На самом деле всё было не так: 6 забавных мифов о наших предках, в которые вы до сих пор верите

Разбираемся, почему Голливуд и школьные учебники врут нам о древних людях и как на самом деле жили наши волосатые прародители, — спойлер: они не сражались с динозаврами и не были такими уж тупыми.

Стереотип № 1: Все древние люди были одинаковыми и тупыми

Были ли древние люди глупее нас: что показали последние исследования. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Ostapenko Oleksandra

Стоит только упомянуть первобытного человека, и в голове сразу возникает образ: волосатый громила с дубиной наперевес и словарным запасом из трёх междометий. Сильный, но глупый — классический персонаж, который пытается поджечь воду и ест сырое мясо.

Реальность оказалась куда интереснее

У древних людей был свой «интернациональный коктейль». Ещё 40 тысяч лет назад Землю населяли минимум три разных вида людей: наши непосредственные предки кроманьонцы, таинственные «денисовцы» (названные так по пещере на Алтае) и неандертальцы с их массивными надбровными дугами. Они не просто сосуществовали — они активно общались и даже... спаривались. Да-да, вы не ослышались! В результате этих межвидовых романов в генах современных европейцев до 4% неандертальской ДНК, а у народов Океании — до 6% денисовской. Получается, первобытная Земля была настоящим «Домом-2», только намного интереснее и с более впечатляющими последствиями для эволюции.

Стереотип № 2: Человек не произошёл от обезьяны

Шимпанзе — наши кузены: как близко мы связаны генетически. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Sergey Uryadnikov

Наверное, каждый из нас хоть раз слышал фразу: «Если люди произошли от обезьян, почему обезьяны до сих пор существуют?» И многие гордо восклицают: «Я не обезьяна! У меня нет с ними ничего общего!» Но на самом деле мы с шимпанзе — буквально двоюродные братья. Наша ДНК совпадает на целых 98%! Это как если бы вы нашли родственника, с которым одинаково чешете затылок, любите одни и те же блюда и даже похоже храпите.

Генетические тесты показывают другое

Конечно, мы не произошли от современных обезьян. Однако у нас с ними был общий предок, который жил примерно семь миллионов лет назад. Забавно, но шимпанзе умеют использовать орудия труда, обучаться языку жестов и запоминать до 3000 слов. Это больше, чем словарный запас некоторых современных подростков в эпоху TikTok! А ещё обезьяны так же, как и мы, заботятся о детях, выражают эмоции и даже устраивают социальные драмы. Просто в следующий раз, когда увидите обезьяну в зоопарке, помашите рукой — вы приветствуете дальнего родственника.

Стереотип № 3: Древние люди жили в пещерах рядом с динозаврами

Могли ли древние люди сражаться с динозаврами: отвечают палеонтологи. Фото © Shutterstock / FOTODOM / SAHACHATZ

Спасибо, Голливуд! Благодаря фильмам вроде «Один миллион лет до нашей эры» поколения людей выросли с твёрдой уверенностью, что наши предки были соседями динозавров и постоянно сражались с гигантскими ящерами.

Нас разделяют 65 миллионов лет

На самом деле последний динозавр скончался за 60+ миллионов лет до появления первых представителей рода Homo. Это всё равно что сказать, будто вы ходили в школу с Александром Македонским. Масштаб временного разрыва просто колоссальный! А что касается пещер — большинство древних людей жили в обычных лагерях под открытым небом. Пещеры использовались скорее как «торговые центры» каменного века — там собирались для совместных ритуалов, творчества (наскальной живописи) и укрытия от непогоды. По сути, пещера для древнего человека была чем-то вроде нашего ТЦ — туда не ходят жить, но любят зависать на выходных.

Стереотип № 4: Первобытные люди были абсолютно здоровы и питались «правильно»

Как на самом деле питались наши предки 40 тысяч лет назад. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Gorodenkoff

Адепты палеодиет рассказывают, что наши предки питались исключительно правильно, не болели и умирали разве что от старости или клыков саблезубого тигра. Многие уверены, что все современные болезни — результат отхода от «естественного» образа жизни.

Правда немного горькая

Наши предки болели. И очень часто. Среднестатистический неандерталец или кроманьонец выглядел как человек, проживший самую трудную жизнь, какую только можно представить. Судите сами: переломы, вывихи и ушибы были обычным делом, как и патологии позвоночника от тяжёлых нагрузок. Инфекции убивали их пачками — антибиотиков-то не было. А зубы? О них вообще лучше не вспоминать — к 30 годам многие древние люди оставались с жалкими остатками зубов, стёртых от жевания грубой пищи. И, кстати, о еде. Думаете, они каждый день наслаждались свежей олениной? Как бы не так! Большую часть рациона составляли корешки, травы, семена и фрукты — причём такие, которые современный человек даже в рот не возьмёт. Чертополох, камыши, водяные лилии — вот обычное меню древнего гурмана. Так что следующий раз, когда кто-то вам расскажет про чудодейственную «диету каменного века», спросите, готов ли он жевать камыши три раза в день.

Стереотип № 5: Вегетарианство — выдумка хипстеров и современный тренд

Почему вегетарианство существовало ещё 2 миллиона лет назад. Фото © Shutterstock / FOTODOM / GAS-photo

Как часто мы слышим, что человек — хищник по своей природе, а отказ от мяса — это извращение эволюционного пути и блажь современных городских жителей? Но всё совсем не так. Удивительно, но первыми настоящими веганами были парантропы — дальние родственники, с которыми мы разошлись около 2,7 миллиона лет назад. У них были огромные челюсти и плоские зубы, идеально приспособленные для пережёвывания жёсткой растительности.

Первые веганы жили миллионы лет назад

Правда, их приверженность растительной диете сыграла с ними злую шутку: они стали слишком зависимы от определённых экосистем. А наши всеядные предки оказались более адаптивными. Но веганство не помешало парантропам прожить на планете более миллиона лет. Для сравнения: наш вид существует всего около 300 тысяч лет. Так что современные веганы могут гордо заявлять, что продолжают древнейшую традицию, существовавшую задолго до появления первого человека!

Стереотип № 6: Агрессия и войны — порок цивилизации, в природе все живут мирно

Почему Голливуд обманывает нас о жизни древних людей. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Gorodenkoff

Многие любят романтизировать первобытное общество как гармоничное и бесконфликтное. Мол, до появления цивилизации, частной собственности и государства люди жили дружно и счастливо, в полной гармонии с природой и друг с другом.

Увы, агрессия старше человечества

Организованное насилие и даже настоящий геноцид можно наблюдать у наших ближайших родственников — шимпанзе. Эти милые с виду обезьянки способны на настоящие военные кампании против соседних групп. Они планируют нападения, проводят разведку и безжалостно убивают чужаков. Палеоантропологи находят многочисленные свидетельства насильственной смерти у древних людей. Черепа со следами ударов, кости, пробитые стрелами, массовые захоронения со следами расправы — всё это говорит о том, что войны и конфликты сопровождали человечество с самого начала. Возможно, именно эволюционное давление в форме конкуренции и агрессии сделало нас такими умными? Группам с лучшей кооперацией, планированием и технологиями было проще выжить в мире, полном опасностей, включая опасности со стороны других групп людей.

Так кем же были наши предки на самом деле?

На самом деле первобытные люди гораздо больше похожи на нас, чем мы думаем. Они не были ни сверхздоровыми «детьми природы», ни тупыми дикарями. Они были людьми — со всеми присущими нам достоинствами и недостатками, только живущими в невероятно суровых условиях. Они ссорились и мирились, дрались за ресурсы и делились пищей, создавали прекрасные произведения искусства и убивали соплеменников. Они любили своих детей, заботились о стариках и больных (археологи находят останки людей с тяжёлыми травмами, которые выжили только благодаря помощи соплеменников). Они изобретали, творили, мечтали и верили в загробную жизнь — об этом говорят погребальные обряды, существовавшие уже 100 тысяч лет назад.