в 1879 году американец Томас Эдисон лишь немного доработал русскую лампу, использовав карбонизированное бамбуковое волокно и продлив срок службы до 1200 часов. Но именно он запатентовал изобретение и вошёл в историю как создатель электрической лампочки. Просто потому, что оказался более предприимчивым.

Самолёт: от птиц до «летучего корабля»

Российский самолёт Можайского: почему мир забыл о первом полёте человека. Фото © Wikipedia / Владимир Петрович Галин, © Wikipedia

Если вас спросят, кто создал первый самолёт, вы наверняка ответите: «Братья Райт». А ведь ещё между 1882 и 1885 годами русский моряк Александр Можайский построил и испытал первый в мире летательный аппарат — тяжелее воздуха. Его конструкцию вдохновили наблюдения за птицами. «Летучий корабль» с паровым двигателем, неподвижными крыльями и хвостом поднял человека в воздух за 20 лет до знаменитых американцев! Но полёт Можайского не был так хорошо задокументирован, а его аппарат не получил такого технического развития, как «Флайер» братьев Райт. В итоге американцы, немного доработав конструкцию, оказались в учебниках истории, а русский изобретатель остался в тени.

Противогаз: спасительное изобретение военного времени

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В разгар Первой мировой войны, когда газовые атаки уносили тысячи жизней, русский химик Николай Зелинский создал первый эффективный фильтрующий противогаз. Его главным открытием стало использование активированного угля, который отлично поглощал хлор и другие отравляющие вещества. Испытания 1915–1916 годов доказали высокую эффективность устройства. Но Русская армия почему-то предпочла закупить менее удачную разработку Горного института. А тем временем технологией Зелинского заинтересовались в Германии и Британии. Они усовершенствовали противогаз, добавив к углю химические пропитки, и стали использовать его в своих армиях. И только потом улучшенная версия вернулась в Россию, но уже без упоминания имени настоящего изобретателя.

Почему так вышло?

Почему русские изобретатели не получили признания: проблема патентования в России. Фото © Wikipedia / Н. Ярошенко

Трагедия русских изобретателей часто заключалась в том, что они были больше увлечены идеей, чем её коммерческой реализацией. В отличие от западных коллег, которые сразу думали о патентах и маркетинге, наши гении чаще всего стремились просто сделать мир лучше. Кроме того, сложная политическая обстановка, войны и революции не способствовали сохранению приоритета и защите авторских прав. А может быть, всё дело в национальном характере? Широта души, отсутствие мелочности, стремление делиться своими идеями со всеми — эти качества прекрасны для человека, но не всегда полезны для изобретателя, желающего остаться в истории.