Тест: Шведская стенка, сервант и торшер — из каких 6 фильмов СССР эти квартиры?

Раньше интерьеры рассказывали истории без слов. В каждой квартире чувствовалась рука хозяев — не идеально, зато с душой! Обои с цветочками или скромными полосками, ковры на стенах и полу, серванты с хрусталём, который доставали только по праздникам. Мебель — тяжёлая, деревянная, на века: стенки, раскладные диваны, трюмо с фигурными рамками. Кухни украшали кружевные занавески и скатерти в цветочек, в углу стоял громоздкий холодильник, который гудел как трактор. На стене — календари с котятами или репродукции классиков. Кино тогда замечательно передавало эту незабываемую атмосферу. Герои ругались на кухнях, мирились в гостиных, а зрители узнавали в этих интерьерах свои дома. А вы сможете угадать, в каких фильмах видели такие похожие и одновременно разные квартиры?