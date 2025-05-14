Тест: Шведская стенка, сервант и торшер — из каких 6 фильмов СССР эти квартиры?
Если ваше детство прошло среди шведской стенки, обоев, поклеенных на газеты, и посуды, которую хранили до особого случая, то этот тест точно для вас!
Обложка © Кадр из фильма «Москва слезам не верит», режиссёр Владимир Меньшов, сценарист Валентин Черных / Kinopoisk
Раньше интерьеры рассказывали истории без слов. В каждой квартире чувствовалась рука хозяев — не идеально, зато с душой! Обои с цветочками или скромными полосками, ковры на стенах и полу, серванты с хрусталём, который доставали только по праздникам. Мебель — тяжёлая, деревянная, на века: стенки, раскладные диваны, трюмо с фигурными рамками. Кухни украшали кружевные занавески и скатерти в цветочек, в углу стоял громоздкий холодильник, который гудел как трактор. На стене — календари с котятами или репродукции классиков. Кино тогда замечательно передавало эту незабываемую атмосферу. Герои ругались на кухнях, мирились в гостиных, а зрители узнавали в этих интерьерах свои дома. А вы сможете угадать, в каких фильмах видели такие похожие и одновременно разные квартиры?
Холода и дожди не мешают миллионам жителей открывать дачные сезоны и приступать к облагораживанию своих участков! Вот и в СССР люди старались чаще бывать на свежем воздухе и ездить за город. А вы сможете узнать 5 фильмов СССР по кадру с дачей? А с этим тестом справятся только самые внимательные к деталям киноманы — нужно отгадать 7 фильмов СССР по кадру с дворниками и уборщицами!